मेरे परिवार ने धोखा दिया... प्रेमी के शव से विवाह करने वाली महिला ने बताई पिता-भाई की करतूत

Maharashtra Crime News: आंचल ने अखबारों के माध्यम से जब अपने बॉयफ्रेंड सक्षम ताते की हत्या की खबर सुनी तो वो उसके घर पहुंच गई और हल्दी लगाकर अपने प्रेमी के खून से अपनी मांग भर ली. आंचल ने प्रेमी के शव से शादी करते हुए कहा कि तुम मरकर भी जीत गए. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 01, 2025, 06:45 PM IST
महाराष्ट्र के नांदेड़ में आंचल नाम की युवती ने मोहब्बत की नई इबारत लिख दी. आप भी ये दास्तां सुनकर जानकर हैरान हो उठेंगे. इस युवती ने ब्वॉयफ्रैंड की लाश से विवाह कर मोहब्बत के दुश्मनों पर जोरदार तमाचा मारा है. दरअसल इस युवती का प्रेमी दलित था. ऐसे में युवती के पिता और भाई को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया. सोमवार (1 दिसंबर) को न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस हत्याकांड को लेकर युवती से बातचीत की तो पूरी कहानी सामने आई. पीड़ित युवती ने अपने पिता और भाई की करतूत मीडिया के सामने रख दी. 

आंचल ने अखबारों के माध्यम से जब अपने बॉयफ्रेंड सक्षम ताते की हत्या की खबर सुनी तो वो उसके घर पहुंच गई और हल्दी लगाकर अपने प्रेमी के खून से अपनी मांग भर ली. आंचल ने प्रेमी के शव से शादी करते हुए कहा कि तुम मरकर भी जीत गए. आंचल ने ये भी कहा कि अब वो जीवन भर सक्षम की मां के साथ रहेगी और उसकी सेवा करेगी. एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक आंचल ने बताया, 'हम 3 सालों से एक दूसरे के प्यार में थे. तब मेरी उम्र 18 साल कंप्लीट नहीं हुई थी इसी वजह से हम शादी नहीं कर पाए थे. हालांकि अब आंचल 21 वर्ष की हो चुकी है. इस बीच मेरे परिवार वालों को इस बात का पता चल गया कि सक्षम शेड्यूल कास्ट से है. इस वजह से मेरे परिवार के लोग शादी के लिए राजी नहीं हुए.'

बौद्ध धर्म छोड़कर सक्षम को हिन्दू धर्म अपनाना होगा
आंचल ने आगे बताया, 'अगर सक्षम को मुझसे शादी करनी है तो उसे हिन्दू धर्म स्वीकार करना होगा. सक्षम ये करने के लिए भी तैयार हो गया था. मेरे परिवार वाले उसे खत्म करने का मौका ढूंढ रहे थे. सुबह जब वह अपनी आंटी को छोड़ने स्टेशन जा रहा था, तब हमारी बात हुई थी. मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा होगा. मुझे अगले दिन अखबार से इस बारे में पता चला. किसी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया... जिस दिन सक्षम को मारा गया, मेरा भाई सुबह मुझे पुलिस स्टेशन ले गया था ताकि उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज करवा सके.' 

पुलिस वाले भी मेरे भाई और पिता से मिले हुए थे
आंचल ने कहा कि मैं कोई भी केस करने के लिए राजी नहीं हुई. पुलिसवालों ने मेरे भाई से कहा कि केस बनाने के बजाय, तुम हमारे पास आने से पहले उस आदमी को मार क्यों नहीं देते? मेरे भाई ने इसे चैलेंज की तरह लिया और कहा कि वो आज रात का समय लेगा और तभी सामने आएगा जब वो सक्षम को मार डालेगा. इसके बाद मेरे भाई ने सक्षम की हत्या कर दी. वहीं पुलिस ने आंचल के भाई और पिता को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. आंचल ने ये भी बताया था कि जब वो नाबालिग थी तब उसके पिता और भाई ने सक्षम के ऊपर एक केस दर्ज करवाया था लेकिन जब मैं नाबालिग हुई तो मैंने खुद से कोर्ट जाकर इस केस को वापस ले लिया था. 

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

