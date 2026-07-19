/बेटी ने शेयर की लोकेशन, भांजे ने कार से कुचला, पत्नी के एक इशारे पर हुई बिजनेसमैन की हत्या; मौत की ये कहानी रुला देगी

Gujarat News: गुजरात के मेहसाणा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां पर हाल में हुए एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी. मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने जब कड़ियों और सबूतों को जोड़ा, तो पाया कि यह केवल एक हादसा नहीं था. पुलिस ने पाया कि यह सुनियोजित हत्या थी. घटना ने लोगों को चौंका दिया है.
दरअसल, मामले की जांच कर रही पुलिस ने पाया कि मेडिकल स्टोर चलाने वाले एक शख्स की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि हत्या थी. हैरान करने वाली बात है कि हत्या का आरोप शख्स की पत्नी, बेटी और सगे भांजे पर लगा है. पुलिस की छावबीन में सामने आई शुरुआती जानकारी ने लोगों को हैरान कर दिया है.
मेहसाणा के विजापुर में के रहने वाले विनोदभाई पटेल मेडिकल स्टोर चलाते थे. प्रतिदिन के जैसे ही वह दुकान बंद करने के बाद अपने घर के लिए निकले थे, इसी दौरान रास्ते में एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी गंभीर थी कि वह उनकी मौके पर ही मौत हो गई. शुरुआत के समय यह मामला सामान्य दुर्घटना जैसा लगा, लेकिन जब पुलिस ने तह तक जांच की, तो पाया कि यह कुछ और ही. पास के लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई तस्वीरों ने कुछ और ही तस्वीर पेश की.
पुलिस ने जांच में पाया कि जिस गाड़ी ने विनोदभाई को टक्कर मारी थी, वह केवल घटना वाले दिन नहीं, बल्कि उससे पहले भी कई बार वह कार उस रास्ते से आई और गई. पुलिस को शक हुआ कि यह कोई घटना नहीं, बल्कि मर्डर था. पुलिस ने इसके बाद टेक्निकल साक्ष्य एकत्र करने शुरु किए, मोबाइल लोकेशन और पूछताछ के जरिए जांच आगे बढ़ाई. यहीं पर कहानी ने मोड़ लिया.
पुलिस ने दावा किया है कि जिस कार से टक्कर मारी गई वह मृतक की पत्नी रीटाबेन का सगा भांजा विमल पटेल चला रहा था. आरोप है कि मृतक की पत्नी ने ही अपने पति की हत्या के लिए भांजे को 50 हजार रुपये देने का वादा किया था. प्लानिंग के मुताबिक बिना नंबर वाली कार से टक्कर मारकर हत्या करना था.
पुलिस ने दावा किया है कि मृतक विनोदभाई की बेटी भी इस हत्याकांड में शामिल थी. वह अपने पिता के हर एक एक्टिविटी पर नजर रख रही थी. उनकी लोकेशन भांजे तक पहुंचाती थी. वहीं, जिस दिन हत्या को अंजाम दिया गया उस दिन भी मृतक की बेटी ने उनकी लोकेशन भांजे के साथ साझा की थी.
जांच के अनुसार, यह हत्या दो कारणों से की गई. जिसमें पहली 10 लाख का जीवन बीमा, जिसकी रकम मौते के बाद मिलने वाली थी. वहीं, दूसरी वजह पारिवारिक विवाद था. मृतक की बहन सूर्याबेन पटेल का कहना है कि घर में अक्सर झगड़े होते थे. मृतक को पहले से ही किसी अनहोनी का अंदेशा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें मारने की प्लानिंग घर के भीतर ही की जा रही है.
गौरतलब है कि इस मामले की जांच कर रहे डीएसपी दिनेश सिंह चौहान ने बताया कि शुरुआती जांच के दौरान लगा कि मामला सामन्य हादसा है. हालांकि, बाद में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और अन्य टेक्निकल जांच में पाया गया कि कोई सामान्य हादसा नहीं, बल्कि प्लान करके किया गया मर्डर था.