सपनों का सौदागर या मार्केटिंग का महाठग रवि शर्मा! महीने में 100 करोड़ कमाने की क्या है सच्चाई?

Network Marketing Ravi Sharma: आजकल सोशल मीडिया पर रवि शर्मा वायरल है. जो एक महीने में 100 करोड़ कमाने का दावा करता है. ये करोड़ों कमाने का लालच देकर आमलोगों को मायावी जाल में फंसाता है. इसकी अमीरी की कहानियां GROK भी बताता है. अब सवाल ये है कि जब ग्रोक सब जानता है तो इसके गोरख धंधे की कलई क्यों नहीं खोलता.

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 15, 2025, 07:18 AM IST
सपनों का सौदागर या मार्केटिंग का महाठग रवि शर्मा! महीने में 100 करोड़ कमाने की क्या है सच्चाई?

Multilevel marketing Ravi Sharma news: भ्रष्टाचार बड़ी समस्या है, जो देशभर में फैला है. आजकल मार्केट में नए तरीके से ठगी हो रही है. जो बड़ी-बड़ी बातों और विलासिता की झूठी कहानियां सुनाकर की जाती है. भारत में करीब 2 करोड़ लोग अबतक इस ठगी के शिकार हो चुके हैं. आप ऐसी ठगी से बचें, आप किसी सपनों के सौदागर की मीठी-मीठी बातों में फंसकर अपनी जमा-पूंजी गंवा ना दें इसलिए हमारी ये रिपोर्ट ध्यान से पढ़िए.

रवि शर्मा का 'मायाजाल'

आजकल सोशल मीडिया पर रवि शर्मा वायरल है. रवि शर्मा एक महीने में 100 करोड़ रुपये कमाने का दावा करता है. करोड़ों कमाने का लालच देकर आमलोगों को मायावी जाल में फंसाता है. इसकी अमीरी की गढ़ी कहानियां GROK भी बताता है. GROK कहता है कि उसके पास महंगी-महंगी गाड़ियां, अपने जेट हैं, अपना एयरपोर्ट हैं. DNA में आज इसी वायरल रवि शर्मा की पोल खुलने वाली है. कम शब्दों में कहें तो रवि शर्मा का दावा है कि उसके पास बड़े-बड़े बंगले हैं. महंगी-महंगी गाड़ियां हैं. बेशुमार संपत्ति है.  

AI सर्च इंजन ग्रोक ने बताया कि रवि शर्मा ने अपने एक पोस्ट में दावा किया है कि उसके पास अपने प्राइवेट जेट हैं. ग्रोक के मुताबिक रवि शर्मा ने 500 प्राइवेट जेट का मालिक होने का दावा किया है. उसने दावा किया है कि उसके पास 8 निजी एयरपोर्ट हैं. सोचिए मतलब पैसा या तो कुबेर के खजाने में है या रवि शर्मा के पास है.

ठगी का नया तरीका

सोचिए इतने अमीर आदमी के बारे में आज तक ना तो किसी मैगजिन में रिपोर्ट छपी ना ही कहीं कोई जानकारी मिली, देश में लोग एजेंसियों के डर से धन-दौलत की जानकारी छिपाते हैं. तो रवि शर्मा मंच पर खड़े होकर अपनी धन संपत्ति का ब्योरा क्यों दे रहा है, इसे ऐसे समझिए कि रवि शर्मा जहां खड़ा है वो एक मल्टीलेवल मार्केटिंग कंपनी का सेमीनार है. पहले समझते हैं कि मल्टीलेवल मार्केटिंग का गड़बडझाला क्या है. इसमें प्रोडक्ट बेचने के साथ ही दूसरे लोगों को मेंबर भी बनाना होता है.

दूसरे को मेंबर बनाने पर मोटा कमीशन मिलता है. रवि शर्मा सेमीनार में अपने धन दौलत का जो बखान कर रहा है उसके पीछे भी मंशा यही है. वो सामने बैठे लोगों को ये बता रहा है कि अगर उन्हें भी जीवन में बंगला, गाड़ी और बेशुमार दौलत चाहिए तो मल्टीलेवल मार्केटिंग से जुड़ना चाहिए. यही धोखा है. आपको इस धोखे को ध्यान से समझना चाहिए. 

मल्टी लेवल मार्केटिंग के कारोबार में फर्जीवाड़ा कैसे होता है?

देश में करीब 5 हजार मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां सक्रिय हैं. रवि शर्मा जैसे झांसेबाज लोगों के कारण इन कंपनियों का बिजनेस रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों का कारोबार 2011-12 में 6 हजार 385 करोड़ रुपए था. जो 2022-23 में बढकर 21 हजार 282 करोड़ यानी 10 साल में 3 गुने से ज्यादा हो गया. 2025 में MLM कंपनियों का कारोबार 64500 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है.

भारत में ओरिफ्लेम को पहली इंटरनेशनल MLM कंपनी माना जाता है, जो 1995 में भारत में शुरू हुई. वहीं 1996 में कारोबार शुरू करनेवाली मोदीकेयर को पहली घरेलू मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी माना जाता है. आपके मन में ये सवाल जरूर होगा की आखिर 30 साल से चल रहा मल्टी लेवल मार्केटिंग के कारोबार में फर्जीवाड़ा कैसे होता है. इसे रवि शर्मा के उदाहरण से ही समझा जा सकता है. 

88 लाख लोग ऐसी कंपनियों से जुड़े

ये कंपनियां जल्द अमीर बनाने का दावा करती हैं. जैसे रवि शर्मा कर रहा है. ये कंपनियां दिखावे के लिए प्रोडक्ट बेचती हैं, फोकस नए मेंबर बनाने पर होता है. कमीशन के नियम इतने उलझे हुए होते हैं, कि इससे नए मेंबर्स को पैसा नहीं मिलता.

देश में करीब 88 लाख लोग ऐसी कंपनियों से जुड़े हैं. लेकिन जब आम आदमी रवि शर्मा जैसे लोगों के बहकावे में आकर ऐसी कंपनी मे पैसों का निवेश करता है तो आखिरकार नुकसान में रहता है. Indian Direct Selling Association की रिपोर्ट के मुताबिक वैध डायरेक्ट सेलिंग में भी केवल 10% एजेंट लाभ कमाते हैं, बाकी 90% घाटे में रहते हैं. ये वैध डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की बात है. मल्टी लेवल मार्केटिंग में वैध से ज्यादा अवैध कंपनियां हैं. इन कंपनियों में सिर्फ आपके हमारे जैसे आम लोगों का भी पूरा पैसा डूब जाता है. आप सावधान रहे इसलिए हम कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर कर रहे हैं

PACL यानी पर्ल एग्रो में करीब 6 करोड़ निवेशकों के 49 हजार 100 करोड़ रुपए डूब गए. सारदा चिटफंड घोटाले मे 30 लाख से ज्यादा निवेशकों के 25 हजार करोड़ रुपए डूब गए. स्पीक एशिया में 24 लाख से ज्यादा निवेशकों के 22 सौ करोड़ रुपए डूब गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों ने अब तक आम लोगों से 2 लाख करोड़ की ठगी की है. यानी आपके हमारे जैसे लोगों के 2 लाख करोड़ रुपए लेकर ये कंपनियां फरार हो गईं. हां आम लोगों को झांसा देनेवाले रवि शर्मा जैसे लोगों ने जरूर इसमें पैसा कमाया होगा.

लेकिन क्या आपने कभी देश के रियल अमीरों को अपनी संपत्तियों का बखान करते सुना है, नहीं सुना होगा. क्या कभी टाटा फैमिली ने बताया है कि उनके पास कितने प्राइवेट जेट्स हैं. आपने कभी महिंद्रा फैमिली को ये कहते नहीं सुना होगा कि कैसे दुनिया की बड़ी-बड़ी रेटिंग एजेंसी उनकी कंपनी के सामने फेल हो गई. 

बड़े लोग ढिंढोरा नहीं पीटते

दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क हैं उनके पास 42 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, उन्होंने सोशल मीडिया पर संपत्ति का जिक्र नहीं किया.
सबसे ज्यादा गाड़ियां ब्रुनेई के सुल्तान हसनल के पास है. 7000 से ज्यादा कारें, कीमत 42000 करोड़, लेकिन सुल्तान ने इसका बखान नहीं किया.
सबसे ज्यादा निजी जेट माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के पास है. वो भी नहीं बताते हैं कि कितने जेट हैं.
गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के पास अपना निजी एयरपोर्ट है, लेकिन इन्होंने कभी सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा नहीं की होगी .

अधजल गगरी छलकत जाय

रवि शर्मा जैसे लोग जरूर दावा करते हैं. वो भी महीने में 100 करोड़ यानी रोजाना करीब 3 करोड़ 33 लाख रुपए कमाने का दावा. सौ करोड़ की कमाई और लग्जरी गाड़ियों का जिक्र करनेवाले रवि के दावे हवा-हवाई हो गए. जब इस झांसेबाज को लगा कि उसकी ठगी का पर्दाफाश हो गया है. तो वो सफाई देने लगा. यानी उसके दावे झूठे है. सिर्फ आम लोगों को ठगने के लिए ऐसे दावे किए जाते हैं. ऐसे दावों पर सजा का भी प्रावधान है

रवि शर्मा जैसे लोग सिर्फ पैसे नहीं ठगते, आम आदमी का भविष्य भी चुराते हैं. इनके निशाने पर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहनेवाले वो लोग होते हैं जो जल्द अमीर बनने का सपना देखते हैं. हम आपके कहना चाहेंगे कि धन कमाने के लिए परिश्रम ही एकमात्र रास्ता है और परिश्रम का कोई शॉर्ट-कर्ट नहीं है. अगर आपके आसपास ऐसा कोई झांसेबाज दिखे तो उसे सवाल पूछें और हां अगर आपको रवि शर्मा दिखे तो हमें यानी ज़ी मीडिया को जरूर बताएं ताकि हम समय रहते उनका भंडाफोड़ करके लोगों को उनके जाल में फंसने से बचा सकें.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

