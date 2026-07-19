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बेटी ने शेयर की लोकेशन, भांजे ने कार से कुचला, पत्नी के एक इशारे पर हुई बिजनेसमैन की हत्या; मौत की ये कहानी रुला देगी

गुजरात में एक बिजनेसमैन की हत्या की कहानी उसकी ही पत्नी और बेटी ने लिखी. हैरान करने वाली बात है कि हत्या को अंजाम उसके भांजे ने दिया. इस हत्या की घटना ने लोगों को डरा दिया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 19, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:31 PM IST
बेटी ने शेयर की लोकेशन, भांजे ने कार से कुचला, पत्नी के एक इशारे पर हुई बिजनेसमैन की हत्या; मौत की ये कहानी रुला देगी
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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