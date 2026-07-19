/मर गई तुम्हारी वैशू... सनकी आशिक ने एक्स गर्लफ्रेंड को चाकू से गोदकर मार डाला, फोन पर सुनता रह गया मंगेतर

Nashik Murder Case: महाराष्ट्र के नासिक से एक ऐसी खौफनाक खबर आई है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए. एक सिरफिरे आशिक ने अपनी पूर्व प्रेमिका की सिर्फ इसलिए बेरहमी से हत्या कर दी क्योंकि वह किसी और से शादी करने जा रही थी. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब यह कत्ल हुआ, तब लड़की का मंगेतर फोन लाइन पर था और पूरी बात सुन रहा था. हत्या करने के बाद आरोपी ने मंगेतर को बोला, 'वैशू इज फिनिश्ड' और इसके कुछ घंटे बाद खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी.
यह पूरी घटना नासिक के इंदिरा नगर इलाके की है. यहां के वनसंपदा गार्डन के पास शुक्रवार की रात को जो कुछ भी हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया है. दरअसल, अमरावती की रहने वाली वैष्णवी की शादी कहीं और तय हो गई थी. यह बात उसके पूर्व प्रेमी साहिल लव्हाड़े को बर्दाश्त नहीं हुई. वह यवतमाल जिले के उमरखेड का रहने वाला था. साहिल इस कदर गुस्से में था कि उसने वैष्णवी को मिलने बुलाया और फिर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई.
मंगेतर सुनता रहा लाइव मर्डर
इस मर्डर केस का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि जब साहिल वैष्णवी से बहस कर रहा था, तब वैष्णवी का मंगेतर फोन पर सब सुन रहा था. वैष्णवी ने फोन उठाकर अपने मंगेतर से कहा था, "साहिल यहां है, तुम जल्दी आओ." मंगेतर तुरंत अपना काम छोड़कर मौके की तरफ भागा, लेकिन उसने फोन कट नहीं किया. वह लगभग 22 मिनट तक दोनों की बहस सुनता रहा. उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह बहस एक कत्ल में बदल जाएगी.
'वैशू खत्म हो गई'
बहस के दौरान ही साहिल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उसने चाकू निकाला और वैष्णवी पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए. वैष्णवी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. कत्ल करने के तुरंत बाद साहिल ने फोन पर मंगेतर से कहा, 'वैशू इज फिनिश्ड' यानी वैशू खत्म हो गई है. मंगेतर जब तक मौके पर पहुंचता, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था और वैष्णवी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी.
कातिल ने भी कर लिया सुसाइड
वैष्णवी की जान लेने के बाद साहिल वहां से भाग निकला. पुलिस उसकी तलाश में जुट गई, लेकिन वारदात के कुछ घंटे बाद ही क्राइम सीन से महज दो किलोमीटर दूर एक पेड़ से साहिल का शव लटका हुआ मिला. वैष्णवी को मौत के घाट उतारने के बाद उसने खुद भी फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था. इस तरह इस लव ट्रायंगल का बेहद खौफनाक अंत हुआ.
पुलिस कर रही है जांच
इस दोहरे कांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि वे इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहिल को वैष्णवी की शादी के बारे में किसने बताया था. पुलिस उस फोन कॉल की भी जांच कर रही है, जो मंगेतर और वैष्णवी के बीच हुई थी. इस सनकी आशिक की करतूत ने दो परिवारों को कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया है.