Advertisement
trendingNow12959473
Hindi Newscrime

Mumbai: 'दानव' बने 2 सगे भाई, पड़ोसी को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

मुंबई में पड़ोसियों के बीच एक विवाद ने भयानक रूप ले लिया, जहां 2 भाइयों ने मिलकर एक 48 साल के शख्स की हत्या कर दी. पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 13, 2025, 10:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mumbai: 'दानव' बने 2 सगे भाई, पड़ोसी को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

Man Beaten To Death in Mumbai: देश की आर्थिक राजधाने मुंबई के वर्ली इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पड़ोसियों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और 2 भाइयों ने एक 48 साल के शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान हुसैन मोहम्मद उमर शेख के तौर पर हुई है, जबकि आरोपियों के नाम योगेश धीवर (43) और समीर धीवर (40) हैं.

विवाद बना जानलेवा
वर्ली पुलिस के मुताबिक, ये घटना बीडीडी चॉल इलाके में हुई, जहां मृतक हुसैन और आरोपी भाई पड़ोसी थे. पुलिस ने बताया कि विवाद की शुरुआत तब हुई जब हुसैन ने कथित तौर पर योगेश धीवर की बेटी के साथ मारपीट की. इस बात से गुस्साए योगेश और उनके भाई समीर ने मिलकर हुसैन पर हमला कर दिया. मामूली बहस जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई. दोनों भाइयों ने हुसैन को इतनी बेरहमी से पीटा कि वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा. हुसैन को तुरंत नजदीकी नायर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

चोट लगने से हुई मौत
पुलिस सूत्रों के मुताबित, हुसैन मोहम्मद उमर शेख की मौत पीटने के कारण हुई चोटों से हुई. मृतक हुसैन वर्ली के बीडीडी चॉल नंबर 15 में रहता था और मिक्सर ग्राइंडर रिपेयर का काम करता था. वहीं, आरोपी योगेश एक अस्पताल में वार्ड बॉय के रूप में कार्यरत है, जबकि उसका भाई समीर पास के चॉल नंबर 14 में रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने किया गिरफ्तार
वर्ली पुलिस ने इस मामले में जल्द कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों, योगेश और समीर धीवर को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी के बाद दोनों भाइयों को लोकल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

पुलिस की तफ्तीश जारी
पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विवाद के पीछे की असली वजह क्या थी और क्या इसमें कोई पुरानी रंजिश भी शामिल थी.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, बीडीडी चॉल क्षेत्र में पड़ोसियों के बीच छोटे-मोटे विवाद बेहद आम हैं, लेकिन इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया.

शांति की अपील
वहीं, पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी विवाद को कानूनी तरीके से सुलझाने की अपील की है. इस मामले में आगे की जांच जारी है, और पुलिस अन्य गवाहों से भी पूछताछ कर रही है ताकि घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सके.

(इनपुट-आईएएनएस)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

mumbaiWorlimurder

Trending news

नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
ELEPHANT
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
Mata Vaishno devi
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
पश्चिम बंगाल गैंगरेप पर ममता बनर्जी का 'बेतुका' बयान, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घेरा
West Bengal
पश्चिम बंगाल गैंगरेप पर ममता बनर्जी का 'बेतुका' बयान, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घेरा
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
Supreme Court
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !
rss news
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !
अक्टूबर के महीने में मौसम का प्रलय क्यों? 13-18 अक्टूबर तक जानें अपने राज्य का हाल
weather update
अक्टूबर के महीने में मौसम का प्रलय क्यों? 13-18 अक्टूबर तक जानें अपने राज्य का हाल
इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?
mughal history
इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?
व्हिस्की के दमपर भारत में बच गए ये विलुप्ति पक्षी! देश में बचे थे 120, अनोखी कहानी
Godawan whisky
व्हिस्की के दमपर भारत में बच गए ये विलुप्ति पक्षी! देश में बचे थे 120, अनोखी कहानी
पीएम मोदी के एक फोन ने बदला सीटों का गणित, नीतीश कुमार की डिमांड भी धरी रह गई
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
पीएम मोदी के एक फोन ने बदला सीटों का गणित, नीतीश कुमार की डिमांड भी धरी रह गई
गाजा पीस समिट के लिए पीएम मोदी को मिला था न्‍योता, सरकार ने किसे भेजा?
Gaza Peace Summit
गाजा पीस समिट के लिए पीएम मोदी को मिला था न्‍योता, सरकार ने किसे भेजा?