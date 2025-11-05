Advertisement
trendingNow12989953
Hindi Newscrime

BARC का फर्जी वैज्ञानिक निकला अख्तर, विदेशों से लेता था फंडिंग; ईरान को बेचना चाहता था न्यूक्लियर डेटा

Mumbai Fake Scientist:  मुंबई पुलिस ने एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा किया है, जिसमें एक व्यक्ति खुद को BARC का वैज्ञानिक बताकर ईरानी कंपनियों को परमाणु रिएक्टर डिजाइन बेचने की कोशिश कर रहा था.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 05, 2025, 05:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Mumbai Fake Scientist: मुंबई पुलिस ने एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा किया है. जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति खुद को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) का वैज्ञानिक बताकर ईरानी कंपनियों को परमाणु रिएक्टर डिजाइन बेचने की कोशिश कर रहा था. सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी अख्तर हुसैनी कुतुबुद्दीन अहमद (60) और उसका भाई आदिल हुसैनी (59) इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के फर्जीवाड़े में शामिल थे.

सूत्रों का कहना है कि दोनों भाइयों ने मार्च और अप्रैल के बीच ईरान की राजधानी तेहरान का दौरा किया था और भारत तथा दुबई स्थित ईरानी दूतावासों में भी कई बार गए थे. वे VPN और एन्क्रिप्टेड नेटवर्क का उपयोग करते हुए ईरानी कंपनियों को लिथियम-6 आधारित रिएक्टर डिजाइन बेचने की कोशिश कर रहे थे. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने मुंबई में एक ईरानी राजनयिक को खुद को BARC का वरिष्ठ वैज्ञानिक बताकर ठगा और वैज्ञानिक सहयोग एवं अनुसंधान साझेदारी के बहाने फर्जी रिएक्टर ब्लूप्रिंट साझा किए. 

अख्तर ने किया लिथियम आधारित रिएक्टर तैयार करने का दावा 

Add Zee News as a Preferred Source

सूत्रों ने बताया कि आरोपी अख्तर ने दावा किया था कि उसने लिथियम-6 आधारित संलयन रिएक्टर (fusion reactor) का एक प्रोटोटाइप तैयार किया है, जो प्लाज़्मा तापमान को नियंत्रित कर सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि लिथियम-7 आधारित रिएक्टर का परीक्षण किया गया, लेकिन “प्लाज़्मा तापन विफलता के कारण वह असफल रहा. हालांकि, जांचकर्ताओं ने इन दावों को सिर्फ सैद्धांतिक बताया है और कहा है कि इसके अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला.

पुलिस के अनुसार, अख्तर के पास से 10 से अधिक फर्जी परमाणु ब्लूप्रिंट, फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक BARC की नकली आईडी बरामद की गई है. एक आईडी में उसका नाम अली रजा हुसैन और दूसरी में एलेक्ज़ेंडर पामर लिखा था. जांच एजेंसियों को संदेह है कि इन भाइयों को 1995 से विदेशी फंडिंग मिलनी शुरू हुई थी. माना जा रहा है कि यह रकम परमाणु संयंत्रों से संबंधित गोपनीय जानकारी और डिजाइन के बदले में दी गई थी. फिलहाल, दोनों आरोपियों से विस्तृत पूछताछ जारी है और जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस नेटवर्क के पीछे कोई अंतरराष्ट्रीय जासूसी गिरोह सक्रिय है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Mumbai Fake Scientist

Trending news

दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी थी तबियत
Sanjay Raut
शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी थी तबियत
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
bengaluru news
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
farmer died
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
AIR INDIA
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
Kiren Rijiju
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
Abu Azmi
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
Sabarimala temple
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
Rahul Gandhi
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
Ameet Satam
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?