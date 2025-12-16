कबड्डी के मैदान में राणा बलाचोरिया की हत्या, पंजाब-हरियाणा में मंडराया गैंगवार का खतरा

Mohali Kabaddi player Murder: सोमवार को मोहाली के पास कबड्डी मैच के दौरान खिलाड़ी राणा बलाचोरिया की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई. पंजाब की बंबीहा गैंग ने कथित तौर पर इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. इस घटना के बाद पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ समेत विदेशों में बैठे गैंगस्टरों के बीच गैंगवार की आशंका बढ़ गई है. क्योंकि, कबड्डी खिलाड़ी राणा की हत्या के तार सिद्धू मोसेवाला हत्याकांड से जोड़कर देखे जा रहे हैं. बंबीहा गैंग की तरफ से राणा पर सिद्धू मोसेवाला हत्याकांड में शामिल अपराधियों को पनाह देने का आरोप लगाया गया था, जिसके चलते उसकी हत्या की गई है.

मोहाली में चली गोलियां

मोहाली के सोहना इलाके में सोमवार की शाम को कबड्डी ग्राउंड गोलियों को तड़तड़ाहट से गूंज उठा. घटना उस वक्त हुई जब खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बलाचोरिया प्रशंसकों के साथ सेल्फी ले रहे थे. राणा को हथियारबंद हमलावरों ने चेहरे पर गोलियां मारी और वहां से हवा में गोलियां चलाते हुए फरार हो गए. गोली लगने से घायल राणा को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. राणा की हाल ही में लगभग 10 दिन पहले शादी होने की जानकारी भी सामने आई है. राणा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी माना जाता है.

बंबीहा गैंग

लॉरेंस गैंग ने कुछ समय पहले चंडीगढ़ में इंदरप्रीत सिंह पैरी को जिम जाते वक्त गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था. इस घटना के बाद लॉरेंस और उसके करीबी दोस्त गोल्डी बरार गैंग के बीच गैंगवार की आशंका जताई जा रही थी. लेकिन उससे पहले ही बंबीहा गैंग ने कबड्डी ग्राउंड पर राणा बलाचोरिया की हत्या कर दी. माना जा रहा है कि उधर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा भी लॉरेंस बिश्नोई से बदला लेने की फिराक में हैं. सोमवार को मोहाली ग्राउंड पर कबड्डी मैच के दौरान पंजाबी सिंगर मनकीरत सिंह औलख के आने की भी संभावना थी, लेकिन उससे पहले ही वहां बंबीहा गैंग के गुर्गों ने राणा की हत्या कर दी. मनकीरत औलख को लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है.

पुरानी दुश्मनी

लॉरेंस बिश्नोई और देवेंद्र बंबीहा गैंग के बीच दुश्मनी की शुरुआत 2021 में हुई थी. जब कौशल चौधरी के शूटर्स ने विक्की मिद्धूखेड़ा की मोहाली में हत्या कर दी थी. इस हत्याकांड में तथाकथित तौर पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मोसेवाला और उसके मैनेजर शगुनप्रीत का नाम भी सामने आया था. विक्की को लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज के वक्त से बड़ा भाई मानता था, जिसके बदले में उसने 29 मई को सिद्धू की हत्या करवा दी थी. लंबे समय तक कौशल चौधरी भी लॉरेंस गैंग को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन बंबीहा गैंग और गोल्डी बरार अब बिश्नोई ग्रुप के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं. जिसके बाद हरियाणा-पंजाब और चंडीगढ़ के अलावा विदेशों में भी गैंगवार बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

रिपोर्ट- प्रमोद शर्मा, ज़ी मीडिया

