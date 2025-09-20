वो दाना डालेंगे आपको झांसे में आकर जाल में नहीं फंसना... इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी

Iran News: ऐसे मामलों से भारतीयों को बचाने के लिए सरकार समय समय पर गाइडलाइन जारी करती है. ताजा मामले मे विदेश मंत्रालय ने इस मुस्लिम देश के लिए एडवायजरी जारी की है.
Ministry of External Affairs issues travel advisory: देश के युवाओं को ठगने के लिए कितने जालसाज 'शिकारी' बनकर दाना डालकर जाल बिछाए बैठे हैं इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है. कुछ लोग बेहतर जिंदगी की आस में जान जोखिम में डालकर अपनी मर्जी से विदेशों में बसने के लिए डंकी मारकर ब्रिटेन, अमेरिका या कनाडा जाते हैं. दूसरी ओर 'कबूतरबाजी' की आड़ में कथित रूप से मैन पावर सप्लाई का काम करने बहुरूपिए झूठ बोलकर लाखों रुपये महीने के पैकेज की नौकरी का झांसा देकर लोगों को खाड़ी देशों में भिजवा देते हैं, जहां उनका पासपोर्ट छीनकर या फाड़कर उनसे बंधुआ मजदूरी जैसे काम कराया जाता है.
ऐसे मामलों से भारतीयों को बचाने के लिए सरकार समय समय पर गाइडलाइन जारी करती है. ताजा मामले मे विदेश मंत्रालय ने इस मुस्लिम देश के लिए एडवायजरी जारी की है.
ईरान में संभलकर!
ईरान की यात्रा को लेकर भारत सरकार ने शुक्रवार को भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. यह एडवाइजरी नौकरी के झांसे में भारतीयों को ईरान बुलाकर आपराधिक गिरोहों के अपहरण करने की घटना के संबंध में जारी की गई है. अपहरण के बाद आपराधिक गिरोहों की ओर से फिरौती मांगी गई थी. विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें भारतीय नागरिकों को रोजगार के झूठे वादे करके या यह आश्वासन देकर ईरान की यात्रा करने के लिए फुसलाया गया कि उन्हें रोजगार के लिए तीसरे देशों में भेजा जाएगा. ईरान पहुंचने पर इन भारतीय नागरिकों का आपराधिक गिरोहों द्वारा अपहरण कर लिया गया और उनकी रिहाई के लिए उनके परिवारों से फिरौती की मांग की गई.
विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि इस संदर्भ में सभी भारतीय नागरिकों को ऐसे रोजगार के वादों या प्रस्तावों के संबंध में कड़ी सतर्कता बरतने की सख्त चेतावनी दी जाती है. विशेष रूप से यह ध्यान देने योग्य है कि ईरान सरकार भारतीयों को सिर्फ पर्यटन उद्देश्यों के लिए वीजा-मुक्त प्रवेश की अनुमति देती है.
उन्होंने भारतीय नागरिकों से आग्रह किया है कि ऐसे झूठे रोजगार के प्रस्तावों को स्वीकारने से पहले सावधान रहें. विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि रोजगार या अन्य उद्देश्यों के लिए ईरान में वीजा-मुक्त प्रवेश का वादा करने वाले किसी भी एजेंट की आपराधिक गिरोहों से मिलीभगत हो सकती है, इसलिए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे प्रस्तावों का शिकार न हों.
पहले हो चुका है ऐसा
इससे पहले कमीशन एजेंटों ने रूस में बढ़िया पैकेज का ऑफर देकर युवाओं को वहां बुलाया और फिर रूसी सेना में जबरन भर्ती करा दिया. लोग वहां पहुंचे तो पता चला कि क्या धोखा हुआ. उसके बाद लोग वीडियो बनाकर भारत सरकार से अपने रेस्क्यू के लिए मदद मांग रहे थे. ऐसे में इस बार ईरान जहां पहले से हालात सही नहीं है, वहां से अगर कोई लालच भरा ऑफर आए तो प्लीज वहां बिलकुल मत जाइएगा. (इनपुट: IANS)
