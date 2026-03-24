पाखंडी भोंदू बाबा का 'कनाडा कॉर्नर', 58 नहीं 100 से ज्यादा अश्लील वीडियो, सालों से चल रहा था बलात्कार और अबॉर्शन का घिनौना खेल!

Ashok Kharat Case News: महाराष्ट्र के नासिक में खुद को धर्मगुरु बताने वाले फर्जी अध्यात्मिक संत अशोक कुमार खरात की गिरफ्तारी के बाद लगातार उसके काले कारनामों की कलई खुलती जा रही है. भोंदू बाबा के नाम से मशहूर इस शातिर ने धर्म की आड़ लेकर वो हर गलत काम किया, जिसे करने से आम आदमी डरते हैं. भोंदू बाबा पर बलात्कर, मारपीट, जबरन अबॉर्शन, ठगी और जमीन विवाद में हत्या जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं. कुछ दिन पहले भोंदू की गिरफ्तारी एक गर्भवती महिला की शिकायत के बाद हुई. जिसके बाद बाबा के कनाडा कॉर्नर स्थित अड्डे से एक सीसीटीवी वीडियो और स्पाई कैमरों से बनाए गए 100 से ज्यादा वीडियो मिले.

इस तरह माना जा रहा है कि खरात उर्फ भोंदू बाबा ने एक नहीं बल्कि कई महिलाओं की जिंदगी खराब की होगी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है, जिसमें और बड़े खुलासों की आशंका है.

राजनीतिक कनेक्शन टूटा

भोंदू बाबा का फर्जी मायालोक का खुलासा होने के बाद उसके राजनीतिक कनेक्शन से जुड़े लोगों के नाम सामने आए है. क्राइम ब्रांच चीजों को कड़ी दर कड़ी जोड़कर जांच को आगे बढ़ा रही है. उसके खिलाफ दुष्कर्म, महिलाओं का शोषण, जबरन अबॉर्शन, ठगी और जमीन विवाद में हत्या जैसे कई संगीन आरोप लगे हैं. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं. उसकी शिष्या रहीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली का इस्तीफा हो चुका है.

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अबॉर्शन का गंदा खेल

भोंदू ने अपनी राजनीतिक रसूख का फायदा उठाते हुए गैरकानूनी गर्भपात के कई मामलों को चुपचाप अंजाम दिलवाया. भोंदू पर कई लोगों ने आर्थिक ठगी के आरोप भी लगाए हैं. एक शिकायतकर्ता के मुताबिक, इमली के बीजों को चमकाकर 'ताकत के लिए रत्न' बताकर हजारों रुपये में बेचा जाता था. वहीं लोगों को डराने के लिए नकली सांप और अन्य तरीके अपनाए जाते थे, ताकि किसी को उसकी काली करतूतों की भनक तक न लग सके.

जमीन विवाद में मौत

जांच के दौरान भोंदू बाबा से जुड़ा एक जमीन विवाद भी सामने आया है. नासिक के रहने वाले जाधव परिवार ने आरोप लगाया है कि खरात ने उनकी जमीन हड़प ली और इस विवाद में उनके एक परिजन की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी. अब पीड़ित परिवार का यह दावा है कि वो हमला सुनियोजित साजिश थी, जिसे हादसा दिखाने की कोशिश की गई. परिवार का कहना है कि पहले की शिकायतों पर सही तरीके से जांच नहीं हुई.