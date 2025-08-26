Mumbai bizman gets threat calls from Pakistan: व्यापारी ने शिकायत में कहा है कि जून से लगातार पाकिस्तान से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं. कॉल करने वाले पहले 20 मिलियन की मांग कर रहे थे, लेकिन बाद में यह रकम बढ़ाकर 800 मिलियन तक कर दी गई. कॉलर्स ने धमकाते हुए कहा कि अगर रकम नहीं दी गई तो उसका अंजाम बाबा सिद्दीकी के जैसा होगा.
Mumbai bizman gets threat calls: मुंबई के एक बड़े रसायन और पेट्रोकेमिकल कारोबारी के पास पाकिस्तान से धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं. कॉल करने वाले खुद को कुख्यात गैंगस्टर छोटा शकील के गैंग से जुड़ा बता रहे हैं और 800 मिलियन रुपये की फिरौती मांग रहे हैं. धमकी दी जा रही है कि पैसे न देने पर कारोबारी का हाल बाबा सिद्दीकी जैसा होगा.
क्या है पूरा मामला?
कारोबारी ने मुंबई पुलिस को बताया कि उसका ऑफिस मुंबई के फोर्ट इलाके और दुबई में है. साल 2015 में उसने ईरान से तेल आयात किया था. उस वक्त अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, इसलिए भुगतान दुबई के जरिए हुआ. बाद में ईरानी कंपनी ने दावा किया कि कुछ खेपों का पैसा नहीं मिला. इस वजह से ईरान में मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू हुई. कारोबारी का कहना है कि वह ईरान की इस कानूनी प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ. नतीजतन, वहां की कोर्ट ने ईरानी कंपनी के पक्ष में एकतरफा फैसला सुना दिया. इसके बाद ईरानी कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कारोबारी की संपत्ति जब्त करने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. यह दीवानी मामला अभी हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है.
धमकी भरे कॉल्स का सिलसिला
कारोबारी ने शिकायत में बताया कि जून 2025 से उसे पाकिस्तान से लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं. पहले कॉल करने वालों ने 20 मिलियन रुपये मांगे, लेकिन बाद में रकम बढ़ाकर 800 मिलियन रुपये कर दी. धमकाने वालों ने कहा, “पैसे नहीं दिए तो बाबा सिद्दीकी जैसा अंजाम होगा.” बाबा सिद्दीकी की हत्या का जिक्र कर कारोबारी को डराने की कोशिश की जा रही है.
पुलिस ने शुरू की जांच
मुंबई पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जांच एंटी-एक्सटॉर्शन सेल को सौंप दी है. शुरुआती जांच में पुलिस को शक है कि यह सिर्फ व्यापारिक विवाद नहीं है. इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय संगठित अपराध गिरोह और विदेशी व्यापार विवादों से जुड़ा बड़ा फिरौती रैकेट हो सकता है. (इनपुट आईएएनएस से)