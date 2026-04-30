Advertisement
trendingNow13199644
Hindi Newscrimeमुंबई में ड्रग्स का कारोबार करने वाले तस्करों पर एक्शन, दो मंजिला मकान ध्वस्त और...

मुंबई में ड्रग्स का कारोबार करने वाले तस्करों पर एक्शन, दो मंजिला मकान ध्वस्त और...

Mumbai news: मुंबई में प्रशासन के एक्शन की ये तस्वीरें शांताबाई करंदीकर के घर हुआ. जिसे ड्रग तस्करी के अवैध पैसों से बनाया गया था. 58 साल की महिला ड्रग डीलर को पिछले नवंबर में पुलिस ने गिरफ्तार करके लाखों का ड्रग्स बरामद किया था. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 01, 2026, 01:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

(सांकेतिक एआई तस्वीर)
(सांकेतिक एआई तस्वीर)

Mumbai Crime news: देश की आर्थिक राजधानी और मायानगरी मुंबई में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. सलीम डोला की गिरफ्तारी से इतर नवी मुंबई में पुलिस ने एक महिला ड्रग डीलर के घर पर हथौड़ा चलवाया, जिससे ड्रग तस्करों में हड़कंप मच गया. काली कमाई से बनी इमारत पर पीले पंजे वाले बुलडोजर के साथ मोटे-मोटे हथौड़ों से वार हुए तो उनकी चोट ड्रग्स तस्करों के सीने में जरूर महसूस हुई. 

ड्रग्स तस्करों पर एक्शन, दो मंजिला मकान ध्वस्त

मुंबई में लेडी ड्रग्स तस्कर के घर का अवैध निर्माण टूट गया. हर अवैध कब्जे पर हथौड़ों की ताकत आजमाई गई. दीवारें हथौड़े से वार करके ध्वस्त कर दी गईं. ड्रिल करके फर्श की खुदाई की गई. नवी मुंबई की इस लेडी ड्रग डीलर के अवैध दो मंजिला मकान को तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया.

ड्रग्स डीलरों में हड़कंप

प्रशासन के एक्शन की ये तस्वीरें शांताबाई करंदीकर के घर की है. जिसे ड्रग तस्करी के अवैध पैसों से बनाया गया था. 58 साल के महिला ड्रग डीलर को पुलिस ने पिछले नवंबर में पुलिस ने गिरफ्तार किया था. और लाखों के ड्रग्स को बरामद किया था.  वहीं इस पूरी कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही. जिससे अब ड्रग्स डीलरों में हड़कंप मचा हुआ है. 

Add Zee News as a Preferred Source

महाराष्ट्र में क्राइम ग्राफ बढ़ा?

अब सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र में अपराध दर में इजाफा हुआ है. नासिक, यवतमाल, मुंबई समेत अन्य तमाम ठिकानों पर सांगठनिक रूप से हिंदू लड़कियों के यौन उत्पीड़न और संगठित लव जिहाद के मामले सामने आए हैं.

मुंबई ड्रग सिंडिकेट पर बड़ा शिकंजा

हाल ही में मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी कहे जाने वाले इंटरनेशनल ड्रग तस्कर सलीम इस्माइल डोला को गिरफ्तार किया था. जिसे 30 अप्रैल, 2026 को मुंबई की विशेष कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी ड्रग तस्कर सलीम डोला को 8 मई, 2026 तक NCB की हिरासत में भेज दिया. इस दौरान एजेंसी उससे गहन पूछताछ कर अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी हैं.

2023 से फरारी काट रहा था सलीम डोला

उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) और रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) भी जारी किया गया था. 27-28 अप्रैल, 2026 की दरमियानी रात को जैसे ही उसे विदेश से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लाया गया, इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

TAGS

Mumbai crime news

Trending news

लोग अब 'गोल्ड ज्वेलरी' कम क्यों खरीद रहे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा
Gold
लोग अब 'गोल्ड ज्वेलरी' कम क्यों खरीद रहे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा
भवानीपुर में बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता तो भड़क गई BJP; जमकर हुई नारेबाजी
Assembly Election 2026
भवानीपुर में बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता तो भड़क गई BJP; जमकर हुई नारेबाजी
लगती हैं लाइनें, दूर-दूर से खाने आते हैं लोग; कौन सा शहर कहलाता है आइसक्रीम कैपिटल?
ice cream
लगती हैं लाइनें, दूर-दूर से खाने आते हैं लोग; कौन सा शहर कहलाता है आइसक्रीम कैपिटल?
'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश का पर्दाफाश, जानिए क्या है पूरा मामला?
DNA
'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश का पर्दाफाश, जानिए क्या है पूरा मामला?
1 मई को बदलेगा मौसम का मिजाज, 11 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
weather updates
1 मई को बदलेगा मौसम का मिजाज, 11 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
काउंटिंग से पहले कोलकाता में कोहराम, 'ईवीएम से छेड़छाड़' के आरोपों पर बरसी TMC
Assembly Election 2026
काउंटिंग से पहले कोलकाता में कोहराम, 'ईवीएम से छेड़छाड़' के आरोपों पर बरसी TMC
नेपाल के रोल्पा में जीप खाई में गिरी, 17 लोगों की मौत की खबर; मचा कोहराम
Nepal
नेपाल के रोल्पा में जीप खाई में गिरी, 17 लोगों की मौत की खबर; मचा कोहराम
'देश के विकास का रोल मॉडल बना राज्य...,' गुजरात स्थापना दिवस पर CM का जनता को संदेश
Gujarat Day
'देश के विकास का रोल मॉडल बना राज्य...,' गुजरात स्थापना दिवस पर CM का जनता को संदेश
जम्मू से श्रीनगर अब 4.5 घंटे में, वंदे भारत में झूमे सैलानी; यहां जानिए सारी डिटेल
vande bharat
जम्मू से श्रीनगर अब 4.5 घंटे में, वंदे भारत में झूमे सैलानी; यहां जानिए सारी डिटेल
पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? मुंबई सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया
West Bengal
पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? मुंबई सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया