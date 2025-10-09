Advertisement
बुजुर्ग और बीमार मां की देखभाल करके तंग आ गया था कलियुगी बेटा, गुस्से में गला दबाकर मार डाला

Nasik Crime news: आरोपी अरविंद मुरलीधर पाटिल ने पुलिस को बताया कि उसकी मां वृद्ध हो गई थी और बीमारी के कारण काफी कमजोर थी. उनकी लगातार देखभाल करना उसके लिए मानसिक तनाव का कारण बन गया था और वह कहीं जा नहीं पाता था. जिसके चलते उसने मंगलवार की रात गुस्से में आकर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 09, 2025, 08:13 AM IST
Nasik murder: महाराष्ट्र के नासिक जिले में नासिक रोड पुलिस स्टेशन में मंगलवार रात एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक ने अपनी मां की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने थाने में जाकर खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया. युवक की पहचान शिवाजी नगर, जेल रोड निवासी अरविंद मुरलीधर पाटिल के रूप में हुई है. युवक ने हत्या के बाद स्वयं थाने पहुंचकर पुलिस के सामने अपनी वृद्ध मां की गला घोंटकर हत्या करने की बात कबूल की.

गला घोंटकर मारा

थाने पहुंचकर सरेंडर

आरोपी का बयान सुनते ही पुलिस ने क्राइम और वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी दी और आरोपी को लेकर उसके घर पहुंची, जहां मौके पर मृतका का शव फर्श पर पड़ा मिला और उनके गले पर निशान भी पाए गए, जिससे हत्या की पुष्टि हुई. पुलिस ने आरोपी अरविंद पाटिल को तुरंत हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र सपकाले ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे वाल्मीकि जयंती के जुलूस में शामिल होने के बाद अपने क्राइम पीआई, नाई कोडे के साथ पुलिस स्टेशन में था. उसी समय, एक आदमी थाने आया और उसने कबूल किया कि उसने अपनी मां का गला घोंट दिया क्योंकि वह उसका व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सका. उसके दावे की पुष्टि करने के लिए उसके साथ उसके घर गया, जहां घटनास्थल पर उसकी मां मृत मिली. इसके बाद उसे हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. (IANS)

