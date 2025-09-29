गुस्से में हैवान बनी मां, खाने में चिकन मांगने पर कर दी 7 साल के मासूम की हत्या; बेटी को भी किया जख्मी

Palghar Crime: महाराष्ट्र के पालघर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जानकरी के अनुसार, पालघर के धनसार गांव के घोड़िला कॉम्प्लेक्स में एक मां ने गुस्से में आकर अपने ही 7 साल के बेटे की बेलन से पिटाई कर दी. बेटे की गलती बस इतनी थी कि उसने खाने में चिकन की मांग कर दी थी. मामूली सी बात पर भड़की मां ने अपने ही बच्चे को इतनी बुरी तरह से मारा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, बच्चे के सिर पर गंभीर चोटें आईं थी. हैरानी की बात यह है कि उसकी मां उसे अस्पताल नहीं ले गई और देर रात घर पर ही उसकी मौत हो गई.

पति से अलग रहती थी महिला

पड़ोसियों ने बच्चे की हालत देखकर पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने तुरंत महिला को गिरफ्तार कर लिया और हमले में इस्तेमाल किया गया बेलन भी जब्त कर लिया. पूछताछ के दौरान महिला ने हमले की बात स्वीकार कर ली. मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगी. बता दें, महिला अपने 2 बच्चों और बहनों के साथ अपने पति से अलग रहती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पालघर के पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख के अनुसार आरोपी महिला की पहचान पल्लवी धुम्ड़े के रूप में हुई है. पुलिस ने बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है.मृतक की पहचान सात वर्षीय चिन्मय धुम्ड़े के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि लड़के की 10 वर्षीय बहन पर भी महिला ने हमला किया गया था और उसका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने कहा कि पारिवारिक तनाव और मानसिक तनाव की वजह से यह घटना हुई होगी. घटना की जांच जारी है.