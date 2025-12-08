Crime News: 'असली गुनगहार तो मेरी मां हैं...', जिस लड़की को पिता ने नहर में फेंका, वह दो महीने बाद निकली जिंदा, कहानी में आया ट्विस्ट

Ferozpur Girl News: यह घटना 3 अक्टूबर की है. बेटी के चरित्र पर शक के कारण सुरजीत सिंह ने कथित तौर पर लड़की के हाथ-पैर बांधकर उसे राजस्थान की एक नहर में फेंक दिया था.
Punjab Crime News: दो महीने पहले एक 17 साल की लड़की को उस वक्त मृत मान लिया गया था, जब कथित रूप से उसके पिता ने उसे नहर में फेंक दिया था. लेकिन अब वह पंजाब के फिरोजपुर में जिंदा मिली है. उसकी मांग है कि पिता को तुरंत जेल से रिहा किया जाए. यह घटना सामने आने के बाद अब हर कोई इस पर हैरानी जता रहा है.
कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी पूरी घटना
इस पूरी घटना को सुरजीत सिंह ने कैमरे में रिकॉर्ड किया था. इसमें लड़की की मां बच्ची की जान की भीख मांग रही थी. यह वीडियो खूब वायरल हुआ था. शव की काफी तलाश की गई थी लेकिन लड़की का कभी पता नहीं चल पाया. पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद सुरजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था. फिलहाल वह जेल में है.
लेकिन अब लड़की स्थानीय चैनल पर सामने आई है. उसने कहा कि पिता निर्दोष हैं और लगातार मां के उकसावे की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया. लड़की ने मांग उठाई कि उसके पिता को छोड़ दिया जाए और मां के खिलाफ एक्शन लिया जाए क्योंकि असली गुनहगार वही हैं.
कहां छिपी रही लड़की, नहीं किया खुलासा
हालांकि उसने यह नहीं बताया कि कैसे वह नहर के पानी से बची और पिछले दो महीने तक वह कहां छिपी रही.
लड़की ने कहा कि वह पूरी कहानी तब बताएगी, जब कोर्ट में उसके पिता की अगली सुनवाई होगी. जब लड़की के आरोपों को लेकर उसकी मां से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस पर जवाब देने से इनकार कर दिया.
फिरोजपुर के एसएसपी भूपिंदर सिंह सिंधु ने कहा, 'पुलिस पहले वीडियो की सत्यता की जांच करेगी. लड़की के आधिकारिक बयान के बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा.'