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Hindi Newscrimeमुंबई में शख्स ने पत्नी के साथ मिलकर बहन को मार डाला, शव सीवर लाइन में फेंका

मुंबई में शख्स ने पत्नी के साथ मिलकर बहन को मार डाला, शव सीवर लाइन में फेंका

Mumbai Crime: मुंबई के अंधेरी इलाके में सीवर लाइन से महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि भाई और भाभी ने पारिवारिक विवाद में हत्या कर सीवर लाइन में डाल दिया. दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं. मामले की जांच जारी है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Apr 27, 2026, 04:38 PM IST
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Crime News: मुंबई के अंधेरी इलाके में सीवर लाइन से अज्ञात महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह सनसनीखेज मामला उस समय सामने आया जब बृहन्मुंबई महानगरपालिका के कर्मचारियों ने सफाई के दौरान एक महिला का डिकंपोज़्ड शव बरामद किया.

पुलिस के अनुसार, 24 अप्रैल 2026 को सुबह करीब 11:30 बजे सफाई कार्य के दौरान अंधेरी पूर्व के मरोल पाइपलाइन क्षेत्र में सीवर लाइन के भीतर एक महिला का शव दिखाई दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. शव की हालत बेहद खराब होने के कारण पहचान करना चुनौतीपूर्ण था.

जांच के दौरान पुलिस ने इलाके में गुमशुदगी की रिपोर्ट्स खंगालीं, जिसमें तीन महीने पहले दर्ज एक महिला की मिसिंग शिकायत से सुराग मिला. जांच आगे बढ़ाने पर मृत महिला की पहचान क्लासिक जेम्स सिल्वेस्टर उम्र लगभग 60 वर्ष के रूप में हुई, जो मरोल पाइपलाइन इलाके की ही रहने वाली थीं.

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पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि महिला का अपने भाई जोसेफ थॉमस कोएलो (64) और उसकी पत्नी मारिया कोएलो के साथ अक्सर विवाद होता था. 10 जनवरी 2026 को हुए झगड़े के दौरान दोनों आरोपियों ने मिलकर महिला की हत्या कर दी. हत्या के बाद सबूत मिटाने के इरादे से शव को सीवर लाइन में फेंक दिया गया.

इसके बाद आरोपियों ने महिला के लापता होने की झूठी शिकायत भी दर्ज कराई, ताकि शक से बचा जा सके. हालांकि पुलिस की जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सच्चाई सामने आ गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. आगे की जांच जारी है.

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