/मुंबई के ताज होटल को उड़ाने की धमकी! पुलिस कंट्रोल रूम में आया दाऊद के नाम का फोन

मुंबई के प्रतिष्ठित ताज होटल में रविवार तड़के उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब नवी मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को एक फोन कॉल के जरिए होटल में बम होने की सूचना दी गई. कॉल करने वाले ने दावा किया कि होटल में अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम की ओर से बम रखा गया है. सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं. मुंबई पुलिस के अनुसार, रात करीब 12:13 बजे मिली इस सूचना के बाद स्थानीय पुलिस, क्राइम ब्रांच और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (BDDS) की टीमें तत्काल ताज होटल पहुंचीं.
न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक इस कॉल के बाद सुरक्षा के मद्देनजर पूरे ताज होटल परिसर की बारीकी से जांच की गई और हर हिस्से की तलाशी ली गई. कई घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को होटल परिसर से कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. विस्तृत जांच के बाद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बम की सूचना पूरी तरह झूठी निकली और इससे किसी तरह का खतरा नहीं था.
मुंबई पुलिस के मुताबिक, रात करीब 12:13 बजे कंट्रोल रूम को यह कॉल मिली. सूचना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस, क्राइम ब्रांच और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (BDDS) की टीमें बिना देरी किए ताज होटल पहुंचीं. इसके बाद पूरे होटल परिसर में सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया और हर हिस्से की बारीकी से जांच की गई.
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि धमकी भरा फोन नवी मुंबई के तुर्भे इलाके से किया गया था. पुलिस अब कॉल करने वाले की पहचान करने के लिए तकनीकी साक्ष्यों और कॉल रिकॉर्ड का विश्लेषण कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि धमकी भरा कॉल नवी मुंबई के तुर्भे इलाके से किया गया था. पुलिस अब कॉल करने वाले की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए तकनीकी साक्ष्यों की मदद ले रही है. मामले की जांच जारी है.