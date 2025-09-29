Advertisement
गुस्से में हैवान बनी मां, खाने में चिकन मांगने पर कर दी 7 साल के मासूम की हत्या; बेटी को भी किया जख्मी

Mother Kills Son by Rolling Pin Murder: महाराष्ट्र के पालघर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार, पालघर में एक मां ने अपने 7 वर्षीय बेटे की बेलन से पिटाई कर दी जिससे उसकी मौत हो गई. घटना की वजह बेटे की चिकन मांगना बताया जा रहा है. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 29, 2025, 09:11 AM IST
Palghar Crime: महाराष्ट्र के पालघर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जानकरी के अनुसार, पालघर के धनसार गांव के घोड़िला कॉम्प्लेक्स में एक मां ने गुस्से में आकर अपने ही 7 साल के बेटे की बेलन से पिटाई कर दी. बेटे की गलती बस इतनी थी कि उसने खाने में चिकन की मांग कर दी थी. मामूली सी बात पर भड़की मां ने अपने ही बच्चे को इतनी बुरी तरह से मारा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, बच्चे के सिर पर गंभीर चोटें आईं थी. हैरानी की बात यह है कि उसकी मां उसे अस्पताल नहीं ले गई और देर रात घर पर ही उसकी मौत हो गई.

पति से अलग रहती थी महिला

पड़ोसियों ने बच्चे की हालत देखकर पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने तुरंत महिला को गिरफ्तार कर लिया और हमले में इस्तेमाल किया गया बेलन भी जब्त कर लिया. पूछताछ के दौरान महिला ने हमले की बात स्वीकार कर ली. मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगी. बता दें, महिला अपने 2 बच्चों और बहनों के साथ अपने पति से अलग रहती थी. 

पुलिस ने दर्ज किया मामला 

पालघर के पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख के अनुसार आरोपी महिला की पहचान पल्लवी धुम्ड़े के रूप में हुई है. पुलिस ने बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है.मृतक की पहचान सात वर्षीय चिन्मय धुम्ड़े के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि लड़के की 10 वर्षीय बहन पर भी महिला ने हमला किया गया था और उसका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने कहा कि पारिवारिक तनाव और मानसिक तनाव की वजह से यह घटना हुई होगी. घटना की जांच जारी है.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Palghar Crime

