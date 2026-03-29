मुर्गी चोरी से करोड़ों तक का सफर, गणित में फेल छात्र कैसे बन गया 'न्यूमरोलॉजी किंग’?

माथे पर तिलक, होंठों पर मीठी वाणी और बातों में ऐसा जाल कि सामने वाला खुद को किसी दैवीय शक्ति के सामने खड़ा समझे. लेकिन सच इससे बिल्कुल उलट था. श्रद्धा की चादर ओढ़े यह शख्स दरअसल अधर्म की कहानी लिख रहा था. यह कोई फिल्मी खलनायक नहीं, बल्कि कलयुग का एक ऐसा चेहरा है, जिसने लोगों के विश्वास को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया. यह कहानी है नासिक के उस ढोंगी बाबा की, जिसे लोग 'कैप्टन' के नाम से जानते थे. असली नाम अशोक खरात. लेकिन उसकी पहचान उसके नाम से नहीं, बल्कि उसके असर से बनती थी.

'कैप्टन' इसलिए, क्योंकि उसके इशारों पर सिर्फ आम भक्त ही नहीं, बल्कि रसूखदार लोग और सरकारी कुर्सियों पर बैठे अधिकारी भी मानो परेड करते नजर आते थे. धीरे-धीरे उसने अध्यात्म को आस्था नहीं, बल्कि कारोबार बना लिया. उसके दरबार में आने वाले लोग समाधान की उम्मीद लेकर आते थे, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलता था कि उनका विश्वास ही उसकी कमाई का जरिया बन चुका है. शब्दों की मिठास और चमत्कारों के दावे इन्हीं के सहारे 'कैप्टन' ने एक ऐसा मायाजाल रचा, जिसमें फंसकर लोग सच और झूठ का फर्क ही भूल गए.

गणित में फेल और अंकशास्त्री होने का दावा?

अशोक खरात खुद को न्यूमेरोलॉजी यानी अंकशास्त्र का बड़ा जानकार बताता था. वह दावा करता था कि उसके बताए गए नंबर बदलने से लोगों की किस्मत बदल सकती है और इसी भरोसे पर कई नेता और उद्योगपति भी उससे सलाह लेते थे. लेकिन अब उसकी सच्चाई सामने आने के बाद लोग हैरान हैं. रिकॉर्ड के मुताबिक, 1983 में उसने 10वीं बोर्ड परीक्षा दी थी, जिसमें वह गणित जैसे अहम विषय में फेल हो गया था. उसे 100 में से सिर्फ 28 नंबर मिले थे, जबकि उसका कुल रिजल्ट महज 35.88% था. यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर लोग तंज कस रहे हैं. सवाल उठ रहे हैं कि जो व्यक्ति खुद गणित में पास नहीं हो पाया, वह दूसरों को अंकशास्त्र का ज्ञान कैसे दे रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

धार्मकि आस्था के सहारे महिलाओं का शोषण किया

'कैप्टन’ की पाप की नाव तब डगमगाई, जब डर और दबाव के लंबे साए के बीच एक महिला ने हिम्मत जुटाकर नासिक पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया. उसकी शिकायत ने उस सच्चाई से पर्दा उठाया, जो अब तक छिपी हुई थी. महिला ने आरोप लगाया कि अशोक खरात, जो खुद को एक आध्यात्मिक गुरु या सिद्ध पुरुष बताता था, धार्मिक आस्था का सहारा लेकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था. उसने 'सिद्ध पूजा' और 'योनि शुद्धिकरण' जैसे नामों का इस्तेमाल कर विश्वास जीतने की कोशिश की और इसी आड़ में उसका यौन शोषण किया.

महिलाओं के अश्लील वीडियो से करता था ब्लैकमेल

जांच आगे बढ़ी तो मामला और गंभीर होता गया. पुलिस को पता चला कि खरात अनुष्ठानों के दौरान महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो गुप्त रूप से रिकॉर्ड करता था. बाद में यही वीडियो उसके लिए हथियार बन जाते. इनके जरिए वह पीड़िताओं को ब्लैकमेल करता, ताकि कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत न कर सके. इस एक शिकायत ने न सिर्फ एक शख्स की करतूतों को उजागर किया, बल्कि यह भी दिखाया कि आस्था के नाम पर किस तरह लोगों के भरोसे का दुरुपयोग किया जा सकता है?

6 महिलाओं ने रेप की शिकायत दर्ज कराई

एक महिला की हिम्मत ने ऐसा असर दिखाया कि नासिक में एक तथाकथित बाबा के खिलाफ शिकायतों की बाढ़ आ गई. शुरुआत में एक महिला ने आगे बढ़कर अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन देखते ही देखते कई और महिलाएं भी सामने आने लगीं. अब तक 6 महिलाओं ने सीधे तौर पर बाबा पर बलात्कार और यौन शोषण के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है. वहीं, दर्जनों अन्य महिलाओं का कहना है कि ‘शुद्धिकरण’ के नाम पर बाबा उनसे शारीरिक संबंध बनाता था. पीड़िताओं के मुताबिक, अगर कोई महिला इसका विरोध करती थी, तो उसे डराया-धमकाया जाता था. बाबा कथित तौर पर श्राप देने या परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता था, जिससे कई महिलाएं लंबे समय तक चुप रहीं.

कर्मचारी की गर्भवती पत्नी को भी नहीं बख्शा

कई गंभीर आरोपों में घिरे इस मामले ने अब और भी भयावह रूप ले लिया है. आरोपी के खिलाफ अब तक 10 से ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें बलात्कार, धोखाधड़ी, जबरन वसूली और काला जादू जैसे संगीन आरोप शामिल हैं. हर दिन नई शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे पुलिस की फाइलें लगातार भारी होती जा रही हैं. इन मामलों में सबसे चिंताजनक बात यह है कि 7 केस सीधे तौर पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न से जुड़े हैं. इनमें से 6 महिलाओं ने खुद आगे आकर अपनी आपबीती सुनाई और आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है. उनकी गवाही ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है. वहीं एक और चौंकाने वाला मामला आरोपी के पूर्व कर्मचारी की ओर से सामने आया है. उसने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसकी गर्भवती पत्नी को भी अपना शिकार बनाया. इस खुलासे के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है और जांच एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है.

शिकायतें इतनी कि जारी करना पड़ा हेल्पलाइन नंबर

मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नए खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं. एसआईटी को अब तक 100 से ज्यादा फोन कॉल के जरिए शिकायतें मिल चुकी हैं. इनमें कई महिलाओं ने सामने आकर प्रताड़ना और शोषण के आरोप लगाए हैं. पुलिस इन सभी शिकायतों का बारीकी से सत्यापन कर रही है, और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पीड़ितों की संख्या के साथ-साथ एफआईआर भी बढ़ सकती हैं. इसी बीच पुलिस ने आरोपी खरात के ठिकानों पर छापेमारी की. नासिक के कनाडा कॉर्नर स्थित उसके ऑफिस और फार्महाउस की तलाशी के दौरान चौंकाने वाले सबूत मिले. यहां से 100 से ज्यादा अश्लील वीडियो बरामद किए गए, साथ ही एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी पुलिस के हाथ लगे. जांच में अब तक करीब 170 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति का भी खुलासा हुआ है. इन आंकड़ों ने पूरे मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया है, और संकेत दे रहे हैं कि यह सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है.

मुर्गी चोरी से लेकर करोड़ों के साम्राज्य तक का सफर

पाखंड को मिले अंधे समर्थन ने एक मामूली मुर्गी चोरी करने वाले शख्स को देखते ही देखते करोड़ों के ट्रस्ट का मालिक और खुद को “दिव्य शक्ति” वाला बताने वाला ‘कैप्टन’ बना दिया. उसकी इस चौंकाने वाली कहानी के पीछे सिर्फ अंधविश्वास ही नहीं, बल्कि सिस्टम की खामियां और राजनीतिक संरक्षण भी बड़ा कारण बने. अब यही पूरा मामला जांच के घेरे में है. एसआईटी सरकारी फाइलों को खंगाल रही है और उन कड़ियों को जोड़ने में जुटी है, जिनसे इस तथाकथित ‘कैप्टन’ का साम्राज्य खड़ा हुआ. जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर उसे ताकत और संसाधन मुहैया कराए.

यह भी पढ़ेंः वसई के भोंदू बाबा का खुला पोल, खुद को 'भगवान का अंश' बताकर महिलाओं को बनाता था शिकार