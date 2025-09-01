Manpal Badli: कंबोडिया में पकड़ा गया 'मोस्ट वांटेड' गैंगस्टर! सिर पर था 7 लाख रुपये का इनाम, अब भारत लाने की तैयारी
Advertisement
trendingNow12904687
Hindi Newscrime

Manpal Badli: कंबोडिया में पकड़ा गया 'मोस्ट वांटेड' गैंगस्टर! सिर पर था 7 लाख रुपये का इनाम, अब भारत लाने की तैयारी

Most wanted gangster Manpal Badli arrested: भारत की सुरक्षा एजेंसियों और हरियाणा पुलिस ने देश के मोस्ट वांटेड को गैंगस्टर मैनपाल बादली को हिरासत में ले लिया है. बता दें कि गैंगस्टर को कंबोडिया में पकड़ा गया है और जल्द ही इसे भारत लाया जा सकता है.   

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 01, 2025, 01:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Manpal Badli: कंबोडिया में पकड़ा गया 'मोस्ट वांटेड' गैंगस्टर! सिर पर था 7 लाख रुपये का इनाम, अब भारत लाने की तैयारी

Most wanted gangster Manpal Badli arrested: भारत के सबसे कुख्यात और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली को भारत की सुरक्षा एजेंसियों और हरियाणा पुलिस के संयुक्त प्रयासों से कंबोडिया में हिरासत में ले लिया गया है. हरियाणा पुलिस ने इस गैंगस्टर पर 7 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. इस पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं. पुलिस काफी समय से मैनपाल को ढूंढ रही थी. लगभग 10 दिन पहले की गई इस कार्रवाई के बाद अब भारतीय एजेंसियां मैनपाल को जल्द से जल्द भारत लाने की प्रक्रिया में जुटी हुई हैं.

चाचा की हत्या का आरोप
मैनपाल बादली पर हत्या, जबरन वसूली और रंगदारी सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं. हरियाणा पुलिस की मोस्ट वांटेड बदमाशों की सूची में मैनपाल नंबर-1 पर था. मैनपाल का आपराधिक इतिहास भी काफी पुराना है. बता दें कि साल 2000 में अपने चाचा की हत्या के साथ वह अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था. जहां शुरुआती दिनों में वह ट्रैक्टर रिपेयर का काम सीखता था, लेकिन इस घटना के बाद वह अपराध की दुनिया में गहराई तक चला गया. उस पर जेल में रहते हुए भी हत्या की साजिश रचने का आरोप है. 

भारत लाने की तैयारी
मैनपाल की गिरफ्तारी भारत की सेंट्रल एजेंसियों और हरियाणा पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है.  दरअसल सुरक्षा एजेंसियां और हरियाणा पुलिस की एक टीम कंबोडिया में मौजूद है और इस गैंगस्टर को वापस लाने के लिए कानूनी और डिप्लोमेटिक प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दे रही है. यह माना जा रहा है कि मैनपाल को किसी भी समय भारत लाया जा सकता है, जहां उस पर दर्ज मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

विदेश से चलाता था गिरोह
गैंगस्टर बादली ने अपने गिरोह को न केवल हरियाणा में, बल्कि विदेश से भी संचालित करना शुरू कर दिया था. दरअसल मैनपाल 29 अगस्त 2018 को पैरोल पर जेल से बाहर आया था, जिसके बाद वह फरार हो गया. पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी उसका पता नहीं चल सका, क्योंकि वह भारत छोड़कर जा चुका था. वह विदेश से अपने आपराधिक नेटवर्क को चला रहा था. 

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

gangster Manpal Badli arrestedmost wanted gangster

Trending news

मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
2025 sco summit in china
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
Piyush Goyal visit Lalbaugcha Raja
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
Hongqi l5
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
earthquake
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
Maharashtra
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
pawan khera on pm modi
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
Earthquake news
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
Teacher Scam
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
Odisha
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
;