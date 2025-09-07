तालाब में तैर रही थी बच्चे की लाश, भड़की भीड़ ने गलतफहमी में हसबैंड-वाइफ को मार डाला?

Nadia Couple murder: पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में कत्ल का बेहद खौफनाक मामला सामने आया है. जहां शनिवार को तीसरी क्लास के छात्र की डूबने से हुई मौत के मामले में भीड़ ने एक संदिग्ध दंपत्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी. बच्चा खेलने के लिए घर के बाहर गया था जहां से वो लापता हो गया था. शनिवार तड़के तिरपाल में लिपटा उसका शव तालाब में तैरता मिला तो स्थानीय लोगों ने भड़कते हुए पड़ोसी उत्पल मंडल और उनकी पत्नी सोमा बिस्वास को बच्चे की मौत का जिम्मेदार बताते हुए हमला कर दिया.

सोशल मीडिया पर हुई थी अपील

बच्चे के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ उसे ढूंढने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाया था. मौत की खबर से भड़के लोगों ने उत्पल मंडल के घर पर धावा बोलते हुए उसकी पत्नी सोमा बिस्वास को भी नहीं छोड़ा. भीड़ ने उत्पल और सोमा को बेरहमी से मारा. बच्चे के परिवार ने मंडल पर हत्या करने और शव को तालाब में फेंकने का आरोप लगाया. भीड़ ने मंडल के घर में भी तोड़फोड़ की. बुरी तरह जख्मी दंपति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.

पहले से निशाने पर था!

स्थानीय लोगों ने मंडल को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताते हुए उस पर मानव तस्करी गैंग से जुड़े होने का आरोप लगाया. लोगों ने दावा किया कि इससे पहले भी दो बच्चों का अपहरण करने की कोशिश करते समय उसे पकड़कर पीटा गया था. भीड़ ने कहा उन्हें संदेह है कि मंडल ने बच्चे को बेचने के इरादे से अपहरण किया था, लेकिन व्यापक तलाशी अभियान और सोशल मीडिया की सुर्खियों से डरकर घबराने के बाद भोर होने से पहले उसने लड़के की हत्या कर दी होगी.

बच्चे से हुई थी हैवानियत

प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि लड़के का गला घोंटा गया था और उसके फेफड़े फट गए थे. हालात की गंभीरता के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस अब मॉब लिंचिंग बच्चे की हत्या, दोनों की जांच कर रही है और निवासियों से शांति और धैर्य बनाए रखने का आग्रह कर रही है.