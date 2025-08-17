बार-बार घंटी बजा रहा था डिलीवरी ब्वॉय, गुस्से में शख्स ने निकाली 'गन' और कर दिया फायर
बार-बार घंटी बजा रहा था डिलीवरी ब्वॉय, गुस्से में शख्स ने निकाली 'गन' और कर दिया फायर

Air Gun fire at Delivery Boy in Mumbai: मुंबई एक डिलीवरी ब्वॉय पर शख्स ने इसलिए एयर गन से फायर कर दिया, क्योंकि वो बार-बार डोर बेल बजा रहा था. मामला पुलिस थाने पहुंच गया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 17, 2025, 08:56 PM IST
बार-बार घंटी बजा रहा था डिलीवरी ब्वॉय, गुस्से में शख्स ने निकाली 'गन' और कर दिया फायर

Air Gun fire at Delivery Boy in Mumbai: आपने खुद या फिर किसी और को कभी ना कभी देखा होगा कि बार-बार डोर बजाते हैं. कई बार कुछ डिलीवरी ब्वॉय भी ऐसा करते हैं. हाल ही में मुंबई के अंदर भी ऐसा ही हुआ है, बार-बार दरवाजे की घंटी बजाने के चलते घर में रहने वाले शख्स ने डिलीवरी ब्वॉय पर पर एयर गन फायर कर दी. यह मामला अब पुलिस के पास पहुंच गया है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई के लोअर परेल इलाके में एक शख्स ने दवा के ऑर्डर को लेकर हुए विवाद में डिलीवरी बॉय पर एयरगन से गोली चला दी. पुलिस के मुताबिक डिलीवरी बॉय के जरिए कई बार डोरबेल बजाने पर आरोपी चिढ़ गया और गुस्से में आकर उसने हवा में एयरगन चला दी. पुलिस ने पुष्टि की है कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

15.50 लाख देने के बावजूद नहीं मिला घर, उल्टा Disturbed Areas Act की मिली धमकी, मारपीट के बाद 17 साल की बच्ची ने दी जान

एड्रेस को लेकर हुई थी बहस

शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी ने पहले फोन पर दवाइयां मंगवाईं, लेकिन पैकेज को गलत बताकर लेने से इनकार कर दिया. बहस के बाद आरोपी ने एयरगन से गोली चला दी. घटना में शामिल व्यक्ति की पहचान सौरभ कुमार अविनाश कुमार सिंह के रूप में हुई है. 35 वर्षीय आरोपी और डिलीवरी ब्वॉय दोनों को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है.

आरोपी ने कबूला अपना जुर्म

जांच के दौरान सिंह ने कबूल किया कि उसने एक स्थानीय स्टोर से दवाइया मंगवाई थीं, लेकिन डिलीवरी ब्वॉय के हठ से वह नाराज हो गया था. उसने दावा किया कि डिलीवरी बॉय के बार-बार डोरबेल बजाने से वह हवा में एयर राइफल चलाने को उकसाया.

यह पहली बार नहीं है जब डिलीवरी ब्वॉय पर इस तरह के हमले हुए हैं. इससे पहले भी कई बार उनके मुंह पर मुक्का मारने या फिर किसी अन्य तरीके से डिलीवरी ब्वॉय पर हमला हुआ है. 

 

;