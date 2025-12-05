Advertisement
trendingNow13029858
Hindi Newscrime

ठगों ने रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर को किया डिजिटल अरेस्ट, घंटों कैदी बनाकर लगाया 60 लाख का चूना, डूबी जिंदगीभर की कमाई

Digital Arrest: महाराष्ट्र में ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए एक 62 साल की रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर की जिंदगी भर की कमाई लूट ली. ठगों ने महिला से 60 लाख से ज्यागा पैसे ऐंठे. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 05, 2025, 11:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ठगों ने रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर को किया डिजिटल अरेस्ट, घंटों कैदी बनाकर लगाया 60 लाख का चूना, डूबी जिंदगीभर की कमाई

Cyber Crime News : टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने के साथ ही इसका गलत इस्तेमाल भी बढ़ने लगता है. ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के उल्हासनगर में देखने को मिला है. यहां ठगों ने एक 62 साल की रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ ठगी कर ली. जलसाजों ने खुद को CBI का अधिकारी बताया और महिला से 60 लाख से ज्यादा रुपये ठगे.  पीड़िता अविवाहित है और वह अपनी 70 साल की बड़ी अविवाहित बहन के साथ रहती है. उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दोनों के सुरक्षित भविष्य के लिए बचाकर रखी थी. इस घोटाले ने उसे आर्थिक रूप से तबाह कर दिया है. 

CBI ऑफिसर बताकर लूटे पैसे 

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि पिछले महीने 17 नवंबर 2025 को  मुख्य आरोपी ने उन्हें कॉल किया और खुद को CBI का अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके बैंक अकाउंट से लाखों रुपये का अवैध लेन-देन हुआ है, जिसको लेकर उनके खिलाफ अवैध रूप से शिकायत दर्ज की गई है. फोन करने वाले ने महिला को धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इतना ही नहीं ठगों ने विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए पीड़िता को RBI का एक फर्जी नोटिस भी भेजा. यह बिल्कुल RBI के ऑफीशियल डॉक्यूमेंट जैसा लग रहा था. 

ये भी पढ़ें- पिता की हैवानियत! सोती हुई नाबालिग बेटी का ब्लेड से काटा गला, बचाव करने आई पत्नी को भी घोंपा चाकू  

Add Zee News as a Preferred Source

फेक नोटिस से ट्रांसफर करवाए पैसे 

इस नोटिस में लिखा था कि महिला को अपने अकाउंट से संदिग्ध धनराशि को तुरंत RBI के वेरिफिकेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा. घोटालेबाज ने दावा किया कि उसकी सेविंग्स लगभग 1 करोड़ रुपये है और उसने पूरी राशि जांच के लिए ट्रांसफर करने पर जोर दिया. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संतोष आव्हाड के मुताबिक आरोपियों ने पीड़िता को डराने के लिए पुलिस की वर्दी पहन उससे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट किया. वहीं पीड़िता ने भी उन्हें असली पुलिस अधिकारी समझकर और घबराकर किसी भी संभावित कानूनी परेशानी से बचने की कोशिश की. 

ये भी पढ़ें- '20 लाख दो, विवाद खत्म...', बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने लगाई फांसी, 10 पेज के सुसाइड नोट में मरने की लिखी एक-एक बात

चुटकियों में उड़ी जीवनभर की कमाई 

पुलिस के मुताबिक महिला ने दबाव में आकर ठग को पहले 40 लाख रुपये भेजे. इसके बाद ठगों द्वारा बताए गए बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपये और ट्रांसफर किए. महिला इतनी डरी हुई थी कि जब बैंक कर्मचारियों ने उससे इतने बड़े लेन-देन के बारे में पूछा तो उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया और पैसे ट्रांसफर कर दिए. महिला 40 लाख रुपये और ट्रांसफर करने वाली थी, लेकिन आखिरी समय में उसे शक हुआ और वह पुलिस स्टेशन पहुंची. पुलिस ने मुख्य आरोपी पाटिल के साथ प्रदीप जायसवाल, रिया शर्मा और एक अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया. पुलिस की जांच करने तक महिला के खाते से 60 लाख रुपये उड़ चुके थे. पुलिस ने बताया कि पीड़िता अविवाहित है और वह अपनी 70 साल की बड़ी अविवाहित बहन के साथ रहती है. उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दोनों के सुरक्षित भविष्य के लिए बचाकर रखी थी. इस घोटाले ने उसे आर्थिक रूप से तबाह कर दिया है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

crime news

Trending news

वो हिंदी बोल रही हैं... संसद में किसने कहा ऐसा, पूरे देश में गुस्सा हो रहे लोग
Parliament video
वो हिंदी बोल रही हैं... संसद में किसने कहा ऐसा, पूरे देश में गुस्सा हो रहे लोग
Putin India Visit Live News Updates: राष्ट्रपति भवन में पुतिन को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, राजघाट के लिए निकला काफिला, पीएम मोदी ने देखें किस अंदाज में मिलाया हाथ
putin modi
Putin India Visit Live News Updates: राष्ट्रपति भवन में पुतिन को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, राजघाट के लिए निकला काफिला, पीएम मोदी ने देखें किस अंदाज में मिलाया हाथ
वो ईंधन कौन सा है जो अमेरिका खुद रूस से खरीदता है, पुतिन ने सच्चाई खोलकर रख दी
Putin
वो ईंधन कौन सा है जो अमेरिका खुद रूस से खरीदता है, पुतिन ने सच्चाई खोलकर रख दी
PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को को नहीं लगी भनक
putin modi
PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को को नहीं लगी भनक
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
snowfall warning
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
Shashi Tharoor
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
rules loudspeakers
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
rare rock eagle
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
Putin
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में
Tamilnadu
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में