'बेवफा' प्रेमिका को दिनदहाड़े चाकुओं से गोदकर प्रेमी ने काट डाला खुद का गला, मौके पर मौत

Mumbai Crime:प्रेम प्रंसग से जुड़े मामलों में आजकल हिंसा का वारदात लगातार बढ़ती जा रही हैं. ऐसा ही कुछ मुंबई के कालाचौकी इलाके में देखने को मिला. शक के आरोप में 24 वर्षीय महिला को उसके उसके प्रेमी ने चाकुओं से गोदकर बुरी तरह घायल कर दिया. घटना को अंजाम देने के बाद प्रेमी युवक ने अपनी ही गर्दन पर चाकू से हमला कर खुदखुशी भी कर ली है. महिला को घायल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक ही मोहल्ले के बताए जा रहे हैं जिनके बीच पिछले कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था.

खुद का काटा गला

मुंबई के कालाचौकी इलाके से गुजर रही प्रेमिका पर प्रेमी द्वारा जानलेवा हमला करने से हड़कंप मच गया. आरोपी प्रेमी ने महिला ने चाकू ले लगातार कई हमले किए , जिसके बाद महिला ने बचने के लिए नर्सिंग होम में घुसी तो प्रेमी ने वहां पहुंचकर भी उसको चाकू से घायल कर दिया. इसके बाद युवक ने खुद के गले को चाकू से काटकर आत्महत्या कर ली. घायल अवस्था में महिला को केईएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया. हमले में बुरी तरह से घायल प्रेमिका की हालात बेहद खराब बताई जा रही है.

प्रेमी प्रेमिका की हुई पहचान

पुलिस ने मृतक की पहचान सोनू बरई के रूप में की है. बरई अपने माता-पिता के साथ कालाचौकी के अंबेवाड़ी इलाके में रहता था. महिला की पहचान मनीषा यादव के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि बरई और यादव एक ही मोहल्ले में रहते थे और कुछ सालों से उनके बीच प्रेम संबंध थे. यह घटना शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे हुई जब दोनों अपने रिश्ते पर चर्चा करने के लिए मिले थे.

झगड़े के बाद वारदात

जानकारी के अनुसार प्रेमी और प्रेमिका बीच 8 -10 दिन पहले ही झगड़ा हुआ था जिसके बाद बात ब्रेक अप तक पहुंच गई थी. हालांकि, प्रेमी ने प्रेमिका को सुलह करने के लिए मनाना चाहा लेकिन महिला ने उसकी इस डिमांड को ठुकरा दिया. जिसके बाद आवेश में आकर युवक ने खौफनाक घटना को अंजाम दिया.फिलहाल पुलिस मामले में की जांच में जुटी है.