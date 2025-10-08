Advertisement
trendingNow12952232
Hindi Newscrime

सौतन ने कराया पति को अगवा, किसको दी 'सुपारी'? 2 बीवियों के चक्कर में घनचक्कर बने बिल्डर की कहानी फिल्मी है

Mumbai crime news: कभी आपने सोचा है कि मौका मिलते ही या जरा-सा होश संभालते ही लोग मैं और मेरा के चक्कर में घनचक्कर बन जाते हैं. एक बिल्डर की जिंदगी में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पहली बीबी ने अपने ही पति को फिल्मी स्टाइल में किडनैप कराकर उसे रिहैब भेज दिया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 08, 2025, 02:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सौतन ने कराया पति को अगवा, किसको दी 'सुपारी'? 2 बीवियों के चक्कर में घनचक्कर बने बिल्डर की कहानी फिल्मी है

Mumbai Builder Kidnap: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक कारोबारी के अपहरण (Mumbai Builder Kidnap news) की खबर से सनसनी फैल गई. खबर मिलते ही शहर के अमन चैन की जिम्मेदार पुलिस हरकत में आई. पुलिसिया एक्शन शुरु हुआ तो जांच में हैरान करने वाला खुलासा हुआ. दरअसल ये एक फैमिली मैटर था जिसमें कारोबारी की दो बीबियों में से एक ने अपने पति की बेहतरी के लिए उसे फिल्मी स्टाइल में अगवा करवाया और उसे रिहैबिलेशन सेंटर भेज दिया. कहानी रील नहीं रियल की थी इसलिए इसमें अपराध की बू महसूस की गई. फैमिली ड्रामे का ये एपिसोड मुंबई में एक अपहरण के नाटक से शुरू हुआ और वेलनेस ट्रीटमेंट के अंजाम तक पहुंचा. 

बिल्डर को ढूंढने उतरी पुलिस

कथित रुप से अगवा कारोबारी वर्सोवा (versova news) का एक बिल्डर निकला, जिसकी पहचान चंद्रकांत भुनु के रूप में हुई. जिसे उठाने वाले आए तो थे पूरा भौकाल दिखाते हुए लेकिन वो उसे साथ ले जाने के बजाए वसई के एक पुनर्वास केंद्र में दाखिल करा आए. चंद्रकांत ने भी अपनी खैर मनाते हुए ट्रीटमेंट कराने से मना नहीं किया. इस मामले में हैरानी की बात ये रही कि बिल्डर के कथित किडनैपर हकीकत में उसी रिहैबिलेशन सेंटर के कर्मचारी थे, जिन्हें कारोबारी की पहली पत्नी ने काम पर रखा था. 

Add Zee News as a Preferred Source

अपहरण की रात क्या हुआ?

पुलिस ने बताया बिल्डर भुनु की दूसरी पत्नी अफसाना अरब ने FIR में लिखाया कि चार लोग उनके फोर बंगलो स्थित घर में घुसे और उसके शौहर को उठा ले गए. उसे भुनु के बेटे के साथ उसकी पहली शादी से संपत्ति विवाद का अंदेशा था, इसलिए उसने अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई. पुलिस के हरकत में आने पर शहर भर में सर्च ऑपरेशन लॉन्च हुआ तो पुलिस की तलाश पालघर स्थित एक शांत पुनर्वास केंद्र में जाकर खत्म हुई, जहां भुनु अपना इलाज करा रहे थे. कहानी में ट्विस्ट ये कि बिल्डर की पहली पत्नी ने इस नाटक की स्क्रिप्ट लिखते हुए पुनर्वास केंद्र के कर्मचारियों को कहा था वो उसके पति को रिहैब ले जाएं, क्योंकि उसे पति शराब की लत को लेकर चिंता थी.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

mumbai

Trending news

तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
DNA
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
DNA
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
DNA
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
DNA
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में चार आतंकवादियों की तलाश जारी, सुरक्षाबलों ने घेरा इलाका
jammu kashmir encounter
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में चार आतंकवादियों की तलाश जारी, सुरक्षाबलों ने घेरा इलाका
BJP सांसद का सिर फूटा...'दीदी' का दिल नहीं पसीजा! ममता के लिए जख्म 'गंभीर' नहीं?
DNA Analysis
BJP सांसद का सिर फूटा...'दीदी' का दिल नहीं पसीजा! ममता के लिए जख्म 'गंभीर' नहीं?
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?
CJI BR Gavai
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?
अब क्या भयानक होने वाला है? भारत में दूसरी बार दिखी 'ओरफिश'
doomsday fish in tamil nadu
अब क्या भयानक होने वाला है? भारत में दूसरी बार दिखी 'ओरफिश'
हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 18 लोगों की मौत
Bilaspur accident
हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 18 लोगों की मौत
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो
Telangana
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो