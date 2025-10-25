Advertisement
गर्लफ्रेंड का अखिरी काल...और नर्सिंग होम के गेट पर मिली 2 लाशें, 24 साल के बॉयफ्रेंड का खूनी इंतकाम

Man Murders his Girlfriend: मुंबई में शुक्रवार को एक 24 साल के युवक ने अपनी पुरानी प्रेमिका को चाकू मारा और फिर खुद को भी घायल कर लिया. इस मामले में दोनों की ही मौत हो गई.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 25, 2025, 12:30 PM IST
गर्लफ्रेंड का अखिरी काल...और नर्सिंग होम के गेट पर मिली 2 लाशें, 24 साल के बॉयफ्रेंड का खूनी इंतकाम

Murder After Breakup: मुंबई में शुक्रवार को 24 साल के युवक ने अपनी पुरानी प्रेमिका को चाकू मारकर घायल कर दिया और फिर खुद पर भी हमला कर लिया. महिला, जिसका नाम मनीषा यादव है, की मौत हो गई और आरोपी सोनू बरई नाम के उस युवक की भी चोटों के कारण मौत हो गई. 

क्या थी अपराध की वजह?
अपराध की वजह थी कि, सोनू बरई को मनीषा यादव के चरित्र पर शक था और उसे लगता था कि उनका किसी और के साथ प्रेम-संबंध चल रहा है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बरई और यादव कुछ समय से रिश्ते में थे लेकिन 8 दिन पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था.

कैसे रची थी हत्या की साजिश?
शुक्रवार की सुबह बरई ने अपनी मां से कहा कि वह बाहर जा रहा है. इसके बाद आरोपी सोनू घर की रसोई से एक चाकू छिपाकर ले गया. फिर उसने मनीषा यादव को आखिरी बार मिलने के लिए एक नर्सिंग होम में बुलाया. जैसे ही दोनों मिले दोनों में झगड़ा शुरु हो गया और गुस्से में आकर बरई ने यादव को चाकू मार दिया.

हमला करने के बाद सोनू ने क्या किया?
मनीषा पर हमला करने के बाद 24 साल के युवक ने अपना गला भी काय लिया. घटनास्थल की तस्वीरों में सोनू बरई खून से लथपथ नर्सिंग होम के गेट पर बेहोश पड़ा दिखाई दे रहा था और चारों तरफ खून फैला हुआ था. बाद में चोटों की वजह से उसकी भी मौत हो गई. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता(BNS)की जरूरी धाराएं जोड़ दी गई हैं.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

