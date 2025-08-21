भूत भगाने के नाम पर ढोंगी तांत्रिक अब्‍दुल राशिद करता रहा रेप, महिला को लगा ये अनुष्ठान का हिस्सा, पुलिस ने जब पकड़ा फिर...
crime

भूत भगाने के नाम पर ढोंगी तांत्रिक अब्‍दुल राशिद करता रहा रेप, महिला को लगा ये अनुष्ठान का हिस्सा, पुलिस ने जब पकड़ा फिर...

एक ढोंगी तांत्रिक अब्दुल राशिद ने भूत भगाने के नाम पर 32 साल की एक महिला के साथ दुष्कर्म किया. महिला को शुरू में लगा कि यह तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा है, लेकिन जब सच सामने आया तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 21, 2025, 02:29 PM IST
भूत भगाने के नाम पर ढोंगी तांत्रिक अब्‍दुल राशिद करता रहा रेप, महिला को लगा ये अनुष्ठान का हिस्सा, पुलिस ने जब पकड़ा फिर...

मुंबई के सांताक्रूज में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक ढोंगी तांत्रिक अब्दुल राशिद जो 45 साल का है, उसने भूत भगाने के बहाने 32 साल की एक महिला के साथ दुष्कर्म किया.  महिला को शुरू में लगा कि यह सब तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा है, लेकिन जब उसे ठगी का पता चला, तो उसने हिम्मत दिखाकर पुलिस में शिकायत की. सांताक्रूज पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए राशिद को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार, पीड़िता अपनी पारिवारिक और स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान थी. वह मदद की उम्मीद में राशिद के पास गई थी. राशिद ने खुद को तांत्रिक बताकर उसका भरोसा जीता और दावा किया कि उस पर बुरी आत्मा का साया है. उसने कहा कि वह खास अनुष्ठान करके उसकी सारी दिक्कतें दूर कर देगा. इसके लिए उसने महिला को बुलाया और अगस्त की शुरुआत में उसके साथ दुष्कर्म किया.

महिला को पहले लगा कि यह अनुष्ठान का हिस्सा है, लेकिन बाद में उसे धोखे का एहसास हुआ. उसने सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज की. पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए राशिद को हिरासत में ले लिया.राशिद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 और 64(2) के तहत बलात्कार का केस दर्ज किया गया है. इसके अलावा, महाराष्ट्र मानव बलि एवं अन्य अमानवीय, दुष्ट और अघोरी प्रथाओं और काला जादू निवारण अधिनियम, 2013 के तहत भी कार्रवाई हुई है. यह कानून अंधविश्वास और तांत्रिक प्रथाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए बनाया गया है.

पुलिस का कहना है कि ऐसे ढोंगी लोग लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं. इस मामले ने अंधविश्वास के नाम पर होने वाले अपराधों को फिर से सामने ला दिया है. पुलिस ने लोगों से कहा है कि वे ऐसे ठगों के झांसे में न आएं और किसी भी शक वाली बात होने पर फौरन पुलिस को बताएं.

पुलिस अब इस मामले की पूरी जांच कर रही है. साथ ही, यह भी देखा जा रहा है कि कहीं राशिद ने और लोगों को तो अपने जाल में नहीं फंसाया. पुलिस ने अन्य संभावित पीड़ितों से सामने आने की अपील की है ताकि ऐसे अपराधों पर पूरी तरह रोक लग सके. (इनपुट आईएएनएस से)

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

mumbai

