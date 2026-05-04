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Hindi NewscrimeMUMBAI: पवई में क्रेटा कार ने 3 लोगों को रौंदा, महिला की हालत गंभीर, 19 वर्षीय युवक गिरफ्तार

MUMBAI: पवई में क्रेटा कार ने 3 लोगों को रौंदा, महिला की हालत गंभीर, 19 वर्षीय युवक गिरफ्तार

मुंबई के पवई में एक क्रेटा गाड़ी ने तीन लोगों को टक्कर मार दी. बताया जा रहा है कि घायल होने वालों में एक महिला भी शामिल है, जिसकी हालत गंभीर है. पुलिस ने इस मामले में 19 साल के युवक को गिरफ्तार किया है. 

Written By  Ashwini Kumar Pandey|Last Updated: May 04, 2026, 07:18 AM IST
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Powai Hit and Run Case: मुंबई के पवई इलाके में रविवार एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से हिट एंड रन की गंभीर घटना सामने आई. IIT पवई मार्केट के पास एक क्रेटा कार ने सड़क किनारे चल रहे 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया. हालांकि बाद में पुलिस ने एक 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है. 

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आरोपी 19 वर्षीय युवक है, जिसने कथित रूप से तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए यह दुर्घटना की. इस हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

पुलिस ने घटना को लेकर क्या बताया?

घटना जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड स्थित महात्मा फुले नगर के पास की बताई जा रही है. पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है. एमआईडीसी जोन-10 के डीसीपी दत्ता नलवाड़े ने बताया कि पवई पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.

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मेडिकल टेस्ट के बाद रिपोर्ट का इंतेजार

पुलिस ने आरोपी का मेडिकल टेस्ट भी करवाया है. अब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे यह साफ हो सकेगा कि दुर्घटना के समय चालक नशे में था या नहीं. फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि हादसे की पूरी परिस्थितियों का पता लगाया जा सके.

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Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खब...और पढ़ें

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