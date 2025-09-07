तालाब में तैर रही थी बच्चे की लाश, भड़की भीड़ ने गलतफहमी में हसबैंड-वाइफ को मार डाला?
Advertisement
trendingNow12911608
Hindi Newscrime

तालाब में तैर रही थी बच्चे की लाश, भड़की भीड़ ने गलतफहमी में हसबैंड-वाइफ को मार डाला?

West Bengal Murder: स्थानीय लोगों ने उत्पल मंडल को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताते हुए उस पर मानव तस्करी गैंग का हिस्सा होने का आरोप लगाया. लोगों ने दावा किया कि उसे पहले भी दो बच्चों का अपहरण करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था और तब भी उसकी पिटाई हुई थी. शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि लड़के का गला घोंटा गया था और उसके फेफड़े फट गए थे.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 07, 2025, 01:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तालाब में तैर रही थी बच्चे की लाश, भड़की भीड़ ने गलतफहमी में हसबैंड-वाइफ को मार डाला?

Nadia Couple murder: पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में कत्ल का बेहद खौफनाक मामला सामने आया है. जहां शनिवार को तीसरी क्लास के छात्र की डूबने से हुई मौत के मामले में भीड़ ने एक संदिग्ध दंपत्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी. बच्चा खेलने के लिए घर के बाहर गया था जहां से वो लापता हो गया था. शनिवार तड़के तिरपाल में लिपटा उसका शव तालाब में तैरता मिला तो स्थानीय लोगों ने भड़कते हुए पड़ोसी उत्पल मंडल और उनकी पत्नी सोमा बिस्वास को बच्चे की मौत का जिम्मेदार बताते हुए हमला कर दिया. 

सोशल मीडिया पर हुई थी अपील

बच्चे के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ उसे ढूंढने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाया था. मौत की खबर से भड़के लोगों ने उत्पल मंडल के घर पर धावा बोलते हुए उसकी पत्नी सोमा बिस्वास को भी नहीं छोड़ा. भीड़ ने उत्पल और सोमा को बेरहमी से मारा. बच्चे के परिवार ने मंडल पर हत्या करने और शव को तालाब में फेंकने का आरोप लगाया. भीड़ ने मंडल के घर में भी तोड़फोड़ की. बुरी तरह जख्मी दंपति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले से निशाने पर था!

स्थानीय लोगों ने मंडल को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताते हुए उस पर मानव तस्करी गैंग से जुड़े होने का आरोप लगाया. लोगों ने दावा किया कि इससे पहले भी दो बच्चों का अपहरण करने की कोशिश करते समय उसे पकड़कर पीटा गया था. भीड़ ने कहा उन्हें संदेह है कि मंडल ने बच्चे को बेचने के इरादे से अपहरण किया था, लेकिन व्यापक तलाशी अभियान और सोशल मीडिया की सुर्खियों से डरकर घबराने के बाद भोर होने से पहले उसने लड़के की हत्या कर दी होगी.

बच्चे से हुई थी हैवानियत

प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि लड़के का गला घोंटा गया था और उसके फेफड़े फट गए थे. हालात की गंभीरता के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस अब मॉब लिंचिंग बच्चे की हत्या, दोनों की जांच कर रही है और निवासियों से शांति और धैर्य बनाए रखने का आग्रह कर रही है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

murder

Trending news

देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
Lightning Causes
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
jammu kashmir news
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
Arvind Kejriwal
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
weather update
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
Rajiv Gandhi murder case
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
Donald Trump
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
Gujarat news
गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
Telangana NEWS
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
Kerala Congress Bihar Post
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
;