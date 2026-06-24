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मदरसे में सोते हुए बच्चे के साथ घिनौनी हरकत, पोल खुलते ही भागा हैवान; POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज

Nagpur POCSO Case: नागपुर में एक शख्स ने मदरसे में पढ़ने वाले एक छात्र के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की. मामले को लेकर मदरसे मौलाना ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज की. आरोपी फरार बताया जा रहा है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 24, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:28 PM IST
मदरसे में सोते हुए बच्चे के साथ घिनौनी हरकत, पोल खुलते ही भागा हैवान; POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज

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