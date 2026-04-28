TCS Case: निदा खान सिखा रही थी नमाज पढ़ना, हिजाब-बुर्का पहनना, पीड़िता का 'हानिया' नाम रखकर मलेशिया भेजने की थी साजिश, सामने आए चौंकाने वाले खुलासे

Nida Khan TCS Nashik: इस मामले से एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें मलेशिया से जुड़ा एक इंटरनेशनल लिंक और पीड़िता का नाम बदलकर 'हानिया' रखने की एक सोची-समझी योजना शामिल थी.
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TCS Nashik Case: नासिक TCS धर्मांतरण मामले में अभियोजन पक्ष ने हैरान कर देने वाला आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी निदा खान एक पीड़िता को बड़ी बारीकी से तैयार कर रही थी. उसे रोजा रखना, बुर्का, हिजाब पहनना और नमाज पढ़ना सिखा रही थी. यह सब उसके फोन पर इंस्टॉल किए गए खास धार्मिक ऐप्स की मदद से किया जा रहा था.
पुणे मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के इन नए खुलासों के साथ यह मामला एक चौंकाने वाला मोड़ ले चुका है. इस मामले से एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें मलेशिया से जुड़ा एक इंटरनेशनल लिंक और पीड़िता का नाम बदलकर 'हानिया' रखने की एक सोची-समझी योजना शामिल थी.
ये आरोप शिकायतकर्ताओं में से एक ने लगाए थे. उसने खान पर अपनी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया. आगे यह भी आरोप लगाया कि उसके एक सहकर्मी, दानिश शेख ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया, और एक अन्य सहकर्मी, तौसीफ अत्तार ने भी उसके साथ यौन उत्पीड़न किया.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि निदा खान ने उसे एक बुर्का और धार्मिक शिक्षाओं से जुड़ी किताबें दी थीं. यह भी आरोप है कि खान ने ही पीड़िता के मोबाइल फोन पर इस्लामिक ऐप्स इंस्टॉल किए थे.
उसने आगे बताया कि खान लगातार उसे अपना धर्म बदलने के लिए राजी करने की कोशिश करती रही, और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने अपना धर्म नहीं बदला, तो उसके परिवार पर कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी.
पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर उसका नाम बदलकर 'हानिया' रखने और उसे नौकरी के लिए मलेशिया भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी. इसके लिए उन्होंने इमरान नाम के एक व्यक्ति से संपर्क साधा था, और मालेगांव में मौजूद एक अन्य सह-आरोपी की मदद ली थी,जिसके पास कथित तौर पर पीड़िता के एजुकेशन डॉक्युमेंट्स की जिम्मेदारी थी.
शिकायतकर्ता ने अदालत में बताया कि वह अनुसूचित जाति (SC) से आती है. इसके बाद, पुलिस ने इस मामले में SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों को भी जोड़ दिया. जांचकर्ता अब डिजिटल कड़ियों, फंडिंग के स्रोतों और संभावित नेटवर्क संपर्कों की पड़ताल कर रहे हैं.
नासिक की अदालत में, सोमवार को हुई एक 'इन-कैमरा' (बंद कमरे में) सुनवाई के दौरान, विशेष लोक अभियोजक अजय मिसार ने बताया कि इस मामले में कुछ बेहद अहम सुराग हाथ लगे हैं. उन्होंने अदालत के सामने यह तर्क दिया कि आगे की जांच के लिए खान से हिरासत में पूछताछ करना बेहद जरूरी है.
निदा खान की कानूनी टीम ने उन पर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला 2 मई तक के लिए सुरक्षित रख लिया है.
इस मामले ने काफी विवाद खड़ा कर दिया है. इसमें निदा खान समेत TCS के नासिक ऑफिस के आठ वरिष्ठ कर्मचारियों पर यौन शोषण और धार्मिक दबाव डालने के आरोप लगाए गए हैं.