हाथ बांधे, पाइप से पीटा फिर... मेरठ की तरह मुंबई में ग्रीन ड्रम कांड, आशिक को लगाया ठिकाने

मेरठ का ब्लू ड्रम कांड तो आपको याद होगा. पिछले साल मुस्कान ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त की मदद से पति की हत्या कर दी थी. पहले उसके खाने में नींद की दवा मिलाई, फिर कत्ल कर दिया गया. शव के 15 टुकड़े कर ड्रम में भर दिया. ऊपर से सीमेंट की ढलाई भी कर दी थी. पूरा देश यह खबर सुनकर सन्न रह गया था. अब ब्लू ड्रम की तरह मुंबई के 'ग्रीन ड्रम कांड' से देशवासी सहम गए हैं.

एक महिला ने अपने पति, भाई और उसके दोस्त की मदद से आशिक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी. शव को एक ड्रम में ठूंस दिया और नाले में फेंक दिया. घटना 3 अप्रैल की है. उस दिन ठाणे के मुंब्रा इलाके में रहने वाले अरबाज मकसूद अली खान नाम का शख्स घर से यह कहकर निकला था कि वह काम के सिलसिले में दादर जा रहा है. हालांकि, कभी वापस नहीं लौटा.

महिला और लवर की लोकेशन एक जगह

घरवालों ने पहले ढूंढा, फिर खान के पिता ने मुंब्रा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने खान के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा की जांच शुरू की. उसकी आखिरी लोकेशन वसई इलाके में मिली. उसकी गर्लफ्रेंड महजबीन शेख का फोन भी वसई में ही लोकेट हुआ. ऐसे में कनेक्शन जोड़ा जाने लगा. शक के आधार पर पुलिस ने महजबीन को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने बताया कि शुरू में महजबीन ने कुछ भी जानकारी देने से मना कर दिया. हालांकि, जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने अपने पति, भाई और उसके दोस्त की मदद से हत्या की बात कबूल ली. दरअसल, इन सबकी प्लानिंग खान से पैसे ऐंठने की थी. जब इन्हें कुछ नहीं मिला, तो महजबीन और उसके साथियों ने खान के हाथ बांध दिए. उसे प्लास्टिक के पाइप से पीटा, फिर हत्या कर दी. इसके बाद शव को हरे रंग के ड्रम में ठूंस दिया और मुंब्रा इलाके के एक नाले में फेंक दिया.