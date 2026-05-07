तरबूज पर फोड़ते रहे ठीकरा, लेकिन कातिल कोई और ही निकला.. कितना घातक होता है 'ज़िंक फ़ॉस्फ़ाइड'

Mumbai Dokadiya Family Death News Updates: मुंबई के पायधोनी इलाके में चार सदस्यों का परिवार 26 अप्रैल की सुबह मरा हुआ पाया गया था. शुरुआत में इसे संक्रमित तरबूज खाने से हुई मौत कहा गया लेकिन जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी तो नए सबूतों ने लोगों को हैरान कर दिया. चारों सदस्यों के शवों की विसरा रिपोर्ट में जिंक फॉस्फाइड नामक जहर मिलने की पुष्टि हुई है. यह जहर चूहों को मारने के लिए दिया जाता है. अब पुलिस की जांच इस बात पर टिक गई है कि यह जहर सदस्यों के शरीर में कैसे पहुंचा. क्या यह कोई दुर्घटना थी या फिर उन्हें जानबूझकर जहर देकर मारा गया. अगर ये हत्या थी तो उन्हें किसने और क्यों मारा?

डोकड़िया परिवार की हुई थी मौत

बताते चलें कि पायधोनी इलाके में रहने वाले अब्दुल्लाह डोकड़िया अपनी मोबाइल शॉप चलाकर परिवार का गुजारा चलाते थे. परिवार में उनकी पत्नी नसरीन और उनकी दो बेटियों आयशा व जैनब थीं. उन्होंने 25 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे अपने रिश्तेदारों के साथ घर में बिरयानी खाई. इसके बाद रिश्तेदार घर से चले गए. उनमें से कोई भी बीमार नहीं पड़ा.

रात करीब 1 बजे डोकड़िया और उनके परिवार के 4 सदस्यों ने तरबूज खाया और सो गए. उसे खाने के कुछ ही घंटों में सभी की तबियत बिगड़ गई और सुबह होते-होते उनकी मौत हो गई. इसके बाद से यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है. अब मारे गए लोगों के शवों में चूहे मारने वाला जहर मिलने से हत्या की थ्योरी और मजबूत होती दिख रही है. पुलिस ने भी कहा है कि अभी तक कोई सबूत नहीं है कि तरबूज खुद मौत का कारण बना.

Add Zee News as a Preferred Source

जिंक फॉस्फाइड क्या है?

अब आपको बताते हैं कि जिंक फॉस्फाइड (Zn3P2) असल में क्या है और यह मानव शरीर पर कैसा असर करता है. असल में यह चूहों को मारने वाले जहर के रूप में इस्तेमाल होने वाला रसायन है. यह पाउडर कहीं रखा रहे तो खतरनाक नहीं होता लेकिन पेट में जाते ही खतरा शुरू हो जाता है. इसकी वजह ये है कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. जब जिंक फॉस्फाइड उस एसिड से मिलता है तो रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू कर देता है. इसकी वजह से फॉस्फीन गैस पैदा होती है. रंगहीन और अदृश् यह गैस बेहद जहरीली होती है.

अगर आपने भोजन कर रखा हो तो स्थिति जल्दी बिगड़ती है क्योंकि ऐसी स्थिति में एसिड ज्यादा बनता है. जबकि खाली पेट में ये लक्षण 12 घंटे बाद नजर आ सकते हैं.

फॉस्फीन गैस इंसान को कैसे मारती है?

यह जहरीली फॉस्फीन गैस केवल खून को ही जहरीला नहीं बनाती बल्कि कोशिकाओं पर भी हमला करती है. इसकी वजह से कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर पातीं और अंदर ही अंदर मरने लग जाती हैं. विज्ञान की भाषा में ऐसी स्थिति को सेल्युलर एनॉक्सिया कहा जाता है. ऐसे मामले में मौत की दर 37 से 100 प्रतिशत तक होती है.

क्या इस जहर का कोई एंटीडोट है?

इसका जवाब है, नहीं. दुनिया में जिंक फॉस्फाइड जहर का कोई एंटीडोट नहीं है. डॉक्टर केवल फॉस्फीन गैस की रिलीज को धीमा कर अंगों को बचाने की कोशिश कर सकते हैं. इसके लिए नारियल तेल पिलाकर अंदर से पेट साफ किया जाता है. जिंक फॉस्फाइड तेल में नहीं घुलता, जिसकी वजह से फॉस्फीन गैस बननी कम हो जाती है. खाने का सोडा खिलाकर पेट की एसिडिटी कम की जाती है.

खतरनाक बात ये है कि जिंक फॉस्फाइड जहर कुछ ही घंटों में मार देता है और इलाज की बहुत कम गुंजाइश छोड़ता है. सवाल है कि अगर किसी को यह जहर दिया गया हो तो उसकी पहचान कैसे करें. डॉक्टरों के मुताबिक, इसकी पहचान पीड़ित के मुंह से आने वाली गंध से की जा सकती है. जिन लोगों को जिंक फॉस्फाइड जहर दिया गया होता है, उनकी सांस में लहसुन या सड़ी मछली जैसी गंध आती है. इसके साथ ही पेट के एक्स-रे में जिंक के चमकदार धब्बे भी दिखते हैं.