खून से लथपथ जमीन पर मासूम, उसके ऊपर पंखे से लटकी मां...बेंगलुरु में दिल दहला देने वाली वारदात

Crime News: कर्नाटक के शिवमोग्गा में एक 38 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर अपनी 12 वर्षीय बेटी की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली. यह घटना एक सरकारी अस्पताल के नर्स क्वार्टर में हुई. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
Bengaluru Crime: कर्नाटक के शिवमोग्गा से आई एक दर्दनाक खबर आई है. यहां के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नर्स क्वार्टर में मां-बेटी की लाशें मिलने से सनसनी फैल गई. रिपोर्ट के मुताबिक, 38 साल की महिला ने कथित तौर पहले अपनी 12 साल की मासूम बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर खुदकुशी कर ली.
यह घटना सोमवार को सामने आई, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. महिला नर्सिंग स्टाफ की बताई जा रही है, लेकिन अभी तक इस खौफनाक कदम की असली वजह सामने नहीं आई है. वहीं, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है परिवार वालों से पूछताछ कर रही है.
दोनों शव उस वक्त मिले जब श्रुति के पति नाइट शिफ्ट खत्म कर घर लौटे. वो भी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन हैं. उन्होंने जब उन्हें जगाने की कोशिश की और दरवाजा बंद पाया तो इसकी जानकारी पड़ोसी को दी. इसके बाद उन्होंने पड़ोसी की मदद से दरवाजा को तोड़ा और घर के अंदर जाकर देखा तो उनते पैरों के नीचे जमीन खिसक गई.
छठी क्लास में पढ़ने वाली उनकी बेटी पूर्विका खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी, उसके सिर पर चोट के निशान थे. बेटी के शव के ऊपर ही श्रुति पंखे से लटकी मिलीं. मौके पर मौजूद लोग यह दर्दनाक नजारा देख स्तब्ध रह गए.
शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि श्रुति मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थी. पुलिस ने हत्या और अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है और सभी एंगल से जांच में जुट गई है.
Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.