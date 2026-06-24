बताया जा रहा कि मंगलवार की रात चर्चगेट-नाला सोपारा फास्ट लोकल (ट्रेन संख्या 90663) में अंधेरी स्टेशन से सैकड़ों लोगों के साथ दो युवक भी सवार हुए. दोनों फर्स्ट क्लास वाले डिब्बे में यात्रा कर रहे थे. बाहर तेज बारिश हो रही थी. इसी के चलते 22 साल के मयंक लोहार ने दूसरे युवक से गेट बंद करने को कहा. इसी को लेकर दोनों में विवाद हुआ. वेस्टर्न रेलवे ने इस वारदात के बारे में बताते हुए कहा कि ये हत्या दो यात्रियों के बीच भारी बारिश के दौरान कोच का गेट बंद करने को लेकर हुई थी. बात बढ़ते हुए मारपीट पर आ गई. इसी दौरान एक युवक ने बैग में से चाकू निकाल लिया और मयंक के पेट में घोंप दिया. ये वारदात अंधेरी और बोरीवली स्टेशनों के बीच में अंजाम दी गई है. बोरीवली स्टेशन पर आरोपी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ट्रेन के पूरी तरह रुकने से पहले ही उतर गया. मामले की जांच GRP कर रही है. वारदात के तुरंत बाद सीसीटीवी फुटेज और अन्य जरूरी सबूतों को जांच एजेंसियों को सौंप दिए गए.