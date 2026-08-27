/ब्रेकअप के बाद खुला MPSC पेपर लीक केस का राज, 12 लाख की हुई डील, 200 में से 78 सवाल आए हूबहू, 6 आरोपी गिरफ्तार

MPSC Drug Inspector Paper Leak Exposure News: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. मामले की एक अहम कड़ी शिकायतकर्ता गौरव पाटील और रितुजा पाटील के बीच बिगड़े प्रेम संबंधों से जुड़ी बताई जा रही है. ब्रेकअप के बाद सामने आई जानकारी ने कथित पेपर लीक की जांच को नई दिशा दे दी.
शिकायतकर्ता गौरव पाटील के मुताबिक, 22 मार्च 2026 को परीक्षा के दिन रितुजा ने WhatsApp पर उससे बातचीत की थी. इस दौरान उसने कथित तौर पर बताया कि उसे पहले भेजे गए 200 सवालों के सेट में से करीब 78 सवाल MPSC की परीक्षा में हूबहू आए थे.
इसके बाद मेरिट लिस्ट में रितुजा पाटील का नाम सातवें नंबर पर आया. उसे लिखित परीक्षा में 200 में से 155 अंक मिलने की जानकारी सामने आई. गौरव ने इसी आधार पर आशंका जताई कि परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र या प्रश्नों का सेट उपलब्ध कराया गया था.
गौरव ने अपनी शिकायत में दावा किया कि 22 मार्च को हुई परीक्षा का पेपर कथित तौर पर 20 मार्च यानी परीक्षा से दो दिन पहले लीक हुआ था और पूरे मामले की जांच की मांग की.
जांच में सामने आया है कि गौरव पाटील और रितुजा पाटील के बीच प्रेम संबंध थे. बाद में दोनों के रिश्ते में दरार आ गई. इसके बाद गौरव ने कथित पेपर लीक की जानकारी सामने लाने का फैसला किया.
बताया जा रहा है कि गौरव ने सोशल मीडिया पर FDA से संबंधित कंटेंट बनाने वाले ऋषिकेश गांगुर्दे से संपर्क किया. गौरव ने उसे बताया कि उसके पास कथित तौर पर लीक हुए पेपर की कॉपी मौजूद है. इसके बाद यह मामला जांच एजेंसियों तक पहुंचा.
क्राइम ब्रांच की जांच में कथित पेपर लीक के पीछे करीब 12 लाख रुपये की डील होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस को करीब 5 लाख रुपये के ट्रांजैक्शन का भी पता चला है. हालांकि, जांच आगे बढ़ने के साथ यह रकम और बढ़ सकती है.
जांच के मुताबिक रितुजा के पिता अमृत पाटील कथित बिचौलिए प्रवीण पाटील के संपर्क में आए थे. प्रवीण पाटील नंदुरबार में कोचिंग क्लास चलाता है. पुलिस अब इस कथित नेटवर्क में पैसों के लेन-देन और प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका की जांच कर रही है.
इस मामले में MPSC से जुड़े तीन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं. इनमें विश्वेश्वर नकटे, सहायक कक्ष अधिकारी, गोपाल मराठे और अभिजीत लेंडवे, अपर सचिव, MPSC शामिल हैं. इन अधिकारियों की कथित भूमिका की जांच की जा रही है.
मुंबई क्राइम ब्रांच ने मामले में कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया.
जांच अब सिर्फ औषधि निरीक्षक परीक्षा तक सीमित नहीं है. क्राइम ब्रांच यह भी पता लगाने में जुटी है कि क्या कथित नेटवर्क ने MPSC की किसी अन्य परीक्षा को भी निशाना बनाया था.
प्रवीण पाटील का कोचिंग क्लास नंदुरबार में है, लेकिन पुलिस के मुताबिक उसका FDA इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है. ऐसे में जांच एजेंसी को शक है कि पेपर लीक के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क हो सकता है.
अब जांच एजेंसी के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि परीक्षा से दो दिन पहले MPSC का पेपर बाहर कैसे आया? पेपर सबसे पहले किसके पास पहुंचा? 200 सवालों का सेट किसने तैयार किया? उसमें से 78 सवाल परीक्षा में कैसे आए? कथित 12 लाख रुपये की डील में कौन-कौन शामिल था और 5 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन किन लोगों के बीच हुआ?
क्राइम ब्रांच गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ, मोबाइल चैट और वित्तीय लेन-देन की जांच के जरिए कथित पेपर लीक की पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी है. जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और भी नाम सामने आने की संभावना है.