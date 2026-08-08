स्कूल में मॉनिटर बदलने पर 'मर्डर'! शिक्षकों, पैरेंट्स और छात्रों को सावधान करने वाली खबर

Fazilka school student murder: पंजाब के फाजिल्का में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां स्कूल में महज मॉनिटर को बदले जाने को लेकर छात्र के दो गुटों में जमकर बवाल हुआ. कहासुनी और गुत्थमगुत्थी के बाद उनके बीच ऐसा विवाद हुआ कि एक गुट ने दूसरे गुट के एक छात्र की पीट-पीट कर हत्या कर दी. मारपीट का ये सनसनीखेज वीडियो नजदीक में लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गया. इस वीडियो को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए.
घटना के वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक छात्र, अन्य छात्रों की पिटाई के बाद जमीन पर गिर गया है. बावजूद उसके सिर पर ईंट और पत्थर से लगातार वार किए जा रहे हैं. पीड़ित छात्र गिरने से पहले लोगों से मदद भी मांगता है. लेकिन घर में मौजूद ये लोग, बाहर छात्रों की उग्र भीड़ के आक्रोश को देखकर उसे बचाने तक नहीं आ पाते. जबकि बाहर में मौजूद कई दूसरे छात्र भी बस देखते रहते हैं. कोई वीडियो बनाता रहता है तो कोई अन्य काम कर रहा है.
बताया जा रहा है कि गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा का मानीटर बदलने को लेकर छात्रों के दो गुटों में ये तनाव चल रहा था. जो स्कूल ही नहीं, स्कूल के बाहर भी लगातार दो दिनों से बना हुआ था.
घटना में घायल हुए छात्र को आनन-फानन में अस्पताल भी पहुंचाया गया और समय से इलाज भी शुरू कर दिया गया. लेकिन इस मारपीट के दौरान मृतक के सिर पर इतनी चोटें आई थी कि खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसे बचाया नहीं जा सका.
स्कूलों के अंदर भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा चुकी है. सभी स्कूलों में अपने-अपने स्तर पर छात्रों के स्कूल बैग की रैंडम चेकिंग का अभियान चलाया जाता है.
काउंसलर्स का मानना है कि इस खबर के सामने आने के बाद कई पैरेंट्स चिंतित हैं. दरअसल ये ऐसी उम्र है, जब बच्चों को बात-बात पर गुस्सा आता है. जरा-जरा सी बात पर छात्रों के बेकाबू होने की खबरें आई हैं. इसलिए स्कूलों में एसेंबली के समय अच्छी बातें और मेडिटेशन वगैरह के बारे में भी बताया जाता है.
पिछले महीने 20 जुलाई को दिल्ली के कालकाजी इलाके में 11वीं के छात्र की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. वारदात स्कूल की छुट्टी के बाद उस समय हुई, जब छात्र घर लौट रहा था. पुलिस के मुताबिक, छात्रों के बीच हुए झगड़े के बाद दो-तीन युवकों ने छात्र पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए.
इसी साल फरवरी में दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक सरकारी स्कूल के बाहर सोमवार को दोपहर के वक्त 10वीं के छात्र के सिर में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी. इन मामलों की जांच भी कई एंगल से हुई थी.