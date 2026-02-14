Advertisement
मां बनी कातिल, 'एक्सट्रा मैरिटल अफेयर' में 2 मासूम बच्चों को जहर देकर कर दिया मर्डर; मां और मौसी हुईं गिरफ्तार

Extra Marital Affair News: पंजाब के बठिंडा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि एक्सट्रा मैरिटल अफेयर में मां ने ही अपने दो मासूम बच्चों को चूहे मारने वाला जहर देकर मार डाला. इस घटना के खुलासे के बाद गांव में हर कोई सन्न है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 14, 2026, 09:59 PM IST
Murder of children by poisoning in Punjab Bathinda: कहते हैं कि पूत कपूत हो सकते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती. लेकिन पंजाब में एक महिला ने मां नाम पर कलंक लगा दिया है. उसने कथित तौर पर एक्सट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में अपने दो बच्चों को चूहे मारने वाला जहर खिलाकर मार डाला. दोनों बच्चों एक-एक करके 15 दिन के अंतराल पर मारा गया. जिससे किसी को शक न हो. इसके बावजूद उसका राज खुल गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. 

15 दिन में भाई-बहन की हुई संदिग्ध

बठिंडा के पुलिस अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि जिले के एक गांव में 8 साल की बच्ची सुखप्रीत कौर की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी. इसके 15 दिनों बाद शुक्रवार को 6 साल के लड़के फतेहवीर की भी जान चली गई. दोनों बच्चों की एकाएक मौत से गांव के लोग सन्न थे. लेकिन बच्चों की मां ने ऐसा दिखाया कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है और बीमारी की वजह से बच्चों की मौत हुई.

संदेह होने पर पुलिस को दी गई सूचना

गांव वालों को दोनों बच्चों की इस तरह संदिग्ध मौत पर संदेह हुआ. उन्होंने शनिवार सुबह फूल पुलिस स्टेशन पहुंचकर जांच की मांग की. इसके बाद पुलिस टीम गांव में पहुंची और आरोपी मां जस्सी कौर को हिरासत में लेकर पूछताछ की. शुरुआत में तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया. उसने बताया कि उसने दोनों बच्चों को चूहे मारने वाला जहर देकर दोनों की हत्या की. 

Crime News: एक फोन कॉल… और फिर कभी घर नहीं लौटा पति, आशिक BLO ने नहर में बना दी 'कब्र'; फिर ऐसे खुला पूरा राज

एक्सट्रा मैरिटल अफेयर में बच्चों का मर्डर?

पुलिस ने बताया कि जस्सी कौर की इस साजिश में उसकी बहन मोतो कौर और एक अन्य व्यक्ति लक्खी सिंह भी शामिल रहे. बताया जा रहा है कि एक्सट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से बच्चों के इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया. फिलहाल जस्सी कौर और उसकी बहन को अरेस्ट कर लिया गया है. जबकि एक आरोपी की तलाश की जा रही है. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

Crime news in Hindi

Trending news

