वीडियो कॉल पर साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख

MP Wife Under Cyber Arrest: चिक्कबल्लापुरा के सांसद डॉ. के सुधाकर की पत्नी के साथ 14 लाख की साइबर ठगी हुई. ठग ने मुंबई साइबर डिपार्टमेंट का नाम इस्तेमाल करके इस अपराध को अंजाम दिया.
दुनियाभर में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है. हैरानी की बात ये है कि इसका का शिकार पढ़े लिखे दिमागदार लोग भी हो रहे हैं. हाल ही में कर्नाटक के चिक्कबल्लापुरा के सांसद डॉ. के सुधाकर की पत्नी के साथ साइबर अपराधियों ने 14 लाख की ठगी की है. आम आदमी तो दूर अब वीआईपी भी साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं.
हाल ही में पूर्व सांसद और मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा के बैंक खाते से ₹3 लाख की चोरी हुई थी. अब इसी सिलसिले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और चिक्कबल्लापुरा के सांसद डॉ. के. सुधाकर की पत्नी डॉ. प्रीति सुधाकर भी साइबर ठगी का शिकार हुई हैं. उन्हें मुंबई साइबर विभाग के नाम पर फोन कर ‘डिजिटल अरेस्ट’ का झांसा देकर ₹14 लाख ठगे गए.
किया गया डिजिटल अरेस्ट
डॉ. प्रीति सुधाकर 26 अगस्त को एक साइबर ठगी का शिकार हुई. सुबह करीब 9:30 बजे उन्हें एक फोन आया, जिसमें कॉलर ने खुद को मुंबई साइबर विभाग का अधिकारी बताया. कॉलर ने कहा कि एक शख्स सद्भत खान ने उनके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर क्रेडिट कार्ड बनाया है और इंलीगल ट्रांसजेक्शन किया है. ठगों ने धमकी दी कि सद्भत खान को गिरफ्तार कर पूछताछ में उनके नाम और दस्तावेजों का खुलासा हुआ है. इस कारण उनकी जांच चल रही है और वे उनकी पहचान की पुष्टि के लिए वीडियो कॉल करेंगे.
ठग लिए 14 लाख रुपए
धमकियों के बीच कॉलर ने कहा कि उनका खाता अवैध है और वेरिफिकेशन के लिए उन्हें ₹14 लाख ट्रांसफर करने होंगे. डर के मारे डॉ. प्रीति ने RTGS के जरिए यह राशि ट्रांसफर कर दी. ठगों ने भरोसा दिलाया कि RBI नियमों के अनुसार 45 मिनट में पैसे वापस मिल जाएंगे. लेकिन पैसे वापस नहीं आए.
पुलिस में शिकायत, FIR दर्ज
धोखा समझ आने पर डॉ. प्रीति सुधाकर ने साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. उनकी शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है. पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है और कहा कि ऐसी कॉल आने पर तुरंत कोई पैसा न भेजें और आधिकारिक पुष्टि करें.