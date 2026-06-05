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Hindi Newscrimeमोहाली में खौफनाक वारदात: दफ्तर में घुसा सिरफिरा आशिक, एक्स गर्लफ्रेंड पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर खुद का भी काटा गला!

मोहाली में खौफनाक वारदात: दफ्तर में घुसा सिरफिरा आशिक, एक्स गर्लफ्रेंड पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर खुद का भी काटा गला!

Punjab man stabs Ex Girlfriend: मोहाली में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक सिरफिरे आशिक ने दफ्तर में घुसकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इसके बाद आरोपी ने खुद का गला भी काट लिया. इस खौफनाक घटना से इलाके में दहशत फैल गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jun 05, 2026, 11:17 AM IST
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मोहाली के दफ्तर में एक्स गर्लफ्रेंड पर युवक का चाकू से हमला , वीडियो देख कांप उठेगी रूह (Photo- X Video Grab)
मोहाली के दफ्तर में एक्स गर्लफ्रेंड पर युवक का चाकू से हमला , वीडियो देख कांप उठेगी रूह (Photo- X Video Grab)

पंजाब के मोहाली से एक बहुत ही भयावाह घटना सामने आई है. एक निजी कंपनी में काम करने वाली युवती को उसके सहकर्मी ने चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी और अपना गला भी रेत लिया.  इस पूरी घटना का वीडियो ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. डिंपल नामकी युवकी ऑफिस में अपनी डेस्क पर बैठकर काम कर रही थी. तभी उसके साथ काम करने वाला हरविंदर उर्फ हैरी वहां पहुंचा और अचानक से उस पर चाकुओं से हमला कर दिया. 

हमले की शुरुआत के समय डिंपल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागी. इसके बाद भी आरोपी ने उसका पीछा किया और ऑफिस के एंट्री वाले गेट के पास उसे फिर से पकड़ लिया. इस दौरान बीच-बचाव के लिए कुछ लोग आगे भी आए, लेकिन हमलावर का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वह हमला करता रहा. गंभीर रूप से घायल डिंपल को बचाया नहीं जा सका. वहां मौजूद सहकर्मियों ने बताया कि आरोपी ने लगातार युवती पर एक के बाद एक करके कई वार किए. इस हमले में बुरी तरह से घायल डिंपल को बचाया नहीं जा सका.

 

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दोनों के बीच था प्रेम-प्रसंग का मामला

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच पहले से जान-पहचान थी और कथित तौर पर प्रेम संबंध भी रहे थे. बताया जा रहा है कि रिश्ते में आई खटास और अलगाव के बाद आरोपी मानसिक रूप से परेशान था। इसी वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद हरविंदर ने खुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. उसने कथित तौर पर अपना गला काटकर आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन उसकी जान बच गई. उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. यह घटना एक बार फिर रिश्तों में बढ़ती हिंसा और जुनूनी मानसिकता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है.

क्या था मामला?

करीब तीन वर्षों तक साथ काम करने के दौरान दोनों के बीच अच्छी जान-पहचान हो गई थी, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई. जानकारी के अनुसार, दोनों एक निजी पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी में कार्यरत थे. लेकिन कुछ समय पहले उनके रिश्ते में दरार आ गई और दोनों अलग हो गए.. घायल अवस्था में दोनों को तुरंत मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान युवती डिंपल, जो मूल रूप से पटियाला की रहने वाली थी, ने दम तोड़ दिया. वहीं आरोपी हरविंदर मान उर्फ हैरी की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है. 

ब्रेक अप के बाद की थी मनाने की कोशिश

अलगाव के बाद हैरी के मन में डिंपल को लेकर नाराजगी बनी रही. इसी रंजिश के चलते उसने कथित तौर पर डिंपल पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी जान को खतरा पैदा हो गया. घटना के बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया और इसकी चर्चा पूरे इलाके में होने लगी. ब्रेकअप के बाद हैरी पर इसका गहरा असर पड़ा. बताया जाता है कि वह भावनात्मक रूप से काफी परेशान रहने लगा था. उसने डिंपल के साथ रिश्ते को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश भी की, लेकिन उसके प्रयास सफल नहीं हो सके. रिश्ते में आई दूरी कम न होने के कारण उसकी बेचैनी और निराशा बढ़ती चली गई.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई सीसीटीवी फुटेज

दफ्तर में लगे सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे दफ्तर में युवती अपनी सीट पर बैठकर काम कर रही थी, तभी आरोपी हरविंदर मान उर्फ हैरी वहां पहुंचा और उस पर अचानक चाकू से हमला कर दिया. हमले के बाद युवती ने खुद को बचाने की कोशिश की और वहां से भागी, लेकिन आरोपी ने उसका पीछा किया. बताया जाता है कि ऑफिस के गेट के पास उसे दोबारा पकड़ लिया गया और उस पर लगातार कई वार किए गए. वारदात के बाद उसने खुद पर भी चाकू से वार कर जान देने की कोशिश की. 

 यह भी पढ़ेंः जालंधर में RTI कार्यकर्ता की हत्या, सिर से गन सटाकर मारी गोलियां; पिस्टल-रायफल बरामद

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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