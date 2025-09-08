साहब, मैंने बहन के प्रेमी को मार डाला, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए...इतना सुनते ही थाने में मचा हड़कंप
साहब, मैंने बहन के प्रेमी को मार डाला, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए...इतना सुनते ही थाने में मचा हड़कंप

मुंबई के मालवणी इलाके में एक ऐसी घटना हुई, जिसने सबको झकझोर दिया है. पुलिस के मुताबिक, नितिन सोलंकी एक अस्पताल में केयरटेकर था और आशीष की बहन के साथ उसके प्रेम संबंध थे. हाल ही में नितिन ने आशीष की मां और बहन के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी. इससे गुस्साए आशीष ने नितिन को सबक सिखाने की ठान ली. 

Sep 08, 2025
साहब, मैंने बहन के प्रेमी को मार डाला, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए...इतना सुनते ही थाने में मचा हड़कंप

मुंबई के मालवणी इलाके में एक ऐसी घटना हुई, जिसने सबको झकझोर दिया है. 21 साल का आशीष शेट्टी अपनी बहन के प्रेमी, 40 साल के नितिन सोलंकी को डंडे से पीट-पीटकर मार डाला. हत्या के बाद आशीष खुद मालवणी पुलिस स्टेशन पहुंचा और बोला, “साहब, मैंने बहन के प्रेमी को मार डाला, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए.” यह सुनते ही थाने में हड़कंप मच गया. पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने 11 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

मुंबई में दिल दहलाने वाली वारदात
पुलिस के मुताबिक, नितिन सोलंकी एक अस्पताल में केयरटेकर था और आशीष की बहन के साथ उसके प्रेम संबंध थे. हाल ही में नितिन ने आशीष की मां और बहन के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी. इससे गुस्साए आशीष ने नितिन को सबक सिखाने की ठान ली. शनिवार रात करीब 10:30 बजे आशीष ने नितिन से जोगेश्वरी में मुलाकात की.दोनों ने साथ में शराब पी.फिर अगली सुबह आशीष उसे मालवणी के कृष्णा आश्रम, कोलीवाड़ा, रामेश्वर गली के एक कमरे में ले गया.वहां गुस्से में आकर आशीष ने लकड़ी के डंडे से नितिन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया.नितिन गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. 

पुलिस की कार्रवाई
सूचना मिलते ही मालवणी पुलिस मौके पर पहुंची और नितिन को कांदिवली के शताब्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल डंडा जब्त कर लिया और शव को पोस्टमॉर्टम के बाद परिवार को सौंप दिया. मालवणी पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, “आशीष शेट्टी ने खुद थाने आकर अपना जुर्म कबूल किया.उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है.” (इनपुट आईएएनएस से)

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

lover

;