पुलिस के 5 साल के बेटे को जबरदस्ती अगवा करके ले जा रहा था युवक, तभी मां की एक चीख ने पल भर में पलट दी पूरी कहानी

Hindi Newscrimeपुलिस के 5 साल के बेटे को जबरदस्ती अगवा करके ले जा रहा था युवक, तभी मां की एक चीख ने पल भर में पलट दी पूरी कहानी

Mumbai Kidnapping Attempt 5-Year-Old Son: मुंबई की सड़कों पर एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना हुई है. वर्ली इलाके में एक पुलिस अधिकारी के छोटे से बेटे को अपहरण करने की कोशिश की गई, लेकिन मां की तेज नजर, पड़ोस की बच्ची की हिम्मत और लोगों की एकजुटता से बच्चा बाल-बाल बच गया. आरोपी को पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया. ये कहानी डरावनी है, लेकिन साथ ही साहस और सतर्कता की मिसाल भी. 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 23, 2026, 12:49 PM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-एआई)
Mumbai Kidnapping Police Case: मुंबई के वर्ली इलाके में बुधवार शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक अजनबी शख्स ने मुंबई पुलिस में तैनात अधिकारी के 5 वर्षीय बेटे को अगवा करने की कोशिश की. यह वारदात अगर कुछ मिनट और आगे बढ़ जाती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. लेकिन मां की सूझबूझ, स्थानीय लोगों की बहादुरी और पुलिस की तेज कार्रवाई से बच्चे की जान बच गई.

कहां और कैसे हुई घटना?
यह घटना वर्ली पुलिस कैंप इलाके की है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान लक्ष्मण कालू चौधरी (55) के रूप में हुई है, जो साकीनाका का रहने वाला है. बच्चे के पिता सचिन तावरे कोलाबा पुलिस स्टेशन में पुलिस सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं.

नाश्ता लेने गया बच्चा, लौटकर नहीं आया
बुधवार शाम करीब 6.30 बजे बच्चे की मां कोमल सचिन तावरे घर पर खाना बना रही थीं. इसी दौरान उनका बेटा स्माइट्स (5) पास की दुकान से नाश्ता लेने के लिए एक पड़ोस की 8 साल की बच्ची के साथ गया था. करीब 15 मिनट बीत गए, लेकिन बच्चा वापस नहीं लौटा.

डरी-सहमी बच्ची ने खोली साजिश की परत
कुछ देर बाद वही बच्ची घबराई हुई हालत में वापस आई और बताया कि एक आदमी स्माइट्स को जबरदस्ती ले जा रहा है. यह सुनते ही मां के पैरों तले जमीन खिसक गई.

संकरी गली से समुद्र की ओर घसीट रहा था आरोपी
मां तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचीं. उन्होंने देखा कि एक 50-55 साल का शख्स उनके बेटे को संकरी गली से खींचते हुए समुद्र की ओर ले जा रहा है. मां की चीख-पुकार सुनते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए.

लोगों की बहादुरी से बची मासूम की जान
स्थानीय लोगों ने बिना देर किए आरोपी को घेर लिया और बच्चे को उसके चंगुल से छुड़ा लिया. इसी दौरान किसी ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी.

मिनटों में पहुंची पुलिस, आरोपी दबोचा
इसी दौरान एक स्थानीय नागरिक ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में वर्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. बच्चे को सुरक्षित रूप से परिजनों के हवाले कर दिया गया. वर्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण के प्रयास से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. 

 क्या था आरोपी का मकसद?
वर्ली पुलिस ने बताया कि घटना को समय रहते रोक लिया गया है. बच्चे की मां और स्थानीय लोगों की सतर्कता से एक बड़ी अनहोनी टल गई है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह जांच कर रही है कि आरोपी का मकसद क्या था और वह वर्ली पुलिस कैंप इलाके तक कैसे पहुंचा. इस मामले में पुलिस की जांच जारी है. (इनपुट आईएएनएस से)

About the Author
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

