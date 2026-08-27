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ब्रेकअप के बाद खुला MPSC पेपर लीक केस का राज, 12 लाख की हुई डील, 200 में से 78 सवाल आए हूबहू, 6 आरोपी गिरफ्तार

MPSC Drug Inspector Paper Leak News: महाराष्ट्र में ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा लीक मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है. पता चला है कि इसके लिए 12 लाख रुपये में डील हुई थी, जिसके बाद 200 में से 78 सवाल हूबहू आए. इस मामले में अब 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 27, 2026, 02:44 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:44 AM IST
ब्रेकअप के बाद खुला MPSC पेपर लीक केस का राज, 12 लाख की हुई डील, 200 में से 78 सवाल आए हूबहू, 6 आरोपी गिरफ्तार

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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