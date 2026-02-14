मां बनी कातिल, 'एक्सट्रा मैरिटल अफेयर' में 2 मासूम बच्चों को जहर देकर कर दिया मर्डर; मां और मौसी हुईं गिरफ्तार

Murder of children by poisoning in Punjab Bathinda: कहते हैं कि पूत कपूत हो सकते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती. लेकिन पंजाब में एक महिला ने मां नाम पर कलंक लगा दिया है. उसने कथित तौर पर एक्सट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में अपने दो बच्चों को चूहे मारने वाला जहर खिलाकर मार डाला. दोनों बच्चों एक-एक करके 15 दिन के अंतराल पर मारा गया. जिससे किसी को शक न हो. इसके बावजूद उसका राज खुल गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

15 दिन में भाई-बहन की हुई संदिग्ध

बठिंडा के पुलिस अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि जिले के एक गांव में 8 साल की बच्ची सुखप्रीत कौर की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी. इसके 15 दिनों बाद शुक्रवार को 6 साल के लड़के फतेहवीर की भी जान चली गई. दोनों बच्चों की एकाएक मौत से गांव के लोग सन्न थे. लेकिन बच्चों की मां ने ऐसा दिखाया कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है और बीमारी की वजह से बच्चों की मौत हुई.

संदेह होने पर पुलिस को दी गई सूचना

गांव वालों को दोनों बच्चों की इस तरह संदिग्ध मौत पर संदेह हुआ. उन्होंने शनिवार सुबह फूल पुलिस स्टेशन पहुंचकर जांच की मांग की. इसके बाद पुलिस टीम गांव में पहुंची और आरोपी मां जस्सी कौर को हिरासत में लेकर पूछताछ की. शुरुआत में तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया. उसने बताया कि उसने दोनों बच्चों को चूहे मारने वाला जहर देकर दोनों की हत्या की.

एक्सट्रा मैरिटल अफेयर में बच्चों का मर्डर?

पुलिस ने बताया कि जस्सी कौर की इस साजिश में उसकी बहन मोतो कौर और एक अन्य व्यक्ति लक्खी सिंह भी शामिल रहे. बताया जा रहा है कि एक्सट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से बच्चों के इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया. फिलहाल जस्सी कौर और उसकी बहन को अरेस्ट कर लिया गया है. जबकि एक आरोपी की तलाश की जा रही है.