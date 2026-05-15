Advertisement
trendingNow13218019
Hindi Newscrimeहाथ बांधे, पाइप से पीटा फिर... मेरठ की तरह मुंबई में ग्रीन ड्रम कांड, आशिक को लगाया ठिकाने

हाथ बांधे, पाइप से पीटा फिर... मेरठ की तरह मुंबई में ग्रीन ड्रम कांड, आशिक को लगाया ठिकाने

मेरठ के 'ब्लू ड्रम' हत्याकांड की यादें फिर ताजा हो गई हैं. मुंबई में ग्रीन ड्रम कांड सामने आया है. एक महिला ने आशिक को ठिकाने लगाने के लिए उसके हाथ बांधे, पाइप से पीटा फिर ड्रम में ठूंस दिया. इसमें उसके पति ने भी मदद की. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 15, 2026, 02:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हाथ बांधे, पाइप से पीटा फिर... मेरठ की तरह मुंबई में ग्रीन ड्रम कांड, आशिक को लगाया ठिकाने

मेरठ का ब्लू ड्रम कांड तो आपको याद होगा. पिछले साल मुस्कान ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त की मदद से पति की हत्या कर दी थी. पहले उसके खाने में नींद की दवा मिलाई, फिर कत्ल कर दिया गया. शव के 15 टुकड़े कर ड्रम में भर दिया. ऊपर से सीमेंट की ढलाई भी कर दी थी. पूरा देश यह खबर सुनकर सन्न रह गया था. अब ब्लू ड्रम की तरह मुंबई के 'ग्रीन ड्रम कांड' से देशवासी सहम गए हैं. 

एक महिला ने अपने पति, भाई और उसके दोस्त की मदद से आशिक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी. शव को एक ड्रम में ठूंस दिया और नाले में फेंक दिया. घटना 3 अप्रैल की है. उस दिन ठाणे के मुंब्रा इलाके में रहने वाले अरबाज मकसूद अली खान नाम का शख्स घर से यह कहकर निकला था कि वह काम के सिलसिले में दादर जा रहा है. हालांकि, कभी वापस नहीं लौटा. 

महिला और लवर की लोकेशन एक जगह

घरवालों ने पहले ढूंढा, फिर खान के पिता ने मुंब्रा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने खान के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा की जांच शुरू की. उसकी आखिरी लोकेशन वसई इलाके में मिली. उसकी गर्लफ्रेंड महजबीन शेख का फोन भी वसई में ही लोकेट हुआ. ऐसे में कनेक्शन जोड़ा जाने लगा. शक के आधार पर पुलिस ने महजबीन को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने बताया कि शुरू में महजबीन ने कुछ भी जानकारी देने से मना कर दिया. हालांकि, जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने अपने पति, भाई और उसके दोस्त की मदद से हत्या की बात कबूल ली. दरअसल, इन सबकी प्लानिंग खान से पैसे ऐंठने की थी. जब इन्हें कुछ नहीं मिला, तो महजबीन और उसके साथियों ने खान के हाथ बांध दिए. उसे प्लास्टिक के पाइप से पीटा, फिर हत्या कर दी. इसके बाद शव को हरे रंग के ड्रम में ठूंस दिया और मुंब्रा इलाके के एक नाले में फेंक दिया.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

crime news

Trending news

मस्जिद में जगह नहीं, तो सड़क ही सही! सुवेंदु के अल्टीमेटम पर नमाजियों का पलटवार
suvendu adhikari
मस्जिद में जगह नहीं, तो सड़क ही सही! सुवेंदु के अल्टीमेटम पर नमाजियों का पलटवार
नया सियासी थ्रिलर, विजय की सीट से चुनाव लड़ेंगी एक्‍ट्रेस तृषा, सामने होंगे स्‍टालिन
Tamil Nadu Election 2026
नया सियासी थ्रिलर, विजय की सीट से चुनाव लड़ेंगी एक्‍ट्रेस तृषा, सामने होंगे स्‍टालिन
हाथ बांधे, पाइप से पीटा फिर... मेरठ की तरह मुंबई में ड्रम कांड, आशिक को लगाया ठिकाने
crime news
हाथ बांधे, पाइप से पीटा फिर... मेरठ की तरह मुंबई में ड्रम कांड, आशिक को लगाया ठिकाने
आपत्तिजनक 'कुर्बानी' विज्ञापन पर बवाल, मुंबई में दर्ज कराई गई FIR
Mumbai News
आपत्तिजनक 'कुर्बानी' विज्ञापन पर बवाल, मुंबई में दर्ज कराई गई FIR
PM ने UAE पर हुए हमलों की निंदा की, कहा- भारत आपके साथ है, हर संभव सहयोग करेंगे
PM Modi UAE Visit
PM ने UAE पर हुए हमलों की निंदा की, कहा- भारत आपके साथ है, हर संभव सहयोग करेंगे
कितना सोना खरीदना है कानूनी? ज्यादा हुआ तो लग सकता है जुर्माना, जानिए नए नियम
Gold Purchase Limit
कितना सोना खरीदना है कानूनी? ज्यादा हुआ तो लग सकता है जुर्माना, जानिए नए नियम
केरल के 'चाणक्‍य' ने किया वो काम, कांग्रेस के दिग्‍गज जिसको करने में रहे नाकाम!
Rahul Gandhi
केरल के 'चाणक्‍य' ने किया वो काम, कांग्रेस के दिग्‍गज जिसको करने में रहे नाकाम!
टूटने के मुहाने पर खड़ी पार्टी TMC! ममता बनर्जी के किस काम से नाराज हैं महिला सांसद?
Mamata Banerjee
टूटने के मुहाने पर खड़ी पार्टी TMC! ममता बनर्जी के किस काम से नाराज हैं महिला सांसद?
बड़ा फैसला होगा! PM मोदी ने अचानक 21 मई को सभी मंत्रियों की बैठक क्‍यों बुलाई?
Narendra Modi
बड़ा फैसला होगा! PM मोदी ने अचानक 21 मई को सभी मंत्रियों की बैठक क्‍यों बुलाई?
दिल्ली BRICS मीटिंग में भिड़े ईरान-UAE! मिडिल ईस्ट जंग पर हुई तीखी बहस
BRICS summit
दिल्ली BRICS मीटिंग में भिड़े ईरान-UAE! मिडिल ईस्ट जंग पर हुई तीखी बहस