सक्करदरा के पुलिस इंस्पेक्टर रमेश खुने ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 19 जून 2026 को हुई. वहीं ताजबाग के इस मदरसे में 10 लड़के रहते थे. आरोपी मौलाना का एक दोस्त था और उस जगह पर आता-जाता रहता था. 19 तारीख को जब वह दोस्त के मदरसे में आया तो उसने पीड़ित के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जब लड़का जागा, तो उसने मौलाना को घटना के बारे में बताया. घटना की जानकारी 20 जून 2026 को एक फोन कॉल से मिली. पीड़ित का मेडिकल चेकअप किया गया है. वहीं आरोपी अभी फरार है. पुलिस के मुताबिक इस घटना में केवल एक लड़का शामिल था.