/Nagpur Road Rage: खाकी भी सुरक्षित नहीं! बीच सड़क पर पुलिसवाले को कार से बाहर खींचकर पीटा, देखें Video

महाराष्ट्र के नागपुर में एक ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मी पर बीच सड़क हुए हमले का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें कुछ युवक पुलिसकर्मी को कार से बाहर निकालकर बेरहमी से मारते-पीटते दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच जारी है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह घटना 28 जून की रात की है, जब वो अपनी एक महिला मित्र के साथ जा रहे थे तभी कुछ बाइक सवार युवकों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ मारपीट की.
35 वर्षीय पुलिसकर्मी अपनी निजी कार से एक महिला मित्र के साथ मानकापुर चौक की ओर जा रहे थे. इसी दौरान सात से आठ बाइक सवार युवकों ने उनकी कार का रास्ता रोक लिया. शुरुआती जांच के अनुसार, मामूली वाहन छूने (स्क्रैच) को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और युवकों ने कथित तौर पर पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता शुरू कर दी. इसके बाद उन्होंने कार में तोड़फोड़ की और पुलिसकर्मी को बाहर खींचकर सड़क पर हमला कर दिया.
A group of men on bikes blocked a policeman's car, dragged him out, and thrashed him in the middle of the road in full public view. pic.twitter.com/GVrrfGdbg7
dhruv seva trust (@DhruvSeva) July 3, 2026
सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि हमलावर पुलिसकर्मी को सड़क के दूसरी ओर घसीटते हुए ले जाते हैं और लगातार लात-घूंसों से हमला करते हैं. एक समय पुलिसकर्मी सड़क पर बैठे नजर आते हैं, तभी एक आरोपी उनके चेहरे पर लात मारता है. इसके बाद आरोपी उनकी कार में भी तोड़फोड़ करते हैं और फिर मौके से फरार हो जाते हैं. हमले में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों की निगरानी में उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है.
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 14 आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान हर्ष पवार, गौरव धिरड़े, संयम गणेशपुरी, यश प्रतेकी, सत्यम शिर्के, प्रेमराज धाकाटे, आकाश बोकाडे, नितिन गोखले, विक्की तेलघरे, भूमि देव उर्फ सागर बोकड़े, गणेश उइके, प्रीतम मोडेकर और टीकाराम बारापात्रे के रूप में हुई है.
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए कुछ आरोपियों के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पांच दोपहिया वाहन और करीब 5.6 लाख रुपये मूल्य का सामान भी बरामद किया है. फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है और पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.