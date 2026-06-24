दिल्ली में ट्रेन में चढ़ने के विवाद में एक युवक की हत्या के चंद दिनों बाद अब मुंबई में लोकल ट्रेन में एक युवक को चाकू से गोद दिया गया. मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में लोगों के सामने एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया. ट्रेन में चारों तरफ खून फैला हुआ था. ये वीडियो अबं सोशल मीडिया पर वायरल है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी आराम से वहां से निकल गया. पुलिस अब 6 टीमें बनाकर आरोपी को पकड़ने में जुटी है. ये वारदात मंगलवार रात 10 बजे के आसपास की बताई जा रही है. कुछ दिन पहले ही दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन में भी एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी.
बताया जा रहा कि मंगलवार की रात चर्चगेट-नाला सोपारा फास्ट लोकल (ट्रेन संख्या 90663) में अंधेरी स्टेशन से सैकड़ों लोगों के साथ दो युवक भी सवार हुए. दोनों फर्स्ट क्लास वाले डिब्बे में यात्रा कर रहे थे. बाहर तेज बारिश हो रही थी. इसी के चलते 22 साल के मयंक लोहार ने दूसरे युवक से गेट बंद करने को कहा. इसी को लेकर दोनों में विवाद हुआ. वेस्टर्न रेलवे ने इस वारदात के बारे में बताते हुए कहा कि ये हत्या दो यात्रियों के बीच भारी बारिश के दौरान कोच का गेट बंद करने को लेकर हुई थी. बात बढ़ते हुए मारपीट पर आ गई. इसी दौरान एक युवक ने बैग में से चाकू निकाल लिया और मयंक के पेट में घोंप दिया. ये वारदात अंधेरी और बोरीवली स्टेशनों के बीच में अंजाम दी गई है. बोरीवली स्टेशन पर आरोपी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ट्रेन के पूरी तरह रुकने से पहले ही उतर गया. मामले की जांच GRP कर रही है. वारदात के तुरंत बाद सीसीटीवी फुटेज और अन्य जरूरी सबूतों को जांच एजेंसियों को सौंप दिए गए.
Western Railway’s Prompt Response to the Borivali Local Train Incident
Following the unfortunate stabbing incident onboard Churchgate–Nallasopara Fast Local (Train No. 90663) on 23 June 2026, Western Railway staff, RPF, GRP personnel and medical teams, responded swiftly upon the… https://t.co/MsNmFj8Ili
— Western Railway (@WesternRly) June 24, 2026
जिस समय आरोपी इस वारदात को अंजाम दे रहा था, लोग उससे दूर भाग रहे थे. बताया जा रहा कि आरोपी युवक की पहचान हो गई है. पुलिस की 6 टीमें बनाकर आरपोपी की तलाश तेज कर दी गई है. बताया जा रहा कि बारिश का पानी अंदर आने को लेकर विबाद काफी बढ़ गया था. इस पर आरोपी युवक ने फौरन अपने बैग में से चाकू निकाला और मयंक पर टूट पड़ा, आरोपी ने मयंक के पेट में चाकू से कई वार किए. इससे ट्रेन में चारों तरफ खून फैल गया. आनन-फानन में मयंक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया.
इधर, मयंक हत्या के बाद आराम से चलते हुए बोरीवली स्टेशन के बाहर निकला और वहां से फरार हो गया. सीसीवीटी में उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर अंदाजा लगाया जा रहा कि वारदात के वक्त वो नशे में था. वेस्टर्न रेलवे पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी को बहस के बाद लोगों ने पीट दिया. इसके बाद गुस्से में आकर आरोपी ने अपने बैग से चाकू निकालकर मयंक पर हमला कर दिया, जिसमें मयंक की मृत्यु हो गई. रेलवे बोरीवली के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दत्ता खुपरेकर ने कहा कि आरोपी की पहचान हो गई है, जिसे पकड़ने के लिए रेलवे पुलिस ने 6 टीमों का गठन किया है.