धोखे का बदला लेने के लिए पहले प्रेमी का किया पीछा, फिर धारदार चाकू से कर दी हत्या
धोखे का बदला लेने के लिए पहले प्रेमी का किया पीछा, फिर धारदार चाकू से कर दी हत्या

Crime News: नागपुर में 16 साल की छात्रा की हत्या करने वाले 17 साल के आरोपी को नाबालिग होने के लाभ मिल रहे हैं. इसको लेकर पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड को पत्र लिखा है.

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 31, 2025, 08:10 AM IST
धोखे का बदला लेने के लिए पहले प्रेमी का किया पीछा, फिर धारदार चाकू से कर दी हत्या

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र में हत्या से जुड़ा रुह कंपा देने वाला मामला सामने आया. यहां के नागपुर इलाके में 16 साल की एक स्कूल की छात्रा की प्रेम प्रसंग के चलते चाकू से हत्या कर दी गई. जांच में पाया गया कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में आने के कारण छात्रा के प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी. पुलिस की जांच के मुताबिक 17 साल के आरोपी ने छात्रा की हत्या की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी. इसके लिए उसने ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल से 450 रुपये का धारदार चाकू भी खरीदा था.   

आरोपी को मिल रहे नाबालिग 
बता दें कि आरोपी को बालिग होने में बस 3 महीने बाकी है. वहीं छात्रा की निर्मम हत्या करने के बावजूद कानून के अनुसार उसे नाबालिग होने के लाभ मिल रहे हैं. इसको लेकर जोनल DCP रश्मिता राव ने बताया कि पुलिस की ओर से किशोर न्याय बोर्ड को पत्र लिखर आरोपी को व्यसक ( Adult) मानने का आग्रह करेगी क्योंकि आरोपी के व्यवहार में मैच्योरिटी दिखती है चाहे वह हत्या की प्लानिंग करने में हो या उसे अंजाम देने में.  

ये भी पढ़ें- पेट-हाथ को गरम लोहे से दागा, छात्र के साथ दरिंदगी...स्कूल हॉस्टल में क्लासमेट ने पार की जुल्म की हदें

पहले से की हत्या की प्लानिंग 
पुलिस के मुताबिक आरोपी कई दिनों तक अलग-अलग जगहों पर यहां तक की ऑनलाइन लड़की का पीछा करता रहा. वह लड़की की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखता था और सही मौका मिलने पर हमले की तैयारी में रहता था. आरोपी और छात्रा के बीच फोन पर बहस भी हुई थी. वह पिछले कुछ दिनों से उसे धमका रहा था. पीड़िता की मां और बड़ी बहन ने इस साल मई में आरोपी की धमकी को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी. 

ये भी पढ़ें- 800 मिलियन दो, वरना बाबा सिद्दीकी की तरह जान से मार देंगे... मुंबई के कारोबारी को अंडरवर्ल्ड की धमकी, पाकिस्तान-ईरान से कनेक्‍शन  

पुलिस की लापरवाही 
रिपोर्ट्स के मुताबित पुलिस ने शुरुआत में आरोपी पर कोई कठिन कार्रवाई न कर उसे केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया और न ही इसकी जानकारी किसी सीनियर ऑफिसर को दी, जिसके चलते आरोपी के हौसले बुलंद होते गए. मामला तब प्रकाश में आया जब पीड़ित परिवार ने मामले पर ध्यान न देने के लिए पुलिस पर निराशा जाहिर की. फिलहाल DCP राव ने मामले की गहनता से जांच करने के लिए कहा है. हत्या में आरोपी के रिश्तेदारों को भी सहआरोपी बनाया गया है क्योंकि उन्होंने उसके कपड़े, मेबाइल फोन नष्ट करने और भागने में उसकी मदद की थी.  

FAQ 

छात्रा हत्या का कारण क्या था?
छात्रा की हत्या प्रेम प्रसंग के कारण हुई थी. आरोपी ने छात्रा की हत्या इसलिए की क्योंकि वह किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी. 

मामले को लेकर पुलिस क्या कर रही है? 
पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करने के लिए कहा है और आरोपी के रिश्तेदारों को भी सहआरोपी बनाया गया है, जिन्होंने उसके कपड़े और मोबाइल फोन नष्ट करने में मदद की थी. 

;