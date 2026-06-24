Maharashtra Crime News: नागपुर के बड़ा ताजबाग इलाके में एक मदरसे में छात्र के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश करने के आरोप में पुलिस ने 26 साल के एक व्यक्ति के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गया और उसे खोजने के लिए सक्करदरा पुलिस स्टेशन की एक स्पेशल टीम भेजी गई है.
पुलिस के मुताबिक, यह घटना 19 जून 2026 को तड़के लगभग 2 बजे बड़ा ताजबाग की गौसिया कॉलोनी स्थित एक मदरसे में हुई. इस मदरसे में लगभग 10 किशोर छात्र रहते हैं.
आरोपी की पहचान 26 साल के आसह रसूल उर्फ तालिब के रूप में हुई है. वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह दिघोरी इलाके की एक मस्जिद में रह रहा था और मुअज्जिन (नमाज के लिए बुलाने वाला) के तौर पर काम कर रहा था. घटना वाले दिन रसूल रात बिताने के लिए मदरसे आया था. आरोप है कि जब सभी छात्र सो रहे थे, तो वह एक 16 साल के छात्र के पास गया और अश्लील हरकत करने की कोशिश की. छात्र तुरंत जाग गया और उसने शोर मचाया, जिससे दूसरे छात्र भी जाग गए.
घटना सामने आने के बाद मदरसे के मैनेजमेंट ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर सक्करदरा पुलिस ने POCSO एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. इस बीच, अपने खिलाफ शिकायत दर्ज होने की जानकारी मिलते ही आरोपी इलाके से भाग गया. उसे खोजने के लिए स्पेशल टीमें तैनात की गई हैं. पुलिस को भरोसा है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मामले की आगे की जांच चल रही है.
सक्करदरा के पुलिस इंस्पेक्टर रमेश खुने ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 19 जून 2026 को हुई. वहीं ताजबाग के इस मदरसे में 10 लड़के रहते थे. आरोपी मौलाना का एक दोस्त था और उस जगह पर आता-जाता रहता था. 19 तारीख को जब वह दोस्त के मदरसे में आया तो उसने पीड़ित के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जब लड़का जागा, तो उसने मौलाना को घटना के बारे में बताया. घटना की जानकारी 20 जून 2026 को एक फोन कॉल से मिली. पीड़ित का मेडिकल चेकअप किया गया है. वहीं आरोपी अभी फरार है. पुलिस के मुताबिक इस घटना में केवल एक लड़का शामिल था.