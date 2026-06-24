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मुंबई की लोकल ट्रेन में बारिश के पानी पर हुए झगड़े में युवक की चाकू घोंपकर हत्या, तमाशबीन बने रहे लोग

दिल्ली में ट्रेन में चढ़ने के विवाद में एक युवक की हत्या के चंद दिनों बाद अब मुंबई में लोकल ट्रेन में एक युवक को चाकू से गोद दिया गया. मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में लोगों के सामने एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया. ट्रेन में चारों तरफ खून फैला हुआ था. ये वीडियो अबं सोशल मीडिया पर वायरल है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jun 24, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:01 PM IST
मुंबई की लोकल ट्रेन में बारिश के पानी पर हुए झगड़े में युवक की चाकू घोंपकर हत्या, तमाशबीन बने रहे लोग

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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