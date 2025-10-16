Advertisement
Hindi Newscrime

हो जाएं सावधान! ED-CBI अधिकारी बनकर ठगों ने बिजनसमैन को लगाया चूना, एक गलती से गंवाए 58 करोड़ रुपये

Businessman Duped Of Rs 58 Crore: मुंबई से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार, एक बिजनेसमैन से करोड़ों की ठगी हुई है. जालसाजों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए व्यवसायी और उनकी पत्नी से संपर्क किया था और खुद को ईडी और सीबीआई का वरिष्ठ अधिकारी बताया था. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 16, 2025, 06:50 PM IST
Digital Arrest Scam: महाराष्ट्र के मुंबई से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार, ठगों ने मुंबई के एक 72 वर्षीय बिजनेसमैन को एक बड़े डिजिटल अरेस्ट घोटाले में ₹58 करोड़ का चूना लगा दिया है. इस घोटाले में धोखेबाजों ने ईडी और सीबीआई के अधिकारियों का रूप धरकर व्यवसायी और उनकी पत्नी को धमकी दी और उनसे कई बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए. महाराष्ट्र साइबर विभाग ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है.

जानें क्या है पूरा मामला 

पुलिस के अनुसार, यह घोटाला 19 अगस्त से 8 अक्टूबर के बीच हुआ. जालसाजों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए व्यवसायी और उनकी पत्नी से संपर्क किया और खुद को सुब्रह्मण्यम और करण शर्मा बताकर खुद को ईडी और सीबीआई का वरिष्ठ अधिकारी बताया. जाली सरकारी पहचान पत्र और दस्तावेज दिखाकर उन्होंने व्यवसायी पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में शामिल होने का आरोप लगाया. आरोप से बचाने के नाम पर ठगों ने दंपति को सहयोग न करने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी. उन्होंने कथित सत्यापन और जांच प्रक्रिया के लिए विभिन्न बैंक खातों में भारी मात्रा में धनराशि जमा करने का दबाव डाला. 

जानिए क्या है डिजिटल अरेस्ट ?

पुलिस के अनुसार, डिजिटल अरेस्ट घोटाले में धोखेबाज लगातार वीडियो या ऑडियो संपर्क बनाए रखकर पीड़ितों को लगभग बंधक बना लेते हैं और उन्हें डरा-धमकाकर अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करते हैं. पीड़ितों को अक्सर बताया जाता है कि वे निगरानी में हैं या इलेक्ट्रॉनिक गिरफ्तारी के घेरे में हैं. जिससे उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है और वे मदद मांगने या किसी और से संपर्क करने से बचते हैं. इस मामले में भी व्यवसायी और उसकी पत्नी को कथित तौर पर डिजिटल अरेस्ट के तहत रखा गया था और 18 अलग-अलग बैंक खातों में कई रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) लेनदेन के माध्यम से 58 करोड़ रुपये देने के लिए मजबूर किया गया था. 

जानकारी के अनुसार, शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद साइबर सेल ने वित्तीय लेन-देन का पता लगाना शुरू कर दिया. जांचकर्ताओं ने पाया कि धनराशि कई खातों में वितरित की गई थी, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 25 लाख रुपये जमा थे. अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खातों को फ्रीज कर दिया और चोरी की गई धनराशि को यथासंभव वापस पाने की कोशिश की. इस योजना में शामिल होने के आरोप में तीन संदिग्धों - मलाड निवासी अब्दुल खुल्ली (47), मुंबई सेंट्रल निवासी अर्जुन कड़वासरा (55) और उनके भाई जेठाराम (35) को गिरफ्तार किया गया है. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

