ठगों ने रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर को किया डिजिटल अरेस्ट, घंटों कैदी बनाकर लगाया 60 लाख का चूना, डूबी जिंदगीभर की कमाई

Digital Arrest: महाराष्ट्र में ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए एक 62 साल की रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर की जिंदगी भर की कमाई लूट ली. ठगों ने महिला से 60 लाख से ज्यागा पैसे ऐंठे.
Trending Photos
Cyber Crime News : टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने के साथ ही इसका गलत इस्तेमाल भी बढ़ने लगता है. ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के उल्हासनगर में देखने को मिला है. यहां ठगों ने एक 62 साल की रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ ठगी कर ली. जलसाजों ने खुद को CBI का अधिकारी बताया और महिला से 60 लाख से ज्यादा रुपये ठगे. पीड़िता अविवाहित है और वह अपनी 70 साल की बड़ी अविवाहित बहन के साथ रहती है. उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दोनों के सुरक्षित भविष्य के लिए बचाकर रखी थी. इस घोटाले ने उसे आर्थिक रूप से तबाह कर दिया है.
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि पिछले महीने 17 नवंबर 2025 को मुख्य आरोपी ने उन्हें कॉल किया और खुद को CBI का अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके बैंक अकाउंट से लाखों रुपये का अवैध लेन-देन हुआ है, जिसको लेकर उनके खिलाफ अवैध रूप से शिकायत दर्ज की गई है. फोन करने वाले ने महिला को धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इतना ही नहीं ठगों ने विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए पीड़िता को RBI का एक फर्जी नोटिस भी भेजा. यह बिल्कुल RBI के ऑफीशियल डॉक्यूमेंट जैसा लग रहा था.
ये भी पढ़ें- पिता की हैवानियत! सोती हुई नाबालिग बेटी का ब्लेड से काटा गला, बचाव करने आई पत्नी को भी घोंपा चाकू
इस नोटिस में लिखा था कि महिला को अपने अकाउंट से संदिग्ध धनराशि को तुरंत RBI के वेरिफिकेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा. घोटालेबाज ने दावा किया कि उसकी सेविंग्स लगभग 1 करोड़ रुपये है और उसने पूरी राशि जांच के लिए ट्रांसफर करने पर जोर दिया. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संतोष आव्हाड के मुताबिक आरोपियों ने पीड़िता को डराने के लिए पुलिस की वर्दी पहन उससे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट किया. वहीं पीड़िता ने भी उन्हें असली पुलिस अधिकारी समझकर और घबराकर किसी भी संभावित कानूनी परेशानी से बचने की कोशिश की.
ये भी पढ़ें- '20 लाख दो, विवाद खत्म...', बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने लगाई फांसी, 10 पेज के सुसाइड नोट में मरने की लिखी एक-एक बात
पुलिस के मुताबिक महिला ने दबाव में आकर ठग को पहले 40 लाख रुपये भेजे. इसके बाद ठगों द्वारा बताए गए बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपये और ट्रांसफर किए. महिला इतनी डरी हुई थी कि जब बैंक कर्मचारियों ने उससे इतने बड़े लेन-देन के बारे में पूछा तो उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया और पैसे ट्रांसफर कर दिए. महिला 40 लाख रुपये और ट्रांसफर करने वाली थी, लेकिन आखिरी समय में उसे शक हुआ और वह पुलिस स्टेशन पहुंची. पुलिस ने मुख्य आरोपी पाटिल के साथ प्रदीप जायसवाल, रिया शर्मा और एक अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया. पुलिस की जांच करने तक महिला के खाते से 60 लाख रुपये उड़ चुके थे. पुलिस ने बताया कि पीड़िता अविवाहित है और वह अपनी 70 साल की बड़ी अविवाहित बहन के साथ रहती है. उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दोनों के सुरक्षित भविष्य के लिए बचाकर रखी थी. इस घोटाले ने उसे आर्थिक रूप से तबाह कर दिया है.