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Hindi Newscrimeशराब, सिगरेट और जनावर का कलेजा... फ्रॉड बाबा बनकर जिम ट्रेनर ने लगाया दरबार, भक्तों की शिकायत ने पहुंचाया जेल

शराब, सिगरेट और जनावर का कलेजा... फ्रॉड बाबा बनकर जिम ट्रेनर ने लगाया दरबार, भक्तों की शिकायत ने पहुंचाया जेल

Gym Trainer Turned Fraud Godman: मुंबई में रिदम पांचाल नाम का एक शख्स बाबा का रूप धारण करके लोगों से सिगरेट-शराब की डिमांड करता था. मामले को लेकर पुलिस ने शिकायतों के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 16, 2026, 11:12 PM IST
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शराब, सिगरेट और जनावर का कलेजा... फ्रॉड बाबा बनकर जिम ट्रेनर ने लगाया दरबार, भक्तों की शिकायत ने पहुंचाया जेल

Mumbai Crime News: मुंबई में ढोंगी बाबा से जुड़ी एक अनोखी घटना देखने को मिली है. यहां रिदम पांचाल नाम का एक शख्स जो कभी पहले एक जिम ट्रेनर हुआ करता था शहर में बाबा बनकर घूम रहा था. पुलिस ने उसे स्पिरिचुअल हीलर होने का ढोंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि इस ढोंगी बाबा को उसके फॉलोअर्स  'मोंटी बाबा' के नाम से बुलाते थे. उनका दावा था कि इस आदमी के पास अलौकिक शक्तियां हैं और वह लोगों से बुरी आत्माओं को निकाल सकता है. 

लोगों से मांगता था सिगरेट-शराब 

आरोपी पांचाल अपने फॉलोअर्स से न केवल पैसे मांगता था, बल्कि अपनी रस्मों के तहत शराब, सिगरेट, जिंदा मुर्गियां और बकरी का दिल जैसी चीजें भी मांगता था. वह मलाड में एक खाली प्लॉट से अपना काम करता था, जहां वह हफ्ते में 2 बार यानी गुरुवार और शनिवार को रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक अपना दरबार लगाता था. ढोंगी पांचाल लोगों को आकर्षित करने के लिए अपनी सभाओं में दावा करता था कि उसके ऊपर एक देवी हावी होती है. वह महिलाओं से कहता था कि वह उनकी प्रसव से जुड़ी समस्याओं में मदद कर सकता है.  

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मांगे पूरी न करने पर किया उत्पीड़न 

पांचाल  मुंह में जलती सिगरेट रखकर अघोरी अनुष्ठान करता था. उसकी लगातार शराब, सिगरेट और पशु अंगों जैसी महंगी वस्तुओं की डिमांड ने उसके फॉलोअर्स के मन में संदेह पैदा कर दिया था. पुलिस ने बताया कि जब कुछ फॉलोअर्स ने उसकी प्रथाओं पर सवाल उठाए या पैसों और सामान की उसकी मांगें पूरी नहीं कीं तो पंचाल ने कुछ लोगों को उनके घरों पर धमकाने के लिए भेजा. इसके चलते कई पीड़ितों ने बाहर से मदद मांगी. 'NDTV' की रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला तब सामने आया जब पीड़ितों ने अपने अनुभव साझा किए, जिनमें देर रात की रस्में, यौन शोषण और आर्थिक उगाही के आरोप शामिल थे. जैसे-जैसे मामले के बारे में और जानकारी सामने आई अन्य लोग भी आगे आए और शिकायतें दर्ज कराईं.   

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पुलिस ने किया गिरफ्तार 

दिंडोशी पुलिस ने मामले को लेकर शिकायतों और इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर जांच की. इस दौरान पुलिस को पता चला कि पंचाल का कोई स्पिरीचुअल बैकग्राउंड नहीं था. वह पहले एक जिम ट्रेनर के तौर पर काम करता था. पुलिस के मुताबिक, वह भूत-प्रेत से ग्रसित होने का नाटक करता था और लोगों को प्रभावित करने के लिए इस तरह के काम करता था. आरोपी के खिलाफ अंधविश्वास विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने पांचाल की गिरफ्तारी कर ली है.  

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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