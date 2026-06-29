/मौत के हजारों कैप्सूल और वो सीक्रेट कमरा... मुहर्रम जुलूस को लेकर रची गई साजिश की इनसाइड स्टोरी, पुलिस ने कैसे किया डिकोड?

मुंबई में मुहर्रम जुलूस के दौरान कथित तौर पर बड़ी संख्या में लोगों को ज़हरीले कैप्सूल बांटने की साजिश से जुड़े मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ कई नए तथ्य सामने आए हैं. पुलिस का दावा है कि आरोपी ने घटना से पहले करीब दो सप्ताह तक दक्षिण मुंबई के डोंगरी स्थित एक बजट होटल में ठहरकर हजारों कैप्सूल तैयार किए थे. फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस कई पहलुओं की पड़ताल कर रही है.
पुलिस जांच के अनुसार, 39 वर्षीय फैयाज प्रेमजी मुहर्रम जुलूस से लगभग दो सप्ताह पहले डोंगरी के एक होटल में रुका था. जांच एजेंसियों का कहना है कि इसी दौरान उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए करीब 30,000 खाली कैप्सूल और लगभग 50 किलोग्राम जिंक फॉस्फाइड मंगाया. जिंक फॉस्फाइड एक अत्यधिक विषैला रसायन है, जिसका इस्तेमाल आम तौर पर चूहे मारने की दवा के रूप में किया जाता है. जांचकर्ताओं का आरोप है कि आरोपी ने कई दिनों तक होटल के कमरे में इन कैप्सूलों को भरने का काम किया.
पुलिस के मुताबिक, होटल में तलाशी के दौरान जिंक फॉस्फाइड से भरे 14,900 कैप्सूल बरामद किए गए. अधिकारियों का दावा है कि आरोपी का लक्ष्य कुल 30,000 कैप्सूल तैयार करना था. जांच एजेंसियों के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर यह स्वीकार किया कि वह मुहर्रम जुलूस में शामिल लोगों को दर्द निवारक दवा बताकर ये कैप्सूल बांटना चाहता था. हालांकि, इस बात की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और इसकी जांच जारी है. पुलिस ने मामले से जुड़े अन्य रसायन और सामग्री भी जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दी है.
पुलिस के अनुसार, यह मामला तब सामने आया जब मुहर्रम जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने कथित तौर पर दर्द की दवा समझकर कैप्सूल खा लिए. इसके कुछ समय बाद कुछ लोगों ने मतली, उल्टी और पेट दर्द जैसी शिकायतें कीं. डॉक्टरों द्वारा पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद जांच शुरू की गई. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान कैप्सूलों का स्रोत आरोपी तक पहुंचा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. अधिकारियों का दावा है कि समय रहते की गई कार्रवाई से संभावित बड़े नुकसान को टाला जा सका.
जांच अब केवल कथित जहर बांटने की साजिश तक सीमित नहीं है. पुलिस आरोपी के संभावित विदेशी संपर्कों की भी जांच कर रही है. अधिकारियों के अनुसार, आरोपी पहले पुणे में पेंट निर्माण का कारोबार करता था और लगभग दो वर्ष पहले मुंबई आकर रहने लगा था. उसके मोबाइल फोन से ईरान और इराक से जुड़े कुछ फोन नंबर मिलने की बात सामने आई है. फिलहाल जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इन नंबरों का इस मामले से कोई संबंध है या नहीं. हालांकि, अब तक किसी विदेशी संगठन या विदेशी नेटवर्क से आरोपी के संबंध की पुष्टि नहीं हुई है. मामले की जांच महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS), मुंबई पुलिस और अन्य खुफिया एजेंसियां मिलकर कर रही हैं. जांच पूरी होने तक पुलिस ने किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचने की बात कही है.
जांच को आगे बढ़ाते हुए एटीएस और मुंबई पुलिस की टीमें पुणे पहुंचीं, जहां उन्होंने आरोपी प्रेमजी के परिजनों से पूछताछ की. अधिकारियों के मुताबिक, परिवार के सदस्यों ने बताया कि काफी समय से उनका प्रेमजी के साथ कोई संपर्क नहीं था. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि प्रेमजी के पिता अलग रहते हैं, जबकि उसकी मां, भाई और बहन पुणे के एक अन्य पते पर साथ रहते हैं. पुलिस फिलहाल परिवार से मिली जानकारी का मिलान अन्य साक्ष्यों के साथ कर रही है.
जांच एजेंसियां आरोपी की व्यक्तिगत परिस्थितियों की भी पड़ताल कर रही हैं. अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में यह संकेत मिले हैं कि करीब दो वर्ष पहले पत्नी के अलग हो जाने के बाद प्रेमजी मानसिक तनाव या अवसाद की स्थिति में पहुंच गया था. हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल यह केवल जांच का एक पहलू है. अभी तक ऐसा कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि उसकी निजी जिंदगी का कथित अपराध से सीधा संबंध था. इस संबंध में सभी तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है.
आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इनमें हत्या के प्रयास और जहर देने से संबंधित आरोप भी शामिल हैं. जांच एजेंसियां अब उसके बैंक और वित्तीय लेन-देन, डिजिटल डिवाइस, ऑनलाइन खरीदारी, यात्रा रिकॉर्ड और संचार के विभिन्न माध्यमों की विस्तार से जांच कर रही हैं. इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि आरोपी ने कथित वारदात को अकेले अंजाम दिया था या उसे किसी अन्य व्यक्ति की मदद मिली थी. अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है. इसलिए किसी भी संभावित वजह या बड़ी साजिश की आशंका को फिलहाल खारिज नहीं किया गया है और सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है.