बेटे की संदिग्ध मौत पर पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफ़ा और पत्नी रज़िया सुल्ताना पर मर्डर केस दर्ज, पंचकुला से पंजाब तक हड़कंप!

Punjab former DP Mohammad Mustafa latest news: पंजाब के चर्चित दंपती पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी पत्नी, पूर्व मंत्री रज़िया सुल्ताना एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हरियाणा पुलिस ने दोनों के खिलाफ उनके 35 वर्षीय बेटे अक़ील अख़्तर की रहस्यमय मौत के मामले में हत्या और साजिश की धाराओं के तहत FIR दर्ज की है. FIR में ऐसे चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं, जिनमें बेटे अक़ील ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर अपने पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंधों का ज़िक्र किया था.

अचानक कैसे उछला ये मामला?

16 अक्टूबर को पंचकुला के मानसा देवी कॉम्प्लेक्स स्थित सेक्टर-4 में अक़ील अख़्तर अपने घर में बेहोश पाए गए थे. परिवार उन्हें अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. शुरुआत में पुलिस को कोई संदिग्ध बात नहीं लगी और पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया.

लेकिन कहानी ने अचानक मोड़ तब लिया, जब मालेरकोटला निवासी शमशुद्दीन चौधरी ने एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने अक़ील का पुराना सोशल मीडिया पोस्ट और डायरी का स्क्रीनशॉट पेश किया. उस पोस्ट में अकील ने अपनी जान को खतरा बताया था और अपने परिवार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे.

‘पिता और पत्नी के संबंध’ का सनसनीखेज़ आरोप

पंचकुला की DCP श्रृष्टि गुप्ता ने बताया कि शमशुद्दीन चौधरी की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) और 61 (आपराधिक साज़िश) के तहत केस दर्ज किया गया है. इसमें न सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा और रज़िया सुल्ताना, बल्कि अक़ील की पत्नी और बहन को भी आरोपी बनाया गया है.

FIR के अनुसार, अक़ील ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि उसे अपने पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंध का पता चला है. उसने यह भी कहा था कि उसकी मां और बहन भी उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं या झूठे केस में फंसाने की साजिश कर रही हैं. शमशुद्दीन चौधरी का कहना है कि अक़ील की अचानक हुई मौत ने इन आरोपों को और भी संदिग्ध बना दिया है.

FIR से कोई दोषी नहीं हो जाता- पूर्व DGP मुस्तफ़ा

मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि FIR दर्ज होना किसी को दोषी साबित नहीं करता, और सच्चाई जांच में सामने आ जाएगी. उन्होंने दावा किया कि उनका बेटा अक़ील ड्रग्स का आदी था और कई बार रिहैब सेंटर में भर्ती कराया गया था. मुस्तफ़ा ने बताया कि अक़ील ने 2008 में तेज़ाब पी लिया था, जिससे उसकी सेहत बिगड़ गई थी. बाद में वह ‘आइस’ जैसी खतरनाक ड्रग्स लेने लगा था.

उन्होंने यह भी कहा कि अगस्त वाले वीडियो के विपरीत, अक़ील ने अक्टूबर में एक और वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उसने पहले के आरोपों से पीछे हटने की बात कही थी.

कौन हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और रज़िया सुल्ताना?

मोहम्मद मुस्तफ़ा 1985 बैच के IPS अधिकारी रहे हैं और पंजाब के DGP (ह्यूमन राइट्स) पद से 2021 में रिटायर हुए. वे अपने करियर में “My way or highway” रवैये के लिए जाने जाते थे. रिटायरमेंट के बाद वे कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए. उनकी पत्नी रज़िया सुल्ताना तीन बार मालेरकोटला से विधायक रहीं और 2017 में पंजाब की कैबिनेट मंत्री बनीं.

यह मामला अब हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की सुर्खियों में है. इसमें सत्ता, पुलिस, और पारिवारिक विवाद के संग गंभीर आरोपों का संगम है.

पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या यह मौत वाकई एक पारिवारिक त्रासदी थी या कुछ और छिपा सच सामने आने वाला है.