Advertisement
trendingNow13196581
Hindi NewscrimeTCS Case: निदा खान सिखा रही थी नमाज पढ़ना, हिजाब-बुर्का पहनना, पीड़िता का हानिया नाम रखकर मलेशिया भेजने की थी साजिश, सामने आए चौंकाने वाले खुलासे

TCS Case: निदा खान सिखा रही थी नमाज पढ़ना, हिजाब-बुर्का पहनना, पीड़िता का 'हानिया' नाम रखकर मलेशिया भेजने की थी साजिश, सामने आए चौंकाने वाले खुलासे

Nida Khan TCS Nashik: इस मामले से एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें मलेशिया से जुड़ा एक इंटरनेशनल लिंक और पीड़िता का नाम बदलकर 'हानिया' रखने की एक सोची-समझी योजना शामिल थी.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 28, 2026, 07:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

TCS Case: निदा खान सिखा रही थी नमाज पढ़ना, हिजाब-बुर्का पहनना, पीड़िता का 'हानिया' नाम रखकर मलेशिया भेजने की थी साजिश, सामने आए चौंकाने वाले खुलासे

TCS Nashik Case: नासिक TCS धर्मांतरण मामले में अभियोजन पक्ष ने हैरान कर देने वाला आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी निदा खान एक पीड़िता को बड़ी बारीकी से तैयार कर रही थी. उसे रोजा रखना, बुर्का, हिजाब पहनना और नमाज पढ़ना सिखा रही थी. यह सब उसके फोन पर इंस्टॉल किए गए खास धार्मिक ऐप्स की मदद से किया जा रहा था.

पुणे मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के इन नए खुलासों के साथ यह मामला एक चौंकाने वाला मोड़ ले चुका है. इस मामले से एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें मलेशिया से जुड़ा एक इंटरनेशनल लिंक और पीड़िता का नाम बदलकर 'हानिया' रखने की एक सोची-समझी योजना शामिल थी.

पीड़िता ने लगाया यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण का आरोप

ये आरोप शिकायतकर्ताओं में से एक ने लगाए थे. उसने खान पर अपनी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया. आगे यह भी आरोप लगाया कि उसके एक सहकर्मी, दानिश शेख ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया, और एक अन्य सहकर्मी, तौसीफ अत्तार ने भी उसके साथ यौन उत्पीड़न किया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि निदा खान ने उसे एक बुर्का और धार्मिक शिक्षाओं से जुड़ी किताबें दी थीं. यह भी आरोप है कि खान ने ही पीड़िता के मोबाइल फोन पर इस्लामिक ऐप्स इंस्टॉल किए थे.

उसने आगे बताया कि खान लगातार उसे अपना धर्म बदलने के लिए राजी करने की कोशिश करती रही, और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने अपना धर्म नहीं बदला, तो उसके परिवार पर कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी.

मलेशिया से जुड़ा लिंक

पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर उसका नाम बदलकर 'हानिया' रखने और उसे नौकरी के लिए मलेशिया भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी. इसके लिए उन्होंने इमरान नाम के एक व्यक्ति से संपर्क साधा था, और मालेगांव में मौजूद एक अन्य सह-आरोपी की मदद ली थी,जिसके पास कथित तौर पर पीड़िता के एजुकेशन डॉक्युमेंट्स की जिम्मेदारी थी.

शिकायतकर्ता ने अदालत में बताया कि वह अनुसूचित जाति (SC) से आती है. इसके बाद, पुलिस ने इस मामले में SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों को भी जोड़ दिया. जांचकर्ता अब डिजिटल कड़ियों, फंडिंग के स्रोतों और संभावित नेटवर्क संपर्कों की पड़ताल कर रहे हैं.

अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित

नासिक की अदालत में, सोमवार को हुई एक 'इन-कैमरा' (बंद कमरे में) सुनवाई के दौरान, विशेष लोक अभियोजक अजय मिसार ने बताया कि इस मामले में कुछ बेहद अहम सुराग हाथ लगे हैं. उन्होंने अदालत के सामने यह तर्क दिया कि आगे की जांच के लिए खान से हिरासत में पूछताछ करना बेहद जरूरी है.

निदा खान की कानूनी टीम ने उन पर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला 2 मई तक के लिए सुरक्षित रख लिया है.

इस मामले ने काफी विवाद खड़ा कर दिया है. इसमें निदा खान समेत TCS के नासिक ऑफिस के आठ वरिष्ठ कर्मचारियों पर यौन शोषण और धार्मिक दबाव डालने के आरोप लगाए गए हैं.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

TCS nashik case

Trending news

बंगाल से केरल तक...किसकी बनेगी सरकार? Zeenia फिर बताएंगी सबसे सटीक Exit Poll
assembly election exit poll 2026
बंगाल से केरल तक...किसकी बनेगी सरकार? Zeenia फिर बताएंगी सबसे सटीक Exit Poll
इस राज्य में तीन चरणों में होंगे पंचायती राज चुनाव, जानिए पूरा शेड्यूल
Himachal Pradesh
इस राज्य में तीन चरणों में होंगे पंचायती राज चुनाव, जानिए पूरा शेड्यूल
यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका... कहां-कहां तक फैला है सलीम डोला का ड्रग साम्राज्य?
Salim Dola
यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका... कहां-कहां तक फैला है सलीम डोला का ड्रग साम्राज्य?
जर्मनी में रहने वाले 'आतंकी' ने कराया रेलवे ट्रैक पर धमाका, किसने ली जिम्मेदारी?
Patiala Track Blast
जर्मनी में रहने वाले 'आतंकी' ने कराया रेलवे ट्रैक पर धमाका, किसने ली जिम्मेदारी?
आंधी तो आई पर राहत न लाई... लू के टॉर्चर से फूला उत्तर भारत का दम
IMD
आंधी तो आई पर राहत न लाई... लू के टॉर्चर से फूला उत्तर भारत का दम
फिर भारत आ रहा PAK की नाक में दम करने वाला 'ब्रह्मास्त्र', रूस से हुआ रवाना
S-400
फिर भारत आ रहा PAK की नाक में दम करने वाला 'ब्रह्मास्त्र', रूस से हुआ रवाना
डिजिटल अरेस्ट पर कड़ा प्रहार, 4 महीने में कितने वॉट्सऐप अकाउंट बैन; सरकार ने बताया
Supreme Court
डिजिटल अरेस्ट पर कड़ा प्रहार, 4 महीने में कितने वॉट्सऐप अकाउंट बैन; सरकार ने बताया
US की नाकाबंदी, फिर भी तेल-गैस लेकर भारत आ गए जहाज, क्या कोई सीक्रेट रास्ता है?
Strait of Hormuz
US की नाकाबंदी, फिर भी तेल-गैस लेकर भारत आ गए जहाज, क्या कोई सीक्रेट रास्ता है?
गुजरात में दिलचस्प नतीजे, कहीं 8 साल बाद BJP ने खोई सत्ता तो कहीं AIMIM ने मारी बाजी
Gujarat Elections
गुजरात में दिलचस्प नतीजे, कहीं 8 साल बाद BJP ने खोई सत्ता तो कहीं AIMIM ने मारी बाजी
अब दो लोकसभा सांसद छोड़ेंगे केजरीवाल का साथ? पंजाब में दिग्गज नेता के दावे से हलचल
aap
अब दो लोकसभा सांसद छोड़ेंगे केजरीवाल का साथ? पंजाब में दिग्गज नेता के दावे से हलचल