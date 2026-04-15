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Hindi Newscrimeनासिक MNC धर्मांतरण केस: आरोपियों को ‘पीड़ित’ बताने की कोशिश क्यों? बचाने को एक्टिव हुआ वैचारिक गैंग

नासिक MNC धर्मांतरण केस: आरोपियों को ‘पीड़ित’ बताने की कोशिश क्यों? बचाने को एक्टिव हुआ 'वैचारिक गैंग'

Nashik TCS sexual Harassment Case Latest Updates: नासिक में MNC धर्मांतरण केस में अब नया मोड़ आ गए हैं. हिंदू लड़कियों के यौन उत्पीड़न के मामले में पकड़े गए आरोपियों को ‘पीड़ित’ बताने का अभियान शुरू हो गया है. इसके लिए 'वैचारिक गैंग' एक्टिव हो गया है. 

 

Edited By:  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 15, 2026, 11:50 PM IST
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फाइल फोटो
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What is Nashik TCS Sexual Harassment Case: नासिक के मल्टीनेशनल कंपनी में पूर्ण धर्मांतरण पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं. अतिवादियों के पाप के बारे में नई-नई जानकारी सामने आ रही है. पीड़ितों का सच रोंगटे खड़ा करने वाला है. लेकिन धर्मांतरण कराने वाले कट्टपरंथियों के वैचारिक साथी ये साबित करने में जुटे हैं कि जो आरोपी हैं, वही पीड़ित है. इन बौद्धिक बेइमानों को हम सबसे पहले कुछ सच बताना चाहेंगे.

रिसॉर्ट पर ले जाकर करते थे उत्पीड़न

SIT की जांच में पता चला है कि आरोपी अपनी हिंदू महिला सहकर्मियों को लेकर नासिक के त्रयंबकेश्वर रोड पर बने रिसॉर्ट पर आते थे. SIT की टीम रिसॉर्ट में पीड़िता को टॉर्चर करने, उसका यौन उत्पीड़न करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जांच कर रहे है. जांच टीम ने CCTV फुटेज जब्त कर ली  है. अब तक 12 पीड़िता सामने आ चुकी हैं. दानिश, तौसिफ, शफी, शाहरूख समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. एचआर मैनेजर निदा खान को भी SIT की टीम ने पकड़ा है.

ये जो निदा खान है..वो POSH एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति का हिस्सा थीं. लेकिन उसी पर  महिला कर्मचारियों को अपना धर्म बदलने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और ब्रेनवॉश करने के गंभीर आरोप हैं. वह इस 'धर्मांतरण गिरोह' का सक्रिय हिस्सा थीं. कई शिकायतें उनके पास पहुंचीं, लेकिन उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया या ऊपर नहीं भेजा.

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एचआर मैनेजर निदा खान का जिहादी गैंग

सोचिए, ये कितना गंभीर है कि एचआर मैनेजर तक धर्मांतरण जैसे गंभीर अपराध में लिप्त थीं. इसके अलावा दानिश, तौसिफ, शफी, शाहरूख..सब टीम लीडर थे. जिनके अंदर 15 से 20 लोग काम करते थे. ये सभी अपने मजहबी मकसद में लगे हुए थे. पुलिस इनकी जांच कर रही है. जैसे ही पुलिस ने इन पर शिकंजा कसना शुरू किया..वैसे ही इन्हें कवर देने वाला गैंग सक्रिय हो गया. धर्मांतरण गिरोह के वैचारिक साथियों ने सोशल मीडिया पर इनके समर्थन में तर्क गढ़ना शुरू कर दिया है.

जबरन धर्मांतरण कराने पर महाराष्ट्र में 5 साल तक की सजा है, उसके आरोपियों को निर्दोष बताने की प्रतिस्पर्धा चल रही है. बौद्धिक बेइमानों और प्रोग्रेसिव पाखंडियों की पूरी मंडली बहुत ही शातिराने अंदाज़ में ये साबित करने में जुट गई है कि  दानिश, तौसिफ, शफी, शाहरूख जैसे लोग आरोपी नहीं है बल्कि पीड़ित हैं. बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें फंसाया जा रहा है.  

मल्टीनेशनल कंपनी में चल रहा गिरोह

सोचिए, ये किस मानसिकता के लोग हैं. जिन्हें धार्मिक और यौन उत्पीड़न की शिकार हुई लड़कियों से रत्तीभर भी सहानुभूति नहीं है. इन्हें फिक्र है उन लोगों की, जो इस गैरकानून काम में लगे हुए थे. आरोपियों को पीड़ित साबित करने में जो लोग लगे हैं, वो भी धर्मांतरण गिरोह के साथी ही हैं. अंतर सिर्फ इतना है कि वे लोग डायरेक्ट मकसद को पूरा करने में लगे थे और ये लोग उन्हें वैचारिक समर्थन कर रहे हैं.

सबको अपने अपने धर्म की रक्षा करने का संवैधानिक अधिकार है. कुरान के सूरह अल-बक़रह में लिखा है कि 'दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है'. मतलब कुरान में जबरन धर्मांतरण के बारे में नहीं लिखा गया है. फिर भी संगठित तौर पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था. अगर मल्टीनेशनल कम्पनी में लाखों की सैलरी पाने वाले लोग इस गिरोह के हिस्सा थे तो जान लीजिए कि इसका कोई विशेष मक़सद था. 

खाड़ी मुल्कों से हो रही मोटी फंडिंग

इस मकसद को ऐसे समझिए कि 2025 में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उसपर आरोप था कि उसे धर्मांतरण रैकेट चलाने के लिए 100 करोड़ रूपये से ज्यादा की फंडिंग गल्फ कंट्री से हुई. उसने 5 हजार से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण करवाया. एक लड़की ने तो धर्मांतरण के बाद सोशल मीडिया पर AK-47 लेकर तस्वीरें भी शेयर की.

सवाल है कि जो लोग धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का वैचारिक समर्थन कर रहे हैं. क्या उन्हें भी कोई लाभ मिल रहा है?  धर्म बदलना, सिर्फ पहचान बदलने तक सीमित नहीं है. ये वैचारिक रूप से किसी व्यक्ति को उसकी जड़ों से काटने की एक महजबी प्रक्रिया है. आपको याद दिलाना चाहेंगे कि केरल तिरुवनंतपुरम की निमिषा संपत धर्म बदलकर फातिमा ईसा बन गई और फिर वो ISIS में शामिल हो गई.  

केरल के कोच्चि की रहने वाली सोनिया नाम की लड़की ने भी  इस्लाम अपनाकर अपना नाम आयशा रखा और अपने पति अब्दुल राशिद अब्दुल्ला के साथ ISIS में शामिल हुईं.

देश में मुसलमानों को बहुसंख्यक बनाने की साजिश

ये जो एमएनसी में धर्मांतरण और शोषण गिरोह एक्टिव था. उसका भी विदेशी कनेक्शन सामने आ रहा है.  पुलिस को पता चला है कि एक पीड़िता को सीधे मलेशिया भेजने की तैयारी चल रही थी, जिसमें पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी. मामले की जांच कर रही एसआईटी को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं. जांच में विदेशी फंडिंग, वित्तीय लेन-देन और बड़े रैकेट की आशंका जताई जा रही है.  

सोचिए, ये कितनी बड़ी साजिश थी. इस साजिश की जड़ में किसी हिंदू को अपनी सांस्कृतिक जड़ से अलग कर देना है. इस स्तर पर ये साजिश हो रही है. इसी का नतीजा है कि कुछ लोग भारत में मुसलमानों को बहुसंख्यक बनाने का एलान कर रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर 2024 का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बंगाल के एक मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम दावा कर रहे हैं कि किस तरह देश में मुसलमानों को बहुसंख्यक बनाना है. ये बयान पुराना है, लेकिन आज जब बंगाल में अर्ध धर्मांतरण का खुलासा हुआ है. तब नासिक में पूर्ण धर्मांतरण में नए नए खुलासे हो रहे हैं.

देश में जोरों पर चल रहा धर्मांतरण गैंग

देश को मुस्लिम बहुल राष्ट्र बनाने के लिए अर्ध-धर्मांतरण और पूर्ण-धर्मांतरण दोनों जरूरी हैं और यह हो रहा है. हिंदुस्तान में मुसलमानों को बहुसंख्यक बनाने का प्लान कैसे पूरा करना है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से तो सौ सालों तक संभव नहीं है. 1951 में  देश की मुस्लिम आबादी करीब 10 प्रतिशत थी. आज 75 साल बाद 18 प्रतिशत है. हालांकि, मुस्लिम जन्मदर भी घटकर 2.3 पर आ चुकी है.

ऐसे में धर्मांतरण ही एक जरिया बचता है और नासिक से लेकर हुगली तक वही हो रहा है. इसमें कई स्तर पर लोग सक्रिय हैं. एक तरफ पढ़े लिखे लोगों का माइंडवॉश करने वाला गिरोह एमएनसी में एक्टिव है. दूसरी तरफ धर्मांतरण कराने वाला मौलवी मौलाना है और तीसरा वैचारिक धर्मांतरण गैंग है. जो इन लोगों का वैचारिक रूप से समर्थन करता है. जो दोषियों को भी पीड़ित साबित करने में जुट जाता है. ये जो वैचारिक धर्मांतरण गैंग है. ये ज्यादा खतरनाक है.

ये हिंदू मुसलमान से ज्यादा बड़ा मुद्दा कानून का है क्योंकि कानूनी रूप से धर्मांतरण गुनाह है. अगर हिंदू भी ऐसे करेंगे तो हम उनसे भी यही सवाल पूछेंगे. ये देश स्वतंत्रता देता है. फिर क्यों रैकेट चलाया जा रहा है. जबरन या लालच देकर धर्मांतरण करना कानूनी अपराध है लेकिन जब संगठित तौर पर इसे अंजाम दिया जाता है और उसे करने वाले लोग पीड़ित कैसे हो सकते हैं. पूर्ण धर्मांतरण कराने वाले लोग पीड़ित नहीं हो सकते. पीड़ित वे लोग हैं..जो बंगाल में अर्ध धर्मांतरण के शिकार हैं.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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