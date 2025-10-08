सौतन ने कराया पति को अगवा, किसको दी 'सुपारी'? 2 बीवियों के चक्कर में घनचक्कर बने बिल्डर की कहानी फिल्मी है

Mumbai Builder Kidnap: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक कारोबारी के अपहरण (Mumbai Builder Kidnap news) की खबर से सनसनी फैल गई. खबर मिलते ही शहर के अमन चैन की जिम्मेदार पुलिस हरकत में आई. पुलिसिया एक्शन शुरु हुआ तो जांच में हैरान करने वाला खुलासा हुआ. दरअसल ये एक फैमिली मैटर था जिसमें कारोबारी की दो बीबियों में से एक ने अपने पति की बेहतरी के लिए उसे फिल्मी स्टाइल में अगवा करवाया और उसे रिहैबिलेशन सेंटर भेज दिया. कहानी रील नहीं रियल की थी इसलिए इसमें अपराध की बू महसूस की गई. फैमिली ड्रामे का ये एपिसोड मुंबई में एक अपहरण के नाटक से शुरू हुआ और वेलनेस ट्रीटमेंट के अंजाम तक पहुंचा.

बिल्डर को ढूंढने उतरी पुलिस

कथित रुप से अगवा कारोबारी वर्सोवा (versova news) का एक बिल्डर निकला, जिसकी पहचान चंद्रकांत भुनु के रूप में हुई. जिसे उठाने वाले आए तो थे पूरा भौकाल दिखाते हुए लेकिन वो उसे साथ ले जाने के बजाए वसई के एक पुनर्वास केंद्र में दाखिल करा आए. चंद्रकांत ने भी अपनी खैर मनाते हुए ट्रीटमेंट कराने से मना नहीं किया. इस मामले में हैरानी की बात ये रही कि बिल्डर के कथित किडनैपर हकीकत में उसी रिहैबिलेशन सेंटर के कर्मचारी थे, जिन्हें कारोबारी की पहली पत्नी ने काम पर रखा था.

अपहरण की रात क्या हुआ?

पुलिस ने बताया बिल्डर भुनु की दूसरी पत्नी अफसाना अरब ने FIR में लिखाया कि चार लोग उनके फोर बंगलो स्थित घर में घुसे और उसके शौहर को उठा ले गए. उसे भुनु के बेटे के साथ उसकी पहली शादी से संपत्ति विवाद का अंदेशा था, इसलिए उसने अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई. पुलिस के हरकत में आने पर शहर भर में सर्च ऑपरेशन लॉन्च हुआ तो पुलिस की तलाश पालघर स्थित एक शांत पुनर्वास केंद्र में जाकर खत्म हुई, जहां भुनु अपना इलाज करा रहे थे. कहानी में ट्विस्ट ये कि बिल्डर की पहली पत्नी ने इस नाटक की स्क्रिप्ट लिखते हुए पुनर्वास केंद्र के कर्मचारियों को कहा था वो उसके पति को रिहैब ले जाएं, क्योंकि उसे पति शराब की लत को लेकर चिंता थी.