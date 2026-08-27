/ब्रेकअप के बाद खुला MPSC पेपर लीक केस का राज, 12 लाख की हुई डील, 200 में से 78 सवाल आए हूबहू, 6 आरोपी गिरफ्तार

MPSC Drug Inspector Paper Leak Exposure News: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. मामले की एक अहम कड़ी शिकायतकर्ता गौरव पाटील और रितुजा पाटील के बीच बिगड़े प्रेम संबंधों से जुड़ी बताई जा रही है. ब्रेकअप के बाद सामने आई जानकारी ने कथित पेपर लीक की जांच को नई दिशा दे दी.