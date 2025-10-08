Dacoit Story: 'पुलिस आए तो कह देना कि सरजू आया था...' वो खूंखार डकैत, जो चैलेंज करके डालता था डकैती; मुखबिरों को देता था भयानक मौत

Dreaded Dacoits of India Dacoit Sarju Singh: पूर्वी भारत में उतने चर्चित डकैत नहीं हुए जितने चंबल या कर्नाटक में, लेकिन बिहार और झारखंड के कोयल, सोनभद्र और छोटा नागपुर इलाके में भी कई ऐसे कुख्यात डकैत (दस्यु) पैदा हुए जिनका नाम सुनकर ही गांव वाले दहशत में आ जाते थे. ऐसा ही एक डरावना और रहस्यमयी डकैत था सरजू सिंह, जिसकी दरिंदगी का आलम ये था कि पुलिसवाले उसका नाम सुनते ही अपना ट्रांसफर करवा लेते थे.

सरजू सिंह का जन्म 1940 के दशक में बिहार के गया ज़िले के पास एक छोटे से गांव में हुआ. उसका परिवार बेहद गरीब किसान था. बचपन से ही उसने भूख, अपमान और जमींदारों की ज्यादतियां झेली. गांव में गुंडागर्दी करने वाले दबंग उसे और उसके परिवार को रोज सताते.

किशोरावस्था तक आते-आते सरजू के भीतर गुस्सा भर चुका था. एक घटना ने उसके जीवन को मोड़ दिया, जब गांव के ठाकुर जमींदार ने उसके पिता को मामूली सी बात पर पीट दिया. सरजू ने उसी दिन ठान लिया कि अब वह इन दबंगों को सबक सिखाएगा.

गांव के लड़कों को इकट्ठा कर बनाया गिरोह

17–18 साल की उम्र में ही सरजू ने चोरी और लूट करना शुरू कर दिया. पहले तो वह बस खेतों से फसल चुराता, लेकिन धीरे-धीरे वह हथियार उठाने लगा. उसके खिलाफ पहला केस तब दर्ज हुआ, जब उसने गांव के मुखिया पर हमला किया.

1960 के दशक में उसने अपने जैसे गरीब और बेगाने नौजवानों को इकट्ठा किया और गिरोह बना लिया. शुरू में उनके पास बस देसी कट्टे थे, लेकिन बाद में उन्होंने रायफल और मशीनगन तक जुटा लीं. इस गिरोह ने धीरे-धीरे पूरे गया, औरंगाबाद, हजारीबाग और पलामू के इलाकों में आतंक फैला दिया.

घने जंगल और पहाड़ को बनाया ठिकाना

सरजू सिंह ने चुनार और पलामू के घने जंगलों और पहाड़ियों को अपना ठिकाना बना लिया. वहां तक पहुंचना आसान नहीं था. पुलिस की गाड़ियां वहां फंस जातीं और गांव वाले उसकी मदद कर देते. यही वजह थी कि वह सालों तक पकड़ में नहीं आया.

70 के दशक की शुरुआत में उसने पहली बार पूरे गांव पर धावा बोला. गांव की चौपाल पर जाकर उसने जमींदारों को बंदूक की नोक पर झुकाया. उस दिन के बाद से उसका नाम इलाके के हर बच्चे-बूढ़े की ज़ुबान पर चढ़ गया.

'पुलिस आए तो बताना कि सरजू आया था'

सरजू सिंह का सबसे बड़ा शौक था पुलिस से भिड़ना. वह गांव में डकैती करके खुलेआम कहता- 'पुलिस आए तो बताना कि सरजू आया था.' कई बार उसने पुलिस चौकियों पर हमला करके उनके हथियार लूट लिए.

उसके गिरोह ने सैकड़ों हत्याएं कीं. उसके कहर से जमींदार, मुखिया, व्यापारी कोई नहीं बचा. गांव वालों में कहा जाने लगा- 'सरजू के सामने भगवान भी हाथ जोड़ लेता है.' उसकी आंखों की चमक और मुस्कान में ही लोग मौत देख लेते थे.

कुछ के लिए डकैत, कुछ के लिए भगवान!

सरजू सिंह की सबसे बड़ी ताकत थी अपहरण. वह अमीर जमींदारों और व्यापारियों को उठा लेता और फिरौती मांगता. कहते हैं कि 80 के दशक तक उसके पास करोड़ों रुपये जमा हो चुके थे. फिरौती न देने वालों की लाशें अक्सर जंगल में मिलतीं थीं. मरने के डर से लोग अपने खेत- घरबार बेचकर भी परिजनों को छुड़ाने के लिए पैसा इकट्ठा करते थे.

गांव वाले उससे डरते भी थे और कभी-कभी उसे भगवान भी मानते थे. क्योंकि कई बार वह गरीबों में अनाज और पैसा बांट देता. गांव की कई लड़कियों की शादी में उसने मदद भी की. इसी कारण उसे कुछ लोग 'रॉबिनहुड' कहते थे, लेकिन हकीकत में वह खूनी डकैत था.

पुलिस की रेड से पहले समझ लेता था चाल

कहा जाता है कि कई स्थानीय नेता उसे चुनाव में इस्तेमाल करते थे. वह अपने गिरोह से वोट दिलवाता और बदले में नेताओं से संरक्षण पाता. यही वजह थी कि पुलिस कई बार चाहकर भी उस पर हाथ नहीं डाल पाती थी.

बिहार और झारखंड पुलिस ने उसके खिलाफ कई अभियान चलाए. एक बार तो पूरा पलामू ज़िला छान मारा गया, लेकिन सरजू जंगल की गुफाओं से बचकर निकल गया. कहा जाता है कि वह पुलिस के आने से पहले ही उनकी चाल समझ लेता था.

इस ट्रिक से गांवों में डालता था ट्रिक

सरजू का तरीका बेहद चालाकी भरा था. वह कभी सीधा हमला नहीं करता. पहले गांव में अफवाह फैलाता कि 'आज रात सरजू आएगा.' जब पुलिस वहां पर घेरा डालती तो वह 20 किलोमीटर दूर कहीं और हमला कर देता.

गांव की औरतें बच्चों को डराने के लिए उसका नाम लेतीं. वे कहतीं– 'सो जा वरना सरजू आ जाएगा.' रात में अगर कोई अजनबी गांव में दिख जाता तो लोग समझ जाते कि यह सरजू का आदमी होगा.

मुखबिरों को देता था बेरहम मौत

पुलिस कई बार गांव वालों से उसकी खबर लेती. लेकिन जिसने भी उसके बारे में मुखबिरी की, उसे मौत मिली. यही वजह थी कि लोग चुप रहते और पुलिस को सच बताने की हिम्मत नहीं करते.

1984 में उसने औरंगाबाद ज़िले के एक गांव में हमला कर 18 लोगों को मार डाला. वजह सिर्फ इतनी थी कि उस गांव ने पुलिस को उसके बारे में खबर दी थी. इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी.

20 साल बाद कैसे आया पकड़ में?

सरकार ने उसके सिर पर लाखों का इनाम रखा. लेकिन जितना इनाम बढ़ता गया, उतना ही वह और खतरनाक होता गया. लोग कहते थे- 'इनाम बढ़ने से सरजू जितना पकड़ा नहीं गया बल्कि ज्यादा ताकतवर हो गया.'

1991 में आखिरकार उसके ही एक साथी ने गद्दारी की. उसने पुलिस को बताया कि सरजू झारखंड के पलामू के जंगलों में छिपा है. यह सूचना मिलते ही पुलिस ने रात में पूरे इलाके को घेर लिया. सुबह होते-होते गोलियों की बौछार शुरू हुई. घंटों चली मुठभेड़ में सरजू सिंह और उसके 12 साथी ढेर हो गए.

मौत के 34 साल बाद भी बना है रहस्य

जब उसका शव गांव में लाया गया तो लोग विश्वास नहीं कर पाए. कुछ ने राहत की सांस ली, लेकिन कई लोग तब भी कहते रहे- 'सरजू नहीं मर सकता.' गाव में आज भी अफवाह है कि पुलिस ने उसका असली शव नहीं दिखाया. डकैत सरजू सिंह की मौत के बाद भी इलाके में उसका खौफ बरकरार रहा. लोग अब भी बच्चों को डराने के लिए कहते हैं – 'बाहर मत निकलो, सरजू पकड़ ले जाएगा.'

यह कहानी साधारण किसान के एक ऐसे बेटे की है, जिसे गरीबी, अपमान और अन्याय ने रहस्यमयी खूनी डकैत बना दिया. 20 साल तक पुलिस को चकमा देते रहे सरजू ने बचने के लिए राजनीति और जंगल दोनों का सहारा लिया. लेकिन आखिरकार उसका अंजाम खून और गोलियों से ही हुआ. उसकी मौत भी ठीक वैसे ही हुई, जैसी उसने दूसरों को दी थी.