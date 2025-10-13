Mumbai: 'दानव' बने 2 सगे भाई, पड़ोसी को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

Man Beaten To Death in Mumbai: देश की आर्थिक राजधाने मुंबई के वर्ली इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पड़ोसियों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और 2 भाइयों ने एक 48 साल के शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान हुसैन मोहम्मद उमर शेख के तौर पर हुई है, जबकि आरोपियों के नाम योगेश धीवर (43) और समीर धीवर (40) हैं.

विवाद बना जानलेवा

वर्ली पुलिस के मुताबिक, ये घटना बीडीडी चॉल इलाके में हुई, जहां मृतक हुसैन और आरोपी भाई पड़ोसी थे. पुलिस ने बताया कि विवाद की शुरुआत तब हुई जब हुसैन ने कथित तौर पर योगेश धीवर की बेटी के साथ मारपीट की. इस बात से गुस्साए योगेश और उनके भाई समीर ने मिलकर हुसैन पर हमला कर दिया. मामूली बहस जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई. दोनों भाइयों ने हुसैन को इतनी बेरहमी से पीटा कि वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा. हुसैन को तुरंत नजदीकी नायर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

चोट लगने से हुई मौत

पुलिस सूत्रों के मुताबित, हुसैन मोहम्मद उमर शेख की मौत पीटने के कारण हुई चोटों से हुई. मृतक हुसैन वर्ली के बीडीडी चॉल नंबर 15 में रहता था और मिक्सर ग्राइंडर रिपेयर का काम करता था. वहीं, आरोपी योगेश एक अस्पताल में वार्ड बॉय के रूप में कार्यरत है, जबकि उसका भाई समीर पास के चॉल नंबर 14 में रहता है.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

वर्ली पुलिस ने इस मामले में जल्द कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों, योगेश और समीर धीवर को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी के बाद दोनों भाइयों को लोकल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

पुलिस की तफ्तीश जारी

पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विवाद के पीछे की असली वजह क्या थी और क्या इसमें कोई पुरानी रंजिश भी शामिल थी.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, बीडीडी चॉल क्षेत्र में पड़ोसियों के बीच छोटे-मोटे विवाद बेहद आम हैं, लेकिन इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया.

शांति की अपील

वहीं, पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी विवाद को कानूनी तरीके से सुलझाने की अपील की है. इस मामले में आगे की जांच जारी है, और पुलिस अन्य गवाहों से भी पूछताछ कर रही है ताकि घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सके.

