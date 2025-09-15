Puja Khedkar: मुंबई से ट्रक ड्राइवर का अपहरण, पुणे से बरामद; विवादों में आईं बर्खास्त IAS पूजा खेडकर की मां
Puja Khedkar: मुंबई से ट्रक ड्राइवर का अपहरण, पुणे से बरामद; विवादों में आईं बर्खास्त IAS पूजा खेडकर की मां

Puja Khedkar New Controversy: विवादों में घिरीं और बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां का एक और मामला सामने आया है. इस घटना को लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. जानकारी के अनुसार, 13 सितंबर 2025 की शाम करीब 7 बजे, मुलुंड से ऐरोली मार्ग पर ऐरोली क्षेत्र के एक सिग्नल पर घटना घटी.

Sep 15, 2025
Ex IAS Puja Khedkar Family Controversy: साल 2023 में फर्जी तरीके यूपीएससी की परीक्षा में धांधली कर IAS बनने वाली पूजा खेडकर को केंद्र सरकार ने नौकरी से निकाल दिया था. अब पूजा खेडकर और उनकी मां मनोरमा खेडकर एक बार फिर से विवादों में घिरती हुईं दिखाई दे रही हैं. मां-बेटी के खिलाफ एक नया मामला सामने आया है. इन दोनों पर आरोप है कि उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर को किडनैप कर उसे अपने पुणे वाले घर में छिपाकर रखा था. यह ड्राइवर ट्रक से एक्सीडेंट करने के बाद गायब हो गया था. इस ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने पूजा खेडकर के पुणे वाले घर से बरामद कर लिया है.

विवादों में घिरीं और बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां का एक और मामला सामने आया है. इस घटना को लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. जानकारी के अनुसार, 13 सितंबर 2025 की शाम करीब 7 बजे, मुलुंड से ऐरोली मार्ग पर ऐरोली क्षेत्र के एक सिग्नल पर घटना घटी. तुर्भे एमआईडीसी, नवी मुंबई निवासी 22 वर्षीय प्रहलाद कुमार अपना मिक्सर ट्रक चला रहे थे. तभी कार संख्या MH 12RT 5000 ने उनके ट्रक को टक्कर मार दी. आरोप है कि इसके बाद कार में सवार दो लोगों ने प्रहलाद कुमार को जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उनका अपहरण कर लिया. पीड़ित की शिकायत पर रबाले पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

पुणे में पूजा खेडकर के घर से मिला सुराग
अपराध की जांच में जुटी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. अपहरण मामले में संदिग्ध कार की तलाश करते हुए सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) खरात की टीम पुणे पहुंची, जहां उन्हें कार चतुश्रृंगी इलाके में विवादास्पद ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के घर पर खड़ी मिली. कार बरामद करने के बाद पुलिस ने अपहृत चालक को सुरक्षित बचा लिया. इस दौरान जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम का सामना पूजा खेडकर की मां से हुआ. आरोप है कि उन्होंने पुलिस से आक्रामक व्यवहार किया और दरवाजा खोले बिना ही बहस करती रहीं. फिलहाल पुलिस ने उन्हें रबाले पुलिस स्टेशन आने का निर्देश दिया है और मामले की गहन जांच जारी है.

पिछले साल भी हुई थी पूजा खेडकर की मां की गिरफ्तारी
ये कोई पहला मौका नहीं है जब पूजा खेडकर की मां भी विवादों में आई हों. इसके पहले पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर पिछले साल एक जमीनी विवाद से जुड़े मामले में सुर्खियों में आई थीं. इस मामले में विवाद इतना बढ़ गया था कि उन्होंने अपने विरोधियों के खिलाफ बहस के दौरान गुस्से में बंदूक तान कर हवा में लहराई थी. मनोरमा खेडकर की इस हरकत का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. मामला गंभीर होने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और बाद में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था.

क्यों नौकरी से बर्खास्त की गईं थीं पूजा खेडकर?
दरअसल पूजा खेडकर ने साल 2023 में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ट्रेनी आईएएस बनीं थीं. लेकिन उन्होंने इस परीक्षा में फर्जी ओबीसी प्रमाणपत्र और दिव्यांग कोटे का गलत तरीके से फायदा उठाया था. बाद में जब इन आरोपों की जांच हुई तो सभी आरोप सही साबित हुए थे. इस मामले में यूपीएससी ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की. उनका चयन रद्द कर दिया गया और साथ ही भविष्य में किसी भी यूपीएससी परीक्षा में शामिल होने पर आजीवन प्रतिबंध भी लगा दिया गया. आयोग की जांच में यह भी सामने आया कि उन्होंने परीक्षा में कई बार अपनी पहचान गलत तरीके से प्रस्तुत की थी.

;