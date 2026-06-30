/कूड़े के ढेर में तड़पता रहा बच्चा! सिर्फ जंक फूड खिलाकर 7 साल के मासूम को बना दिया 155 किलो का, कसाई माता-पिता पर मर्डर और टॉर्चर का केस

Casper OBrien: अमेरिका के मिशिगन से एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने बच्चों के प्रति क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं. महज 7 साल की मासूम उम्र में एक बच्चे का वजन 255 पाउंड यानी लगभग 115 किलोग्राम से ज्यादा हो गया था. सही पोषण न मिलने, मोटापे और माता-पिता की भयानक लापरवाही के कारण आखिरकार पिछले साल नवंबर में इस मासूम की तड़प-तड़पकर मौत हो गई.
अब इस मामले में जेनेसी काउंटी के प्रॉसिक्यूटर्स ने सोमवार को बड़ा एक्शन लेते हुए बच्चे के माता-पिता- डेमियन ओ'ब्रायन (40) और जेसिका ओ'ब्रायन (41) पर सेकंड-डिग्री मर्डर, टॉर्चर और चाइल्ड अब्यूज (बाल शोषण) के संगीन आरोप तय किए हैं. प्रॉसिक्यूटर डेविड लेटन ने बेहद भारी मन से कहा कि यह बहुत ही दुखद और झकझोर देने वाली स्थिति है. मुझे लगता था कि मैंने अपने करियर में सब कुछ देख लिया है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा भयानक मामला कभी नहीं देखा.
मासूम कैस्पर ओ'ब्रायन की लंबाई केवल 4 फीट 2.5 इंच थी, लेकिन उसका वजन किसी वयस्क रेसलर से भी ज्यादा था. मेडिकल एक्जामिनर की ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार, कैस्पर की मौत का मुख्य कारण डाइलेटेड कार्डियोमायोपैथी (Dilated Cardiomyopathy) था. यह एक ऐसी जानलेवा स्थिति होती है जिसमें अत्यधिक मोटापे और वजन के कारण दिल का आकार सामान्य से बहुत बड़ा और कमजोर हो जाता है, जिससे वह ठीक से खून पंप नहीं कर पाता. धीरे-धीरे इसका असर फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों पर भी होने लगता है.
प्रॉसिक्यूटर लेटन ने बताया कि कैस्पर न तो बोल पाता था और न ही चल-फिर सकता था. वह पूरे दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था, जिसकी वजह से उसके शरीर पर बेहद गंभीर और दर्दनाक 'बेड सोर' (बिस्तर पर लगातार लेटे रहने से होने वाले गहरे घाव) और कई तरह के रैशेज हो गए थे.
पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज की जांच में जो बातें सामने आईं, वे रोंगटे खड़े करने वाली हैं:
होर्डिंग की बीमारी: जिस घर में परिवार रहता था, वहां हर तरफ कचरे के ढेर लगे हुए थे. माता-पिता ने घर को एक कबाड़खाने और डंपिंग ग्राउंड में तब्दील कर दिया था.
कोई पढ़ाई नहीं: 7 साल का होने के बावजूद कैस्पर का किसी स्कूल में दाखिला तक नहीं कराया गया था.
सिर्फ कबाड़ खाना: अधिकारियों के मुताबिक, माता-पिता बच्चे को कोई पोषण युक्त भोजन नहीं देते थे, उसे सिर्फ लगातार स्नैक फूड और जंक फूड खिलाया जाता था.
क्रिमिनल कंप्लेंट के मुताबिक, ओ'ब्रायन परिवार के पास बेहतरीन हेल्थ केयर (स्वास्थ्य बीमा) की सुविधा मौजूद थी, इसके बावजूद वे बच्चे को कभी डॉक्टर के पास इलाज के लिए नहीं ले गए. मेडिकल रिकॉर्ड बताते हैं कि कैस्पर आखिरी बार फरवरी 2024 में अपने डॉक्टर के पास गया था, तब उसका वजन 47 किलोग्राम था और उसे मेटाबोलिक बीमारी और खांसी की शिकायत थी. उस समय डॉक्टर ने उसकी मां को सख्त चेतावनी देते हुए हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज कराने को कहा था, साथ ही एक पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट (विशेषज्ञ डॉक्टर) के पास रेफर किया था. लेकिन कसाई माता-पिता उसे कभी विशेषज्ञ डॉक्टर के पास लेकर ही नहीं गए.
पिछले हफ्ते पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेनेसी काउंटी जेल में बिना किसी बेल के बंद कर दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होनी है.
डेमियन के वकील का कहना है कि जब तक कोर्ट में दोष सिद्ध नहीं हो जाता, उनका मुवक्किल बेगुनाह है, जबकि जेसिका के वकील ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है. जांचकर्ताओं ने बताया कि चाइल्ड अब्यूज का एक मामला इनकी 5 साल की बेटी से भी जुड़ा हुआ है, जिसे अब इस नर्क जैसे घर से रेस्क्यू करके सुरक्षित 'फॉस्टर केयर' (Foster Care) में भेज दिया गया है.