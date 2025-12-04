पिता की हैवानियत! सोती हुई नाबालिग बेटी का ब्लेड से काटा गला, बचाव करने आई पत्नी को भी घोंपा चाकू

Mumbai Crime News: मुंबई में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक व्यक्ति ने अपनी सोती हुई 14 साल की नाबालिग बेटी की गर्दन काट दी. शख्स को अपनी पत्नी पर विवाहेतर संबंध होने का शक था. 14 साल की लड़की अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी कि तभी उसका पिता कमरे में घुसा और ब्लेड से उसकी गर्दन काट दी. किशोरी के दर्द से चीखने पर उसकी मां जैसे ही उसे बचाने पहुंची तो उसपर भी शख्स ने हमला कर दिया.

गर्दन पर लगे 5 टांके

आरोपी की पहचान मुंबई निवासी 36 साल के हनुमंत सोनावाले के रूप में हुई है. वह नशे में था और कुछ देर पहले ही उसकी अपनी पत्नी राजश्री से बहस हुई थी. शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है. बता दें कि14 साल की बच्ची की गर्दन पर 5 टांके लगे हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मां और बेटी दोनों को कांदिवली के शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है.

शराब पीकर पत्नी के साथ करता था मारपीट

शुरुआती जांच के मुताबिक सोनावाले बेरोजगार था और शराब की लत में डूबा हुआ था. वह अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और उस पर विवाहेतर संबंध होने का शक करता था. वह उसके चरित्र पर भी सवाल उठाता था. ऐसी ही एक बहस के बाद सोनावाले ने कथित तौर पर सुबह-सुबह ब्लेड उठाया और अपनी बेटी पर हमला कर दिया. जब उसकी पत्नी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उसने उसके पेट में भी चाकू घोंप दिया.

पत्नी के इस कदम से बौखलाया पति

बताया जा रहा है कि आरोपी हनुमंत सोनावाले हाल ही में अपनी पत्नी के तलाक लेने और लीगल काउंसलिंग लेने के कदम से काफी परेशान था. आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी हनुमंत रोजाना शराब पीकर अपनी पत्नी से छोटी-छोटी बात पर मारपीट करता था. आरोपी की इस हरकत से तंग आकर उसकी पत्नी ने वकीलों से तलाक को लेकर पूछताछ की थी.